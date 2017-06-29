«Катюша» на тракторе, Москвич-кабриолет, бутерброд в Жигулях

А знаете ли вы, что в Кургане изготовили автобус на базе... бронетранспортера БТР? А как владельцы Жигулей переделывали моторы своих автомобилей, чтобы экономить на бензине? Необычные факты из истории техники вспоминает Михаил Колодочкин.

Гусеничный трактор CТЗ‑5

КАТЮША НА ТРАКТОРЕ

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Симпатичный гусеничный трактор CТЗ‑5 (СТЗ-НАТИ 2ТВ), он же артиллерийский тягач по второй специальности, выпускался на Сталинградском тракторном заводе. Создавали его как работники завода, так и сотрудники НАТИ. Карбюраторный двигатель был расположен между сиденьями командира расчета орудия и механика-водителя. Мотор пускался на бензине, но потом мог переходить на керосин или лигроин — иными словами, был многотопливным. Для предотвращения детонации, особенно при работе на низкосортном топливе, в цилиндры впрыскивали воду. В начале войны на такие шасси устанавливали «Катюши».

ГРУЗИНСКИЙ ТУРИСТ

В фильме Игоря Масленникова «Гонщики» (1972 год) наряду с Москвичами участвовал необычного вида автомобильчик — самодельный! В то время в СССР вообще культивировалось строительство самодельных машин — для них разработали специальные технические требования, их показывали на выставках. Таким был и Турист, построенный в Тбилиси. Оппозитный двигатель с воздушным охлаждением находился сзади, под полом. Открытый автомобиль весил около 580 кг и разгонялся до 80 км/ч. Внешне он напоминал австрийский мини-грузовик Steyr-Puch Haflinger, но выполнен был гораздо проще — без полного привода и хребтовой рамы. Да и подвеска простенькая: задняя — как у Запорожца, а передняя — от мотоколяски С3А. Кстати, машина получила диплом журнала «За рулем» за наиболее рациональную компоновку.

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БУТЕРБРОД В ЖИГУЛЯХ

Во времена бензина стоимостью 10 копеек за литр многие владельцы Жигулей лезли из кожи вон, чтобы перевести свои моторы с «девяносто третьего» бензина на «семьдесят шестой», более дешевый. С этой целью применяли так называемые «бутерброды», устанавливая между блоком цилиндров и головкой две прокладки вместо одной штатной. Иногда «бутерброды» были и потолще: между двумя штатными прокладками появлялась еще одна — самодельная. Это понижало степень сжатия, делая безопасным применение низкооктанового бензина.

Для справки: в начале 1970‑х годов А‑76 официально стоил 8 копеек за литр, но некоторые профессиональные водители приторговывали им по более низким ценам. Скажем, двадцатилитровую канистру можно было приобрести за рубль.

ШАГАЕМ ПО ЛУНЕ

Режиссер Павел Клушанцев славился фантастической изобретательностью по части комбинированных съемок. При этом мэтр пользовался, как правило, подручными средствами, обходясь без дорогостоящей техники. В документальном фильме «Луна», снятом в 1965 году, он умудрился показать, как управляемый космонавтами шагающий вездеход неторопливо разгуливает по поверхности спутника Земли. Иностранцы, пытавшиеся каким-то образом получить чертежи необычного транспорта, не могли поверить, что вездеход был задуман и построен чуть ли не на кухне…

АВТОБУСЫ-ТРАНСПОРТЕРЫ

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Курганский автобусный завод в девяностые годы прошлого века изготовил пару необычных автобусов на базе бронетранспортера. Вездеходная проходимость, позволяющая не бояться водных препятствий, в сочетании с автобусным кузовом делала их уникальными. Однако крупного заказа необычная разработка так и не дождалась.

КРЫШУ СНЕСЛО

В 1964 году был запущен в производство Москвич‑408. В том же году на его базе построили два двухдверных экспериментальных образца с посадочной формулой 2+2 и съемной жесткой крышей. Изначально машина спортивного вида предназначалась для бельгийского рынка, рассматривалась также возможность использовать ее для проката и спорта. Четырехдверные кузова переделали в двухдверные, с укороченным салоном. Между задним стеклом и крышкой багажника установили дополнительную панель. Для придания жесткости открытому несущему кузову к днищу приварили Х‑образный усилитель. По некоторым сведениям, один опытный образец имел кузов с алюминиевыми наружными панелями, другой — со стальными. До серийного производства дело не дошло: слишком много проблем возникало и с обычными Москвичами — не до эксклюзива было. Ведь речь шла лишь о 150 автомобилях в год, столь малая серия не окупила бы затрат.

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Фото: из архива автора