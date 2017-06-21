Бентли, Гелендваген и Лада — любимые игрушки российских футболистов

Когда они вместе, игроки сборной России по футболу перемещаются на автобусе Hyundai. Ну а после матчей и тренировок игроки разлетаются по домам в супердорогих автомобилях. Если бы они еще и по полю летали так, как по дорогам...

Бентли, Гелендваген и Лада — любимые игрушки российских футболистов Автор: Евгений Попков Фото: Instagram, Facebook, VK