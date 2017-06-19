Французский хэтчбек обновился. Появились новые моторы, коробка передач и современные электронные системы. Усилит ли это позиции модели в России?

Повод: рестайлинг хэтчбека Peugeot 308.

Место действия: Германия.

Впечатления: на 308-й хочется смотреть. На мой взгляд, этот автомобиль самый красивый в гольф-классе.

2018 Peugeot 308 рестайлинг Спереди бросается в глаза обновленный передний бампер. 2018 Peugeot 308 рестайлинг Похожая решетка радиатора впервые появилась на рестайлинговой 208-й модели.

В Европе хэтчбек не без успеха соперничает с Гольфом седьмого поколения. На ряде рынков, скажем, во Франции и Италии, «француз» опережает по продажам «немца».

2018 Peugeot 308 рестайлинг На международном тест-драйве были хэтчбеки и универсалы. Последних у нас точно не будет — в России этот тип кузова менее популярен, чем хэтчбек.

Рестайлинг не сильно затронул внешность 308-го. Основное внимание в Пежо уделили электронике и силовым агрегатам. У автомобиля появились системы автоматического торможения и распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, а также система мониторинга слепых зон. Предупредит электроника и о незапланированном пересечении линий разметки.

2018 Peugeot 308 рестайлинг Салон, созданный в соответствии с концепцией i-Cocpit, изменений не претерпел. 2018 Peugeot 308 рестайлинг Приборы окрашиваются в красный цвет при нажатии клавиши Sport.

В линейке силовых агрегатов появился даунсайзинговый мотор рабочим объемом 1,2 литра в двух вариантах форсировки: мощностью 110 и 130 лошадиных сил. Он работает как в паре с 6-ступенчатым автоматом EAT6, так и с 6-ступенчатой механикой.

Гамма дизелей по-прежнему широка. Самый интересный из моторов на тяжелом топливе — 2,0-литровый в 180 лошадей, который подружили с новым 8-ступенчатым автоматом EAT8 от Aisin. Пока такой автомат доступен только в паре с этим мотором.

2018 Peugeot 308 рестайлинг У версий GT Line и GT — два разнесенных патрубка выхлопной системы. 2018 Peugeot 308 рестайлинг Пожалуй, самое значимое обновление, которое привнес рестайлинг, — 8-ступенчатый автомат EAT8 от Aisin.

На низких оборотах дизель тянет отменно. При нажатии кнопки Sport приборы окрашиваются красным, руль наливается усилием, изменяется звук выхлопа. Подвеска настроена прекрасно. Автомобиль идеально прописывает дугу поворота. Понравилась и плавность хода. Теперь мне понятно, почему европейцы покупают 308-й.

Что касается России, то у нас останутся прежние 1,6-литровые моторы мощностью 135 и 150 лошадиных сил. Коробка передач — только 6-ступенчатый автомат EAT6. У нас в продаже обновленный 308-й появится осенью.

2018 Peugeot 308 рестайлинг Самая горячая версия хэтчбека — 308 GTi. К нам ей, скорее всего, путь заказан.

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Вероятно, в будущем линейку модели дополнят какой-то из новых модификаций, но пока французы не раскрывают подробностей. Не исключено, что «восьмиступку» подружат с двигателем 1.6. Хорошо бы!..

Перспективы: они зависят от цены, которую мы узнаем ближе к осени. В Европе ценник начинается от 18 700 евро. Дорестайлинговый автомобиль, который продают в России сейчас, стоит от 1 489 000 рублей. Для хэтчбека, ориентированного на масс-маркет, это очень дорого.

Оценка: красивый и хорошо сбалансированный автомобиль с отлично настроенной подвеской. В Европе у него есть все шансы на успех, в России все зависит от цены. А она вряд ли окажется доступной. Это ясно уже сейчас. Так что, 308-му суждено остаться нишевым продуктом. Массовый покупатель, скорее, предпочтет корейский автомобиль, нежели стильного, но дорогого «француза».

Подробности: ЗР, 2017, №8

Фото: Peugeot