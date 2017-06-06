От Лады до Porsche: ищем самый большой бак и самую дешевую лошадиную силу

Ежегодно мы с коллегами тестируем десятки, если не сотни самых разных автомобилей. Большие и маленькие, дорогие и дешевые, экономичные и прожорливые. Разница может достигать поистине колоссальных значений. Как вам тот факт, что рабочий объем самого «большого» двигателя (6752 куб.см) превышает объем самого «маленького» (216 «кубиков») в тридцать один раз?

Lifan Smily
Lifan Smily

Lifan > Smily

Lamborghini Aventador
Lamborghini Aventador

Lamborghini > Aventador

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

UAZ Hunter
UAZ Hunter

УАЗ > Hunter

Smart Fortwo
Smart Fortwo

Smart > Fortwo

Nissan GT-R
Nissan GT-R

Nissan > GT-R

Сегодня мы будем бросаться в крайности. Отыщем самый дорогой автомобиль с механической коробкой передач, самую дешевую лошадиную силу, самый внушительный топливный бак… и много всего подобного. Разумеется, каждый автомобиль из этой подборки в России можно купить официально. Но есть одно «но».

Bajaj Qute и Renault Twizy

Bajaj Qute и Renault TwizyИндийский Bajaj Qute оснащают одноцилиндровым двигателем объемом 216 «кубиков» и мощностью 13 л.с. Объем топливного бака — 8 литров. Заявленный расход — 2,5 л/100 км. Максимальная скорость — 75 км/ч. Цена — 330 000 рублей. С осени 2016 года Renault официально продает Twizy в России. Цены на 11-сильный электрокар длиной 2320 мм (для сравнения, колесная база Kia Picanto — 2400 мм) стартуют с 799 000 рублей. Запас хода на одной зарядке — около 100 км. Время подзарядки — около трех часов.
Индийский Bajaj Qute оснащают одноцилиндровым двигателем объемом 216 «кубиков» и мощностью 13 л.с. Объем топливного бака — 8 литров. Заявленный расход — 2,5 л/100 км. Максимальная скорость — 75 км/ч. Цена — 330 000 рублей. С осени 2016 года Renault официально продает Twizy в России. Цены на 11-сильный электрокар длиной 2320 мм (для сравнения, колесная база Kia Picanto — 2400 мм) стартуют с 799 000 рублей. Запас хода на одной зарядке — около 100 км. Время подзарядки — около трех часов.

Мы решили не включать в галерею Renault Twizy и Bajaj Qute (кстати, именно у него 216-кубовый моторчик). В противном случае эти двое фигурировали бы в доброй половине придуманных нами номинаций и моментально вам надоели: самый узкий, самый короткий, самый экономичный и самый медленный — это все про одного из них.

От Лады до Porsche: ищем самый большой бак и самую дешевую лошадиную силу
Фото: фирм-производителей
От Лады до Porsche: ищем самый большой бак и самую дешевую лошадиную силу
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Комментарии (4)

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«Среди тяжеловесов также старый знакомый — Mercedes-Benz G500 4x4², чья снаряженная масса больше трех центнеров». А с дороги такой картонный сарай весом 300+кг не сдует? )))
Исправьте.
А самый узкий автомобиль ссылкассылка у нас не продают.

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+2
Зимин Влад

Поправили, спасибо!

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0
Зимин Влад

Так ведь не соврали — действительно, вес гелика больше трех центнеров! :)

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0
Павел

Если так судить, то все автомобили — тяжеловесы )))
Даже СМЗ С3А (Инвалидная коляска из фильма «Операция Ы») и Isetta весят больше. А из тех, что не подходят под категорию тяжеловесов навскидку вспоминаются конструкции типа Peel P50 который при весе меньше 60 кг можно было развернуть или вообще катать как тележку воспользовавшись ручкой сзади ссылкассылка

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