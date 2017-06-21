Эта новость шокировала всех: если еще оставалась вероятность экспертной ошибки, которая привела к ложным результатам, то теперь она исключена. Но непонятного в этой чудовищной истории с каждым днем становится все больше.
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Когда они вместе, игроки сборной России по футболу перемещаются на автобусе Hyundai. Ну а после матчей и тренировок игроки разлетаются по домам в супердорогих автомобилях. Если бы они еще и по полю летали так, как по дорогам...
Это раньше Jeep Compass считался самым маленьким и доступным автомобилем американской марки. Сейчас эту почетную роль играет Renegade, а Компас, обновившись, пошел на повышение — в этом мы убедились в ходе ознакомительной поездки.
Так ли экономичен гибридный Prius нового, четвертого поколения, как заявляют в компании Тойота, — вот в чем вопрос! Оценить эффективность Приуса в реальных условиях нам помогли два автомобиля с традиционными силовыми установками — DS 4 Crossback с дизелем-малоежкой и Mini Cooper с бензиновым трехцилиндровым турбомотором. Насколько они прожорливее гибридного Приуса, и прожорливее ли в принципе?
Бентли, Гелендваген и Лада — любимые игрушки российских футболистов
Когда они вместе, игроки сборной России по футболу перемещаются на автобусе Hyundai. Ну а после матчей и тренировок игроки разлетаются по домам в супердорогих автомобилях. Если бы они еще и по полю летали так, как по дорогам...