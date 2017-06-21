Бентли, Гелендваген и Лада — любимые игрушки российских футболистов

Когда они вместе, игроки сборной России по футболу перемещаются на автобусе Hyundai. Ну а после матчей и тренировок игроки разлетаются по домам в супердорогих автомобилях. Если бы они еще и по полю летали так, как по дорогам...

Бентли, Гелендваген и Лада — любимые игрушки российских футболистов

Автор: Евгений Попков

Фото: Instagram, Facebook, VK

Бентли, Гелендваген и Лада — любимые игрушки российских футболистов
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Кстати, забыли показать bugatti veiron Кокорина

Ответить#
+1

Современный футбол: 22 долларовых миллионера бегают по полю и пинают мяч...
Никогда не понимал, за что эти деятели получают такую бешеную зарплату... никогда...!

Ответить#
+4

Ну и зачем им какая-то Европа?Их и тут неплохо кормят,и стараться не надо.Спорт высоких наслаждений.))

Ответить#
+3

Комбаров на ладе это интересно конечно. Вообще уровень игры наших игроков не соответствуют машинам на которых они ездят.

Ответить#
+4