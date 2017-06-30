Советы бывалых: как подлечить старую иномарку и усовершенствовать Калину

Какое приспособление поможет поменять своими руками ремень ГРМ? Какой простой прием облегчит замену рулевых наконечников или шаровых опор? Как без инструмента быстро отсоединить клеммы аккумулятора? Как сделать удобнее просторный багажник универсала Лада Калина? Какие недорогие детали от ГАЗели можно использовать для Фокуса и минивэна Додж? Ответы на эти вопросы прислали читатели «За рулем».

ШКИВЫ, СТОЙ, РАЗ-ДВА!

П. Чистопрудов, Армавир

Недавно менял ремень ГРМ на своем Chevrolet Aveo T300. Для блокировки распредвалов ­изготовил очень простое при­способление из двух пластин ­ 40×20×4 мм и 100‑миллиметрового болта М6. Валы фиксируются просто и надежно. (При использовании этого приспособления обмотайте концы пластин изолентой во избежание повреждения поверхности зубьев шкивов. - Прим. ред.)

УДАРНЫЙ СЪЕМНИК

Ф. Галеев, Башкортостан, Туймазы

При снятии рулевых наконечников и шаровых опор используют специальные съемники. Но даже с их помощью выпрессовать палец бывает непросто. Попытки ввернуть болт съемника с большим усилием порой приводят к поломке приспособления. Остается старый добрый молоток, при помощи которого и выбивают шаровую или наконечник. А я поступаю так: ставлю съемник и вворачиваю его болт с небольшим усилием, пока не упрется. Затем беру аккумуляторный ударный гайковерт и продолжаю вворачивать болт. Хватает двух-трех ударов, чтобы снять деталь. При таком способе съемник не ломается. Кстати, на гайковерте использую простые (неусиленные) головки, так как момент затяжки невелик.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ

И. Фаррахов, Татарстан, Бавлы

Бывают ситуации, когда необходимо срочно отсоединить клеммы от аккумулятора, не прибегая к помощи инструментов. Я сделал быстросъемные крепления клемм из эксцентриковых зажимов велосипедного седла. Купил эксцентрики красного и черного цветов, чтобы не путать «плюс» и «минус». Резьбовые части винтов немного укоротил.

Теперь снятие и установка клемм занимает считаные секунды. (Безопаснее использовать это решение только для минусовой клеммы. Велика вероятность замыкания развитой плюсовой клеммы на «массу». - Прим. ред.)

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НАКЛАДОЧКА ВЫШЛА

А. Щипакин, Арзамас

Купив автомобиль Ford Focus первого поколения, 2004 года выпуска, я обнаружил, что накладки на педалях сцепления и тóрмоза стёрты до металла. Узнав цену оригинала (470 рублей за штуку), решил подобрать заменители из ассортимента деталей российских машин. Накладки педалей от ГАЗели подошли как нельзя лучше. А цена всего 20 рублей за штуку.

Такой вариант пригоден и для других подержанных иномарок. Одно но: накладки должны сидеть плотно.

ОРГАНАЙЗЕР

С. Попов, Кировская область, поселок Котчиха

У универсала Лада Калина большой багажник, но в нем нет ниш для инструмента и мелочевки. Порыскав по просторам интернета, наткнулся на идею постройки фальшпола в багажнике.

В основе конструкции — деревянные доски. При изготовлении каркаса предусмотрел люк, чтобы было удобно вынимать запасное колесо. Все поверхности обшил карпетом. За год эксплуатации фальш­пол доказал свою практичность.

НАШЕ — НАДЕЖНЕЕ

В. Юмуков, Мончегорск

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В мороз отломилось крепление стойки капота на минивэне Dodge Caravan 2003 года. Когда заказывал другое, удивила цена: от 1200 до 2400 рублей. При обслуживании и эта клипса обломилась, и я решил больше не бросать деньги на ветер. Купил аналогичное крепление от ГАЗели за 25 рублей и скобу для фиксации автомобильных панелей шириной около 10 мм. При удалении родной клипсы открывается квадратное отверстие, в которое и вставляется скоба. По ней разметил и просверлил отверстие под крепеж. При установке использовал саморез с широкой шляпкой, между кузовом и креплением упора поставил резиновую прокладку. Теперь любой мороз нипочем! А если даже железяка сломается, новая обойдется в копейки. Совет пригодится и другим владельцам неновых иномарок. И, возможно, умерит жадность продавцов, пользующихся отсутствием аналогов родной клипсы.

Многоуважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Отдел автомобильной информации «За рулем»

Фото: авторы советов