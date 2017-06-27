Автобус ГАЗель Next: маршрут построен

Семейство ГАЗель Next пополнил 17‑местный пассажирский автобус на базе цельнометаллического фургона. Новинку будут использовать в первую очередь как ведомственный транспорт. Насколько хорошо она подготовлена к этой роли?

ГАЗель Next

Не заржавеет

В салоне — сиденья производства фирмы Сосновскавтокомплект: с высокой спинкой без регулировки угла наклона и со скромной отделкой кожзаменителем или тканью. Однако можно заказать и более комфортные кресла, а также обивку любого цвета. Пассажирам понравится подножка на входе с электроприводом — она автоматически выдвигается при открывании боковой сдвижной двери. И с микроклиматом всё в порядке.

Базовые кресла нового автобуса, обтянутые темным кожзамом, выглядят уныло.

В проеме пассажирской двери — удобная подножка с электроприводом.

Кондиционер установят на заводе или у дилера за 50 000 рублей. Более мощная климатическая установка в крыше обойдется в 90 тысяч. Что до тепла, то в машине аж три отопителя салона, работающих от системы охлаждения двигателя. Если и этого мало, дилеры установят сухую автономку, которая обойдется минимум в 40 тысяч. Еще одна опция, работающая и на микроклимат, и на внешний вид, - атермальное остекление.

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Низкая коррозионная стойкость кузова была вечной проблемой ГАЗелей. Похоже, проблему победили. Проще сказать, чтó у автобуса сделано не из оцинковки или пластмассы. Из «черной» стали — только крыша. Пластиковые крылья выдерживают небольшое столкновение, ударопрочными накладками закрыты задние стойки кузова и бампер.

От «пескоструйки» спасает прозрачная бронепленка, которой оклеивают капот, крылья, двери и боковые панели кузова.

Бензин? Газ? Дизель!

С марта на ГАЗели устанавливают двигатель УМЗ Evotech 2.7 — это, видимо, последнее звено в длинной цепочке эволюции семейства моторов УМЗ‑2416. Главная цель модернизации — уменьшить расход топлива, повысить надежность и подготовиться к перспективным для России нормам Евро‑5. За помощью обратились к южнокорейской инжиниринговой компании Tenergy. Корейцы уменьшили диаметр поршня до 96,5 мм, сохранив тот же коленвал, изменили блок цилиндров и поставили новый распределительный вал. У мотора Evotech совсем другая головка блока цилиндров, хотя двигатель остался восьмиклапанным. Мощность упала до 106,8 л.с., но мотор стал лучше «везти» на низах. Сократился расход бензина.

Новый бензиновый мотор УМЗ Evotech 2.7 более эластичен по сравнению с предшественником и, по заверению производителя, весьма надежен.

Впрочем, покупатели предпочитают автобусы в газобаллонном исполнении, которые дороже бензиновых на 40 000 рублей (от 1 440 000 рублей). Газовую аппаратуру поставляет итальянская компания OMVL Westport. Полезный объем двух баллонов, установленных в заднем свесе, составляет 87 литров. Мощность битопливного мотора Evotech 2.7 А275 (104,3 л.с.) чуть ниже, чем у бензинового, зато экономия очевидна.

Третий вариант еще экономичнее. Это дизель Cummins ISF 2.8 китайского производства, уже давно ставший привычным на ГАЗелях. Он поднимает цену машины до 1 540 000 рублей. Среди его достоинств — высокая мощность под самую планку налогообложения (149,6 л.с.) и более надежный цепной (а не ремённый) привод ГРМ.

В перспективе на ГАЗелях может появиться дизель ЯМЗ‑530, выпуск которого налажен на новом заводе в Ярославле.

Семейство ГАЗель Next стремительно расширяется: с апреля 2013 года, когда начались продажи бортовых Некстов, в него влились фургоны, спецтехника и, конечно, автобусы. Недавно запущен в серию 17‑местный пассажирский автобус на базе цельнометаллического фургона, который будут использовать в первую очередь как ведомственный транспорт. Ниша непростая: корпоративный автобус должен быть комфортным!

Время — деньги

Надежность играет первую скрипку в автобизнесе. Поэтому на автобус поставили новое сцепление производства Sachs — однодисковое, диафрагменное, увеличенного диаметра (280 мм вместо 240 мм). Ресурс сцепления вырос на 30 %. Кроме того, фургоны и автобусы Next оснащают новой 5-ступенчатой коробкой передач. Специалисты ГАЗа обещают, что она будет ходить по 300 000 км. Время покажет. Но уже факт, что коробка не гудит ни на одной из передач.

Легковая эргономика и приятный дизайн передней панели скрасят работу водителю.

Гарантия на автобус — три года при пробеге до 150 000 км. Межсервисный интервал — 20 000 км.

Весьма важный показатель для автобуса — безопасность. Задние барабанные тормоза у Некста прежние, но спереди стоят корейские тормозные диски, скобы увеличенного диаметра и колодки большей площади. В помощь водителю — современная АБС и вакуумный усилитель рулевого управления Bosch. Тормозной путь ГАЗели Next по сравнению с ГАЗелью Бизнес со скорости 80 км/ч сократился на 2,3 метра.

Так что, ГАЗель Next тормозит адекватно. Остается пожелать, чтобы она быстрее и легче разгонялась — вместе со всем российским автопромом.

ГАЗ-А65R32 ГАЗ-А65R35 Длина / ширина / высота / база 6157 / 2070 / 2753 / 3745 мм Пассажировместимость / кол-во мест для сидения 17 чел. / 14 17 чел. /16 Снаряженная/полная масса 2735 / 4100 кг 2801 / 4166 кг Нагрузка на оси 1620 / 2480 кг 1636 / 2530 кг Двигатель Cummins ISF 2.8, дизельный, Р4, 2781 см³; 110 кВт / 149,6 л.с. при 3400 об/мин; 330 Н·м

при 1800–2600 об/мин УМЗ Evotech 2.7 А275, газобензиновый (пропан), Р4, 2690 см³; 78,5 кВт / 106,8 л.с. или 76,7 кВт / 104,3 л.с. при 4000 об/мин; 220,5 Н·м или 219 Н·м при 2200–2500 об/мин Максимальная скорость 130 км/ч Коробка передач М5 Ходовая часть подвеска — независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах/зависимая, рессорная; тормоза — дисковые/барабанные; шины — 185/75 R16C

Фото: Николай Клочков и ГАЗ