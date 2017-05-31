Ответь на три вопроса и выиграй радар-детектор

Наш призовой конкурс продолжается! Читатели «За рулем.РФ», ответившие на каверзные вопросы экспертов, примут участие в розыгрыше радар-детекторов моделей X-COP 4200 и X-COP 3100 от нашего партнера — компании Neoline.

Но сначала подведем итоги и назовем победителей предыдущего призового конкурса. Сертификаты на комплекты автоаксессуаров, предоставленные «Автофемели» — торговой и производственной компанией, специализирующейся на реализации автомобильных аксессуаров импортного и отечественного производства на территории России, получают Дмитрий Никифоров (г. Самара), Николай Волков (г. Орел) и Семен Волошенко (Алтайский край).

Поздравляем знатоков автомобиля с победой, напоминаем вопросы третьего этапа и сообщаем правильные ответы.

  • Вопрос 1. Какая единица измерения получается при умножении тока на время? Правильный ответ: заряд.
  • Вопрос 2. Чем управляет климат-контроль для поддержания температуры в массовых современных автомобилях? Правильный ответ: положение заслонок в климатическом блоке.
  • Вопрос 3. В дальней дороге вытекла вся тормозная жидкость. Неисправность удалось устранить. Какую из жидкостей можно наиболее безопасно временно залить в систему? Правильный ответ: охлаждающую.
А теперь — новый, очередной конкурс!

Вопрос 1 



Если два аккумулятора по 60 А*ч соединить последовательно, то сколько ампер-часов выдаст такая батарея?

А. 120 

Б. 90 

В. 60 

Г. 30 

Вопрос 2 

Автомобиль едет по дороге. Что при этом вращается быстрее?

А. Коленчатый вал

Б. Ротор генератора

В. Распределительный вал

Г. Карданный вал

Вопрос 3 

Какое утверждение НЕ ОТНОСИТСЯ к Ладе 4х4?

А. Задний карданный вал расположен под углом к продольной оси автомобиля

Б. Выходные валы раздаточной коробки соосны

В. Приводы передних колес одинаковы

Г. Ось силового агрегата смещена по отношению к продольной оси автомобиля

Три простых условия конкурса

  1. Ответы на эти вопросы принимаются до 14 июня 2017 года.
  2. Ответы нужно направить на электронный адрес konkurs@zr.ru. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите как ТЕМУ письма свои варианты ответов в формате «1-Г, 2-Б, 3-А». Далее подробно опишите ход свои рассуждений. При этом просим не отправлять письма с вложениями.
  3. Двоих победителей, наиболее точно и полно ответивших на вопросы конкурса, выявят эксперты ЗР. Позже мы свяжемся с ними для уточнения деталей вручения призов. В любом случае просим всех обязательно указывать свои контактные телефоны.

Призы для победителей

Neoline X-COP 3100

 — компактный радар-детектор с отличным соотношением цены и качества. Чувствительный приемник сигналов широкого диапазона частот и высокое качество корейской сборки позволяют детектировать все известные полицейские радары.





Neoline X-COP 4200

 — радар-детектор с GPS-модулем, продвинутой «начинкой» и отличным соотношением цены и качества. Благодаря встроенному чувствительному приемнику сигналов широкого диапазона частот гаджет способен детектировать все известные полицейские радарные комплексы.




Партнер конкурса

Компания Neoline с 2006 года выпускает для российского рынка эксклюзивную автомобильную электронику под собственной маркой.

Ответь на три вопроса и выиграй радар-детектор
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter