На нашем форуме не прекращаются дискуссии по разнообразным темам, волнующим автовладельцев. В обсуждениях участвуют авторы ЗР. У вас есть вопросы к экспертам «За рулем»? Пишите на info@zr.ru. А в нашей очередной подборке — самое интересное о новых моделях и не только.

В статье «Завтра пуриста» (ЗР, № 4, 2017) рассказано о новом внедорожнике Jeep Grand Cherokee. Что за система установлена у него под передним номерным знаком? Объектив камеры тепловизора?

Это не объектив тепловизора: на Jeep такое оборудование не устанавливают. Под номерным знаком находится высокочастотный (77 ГГц) радар адаптивного круиз-контроля и системы предотвращения столкновений Front Collision Warning. Использовать его американцы стали недавно: до этого устанавливали лидары, которые работали нестабильно — быстро загрязнялись, после чего загоралось сообщение об ошибке. С переходом на радар проблема исчезла.

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В материале о Крете на сайте zr.ru сказано, что в городе 1,6‑литровый мотор сжигает в четырех «котлах» девять с небольшим литров на сотню, а при езде по трассе довольствуется семью, а то и меньшим количеством. Поясните, откуда у необкатанного кроссовера с не самой лучшей аэродинамикой и автоматом такой скромный расход? Я не верю.

На Крету устанавливают современный шестиступенчатый автомат, не склонный ощутимо влиять на расход топлива. Да и коэффициент аэродинамического сопротивления сносный: C x = 0,36. У классической Нивы C x = 0,54. У Chevrolet Camaro образца 2012 года — 0,35, у Ferrari 360 Modena — 0,34. Если всё еще сомневаетесь в моих выводах, пообщайтесь с владельцами машин — они подтвердят мою правоту.

Вопрос по статье «Продленная гарантия: игра по чужим правилам» на сайте zr.ru. Если я поменял тормозные колодки на стороне, то почему за это меня снимут с гарантии при неисправности тормозов? Разве мне не должны доказать, что неисправность явилась следствием именно некачественного ремонта?

Обычно в договоре о предоставлении услуги по продленной гарантии от дилера прописан очень важный пункт: «Покупатель производит все ремонтные работы (слесарные, кузовные, плановые ТО) исключительно на сервисных станциях, аккредитованных компанией, с использованием запасных частей и расходных материалов, предоставленных компанией». Неисполнение этого обязательства в любом виде становится законной причиной отказа в бесплатном устранении каких-либо неисправностей. Если клиент подписывает такой договор, то он соглашается со всеми его условиями. В этом случае дилер полностью защищен, он не обязан проводить какие-либо экспертизы и что-то доказывать.

В статье «Нестандартный крепеж для номера — за что штраф?» на сайте zr.ru вы даете советы, как закрепить нестандартный номерной знак, как его подсветить и т. п. Но разве я имею право это делать? Это же вмешательство в конструкцию машины!

В этой статье я рассказал о том, как крепить регистрационный знак, когда на автомобиле нет предусмотренного места для его крепления. В этом случае автовладельцу необходимо руководствоваться требованиями технического стандарта «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», где прописано, куда и как устанавливать номера. Если установка номера связана с изменениями конструкции автомобиля, то в определенных случаях такие переделки нужно согласовывать и вносить изменения в регистрационные документы.

Вопрос навеян статьей «Колесные диски: что нужно знать при выборе?» на сайте zr.ru. Я считаю, что при выборе литого диска лучше брать те, у которых «спицы» от центра идут до самого края обода, поскольку такие при ударах выдерживают более высокие нагрузки. Согласны ли вы с этим?

Диски со спицами, выходящими на самый край обода, возможно, красивы, но — до первого касания бордюрного камня. При легком контакте под небольшим углом шины уцелеют, а вот спицы будут исцарапаны. Еще более важно, что такие спицы совсем не поддерживают внутренний край обода. Ведь обод представляет в таком случае кусок трубы, имеющий крепление только по наружной кромке. А при наезде на препятствие погнуть внутреннюю кромку можно запросто. С точки зрения прочности оптимально, когда спицы приходят к ободу на расстоянии одной трети от наружного края.

В материале «Свечи зажигания: присылайте вопросы!» на сайте zr.ru вы указали, что многоэлектродные свечи дают прирост мощности. Это не ошибка?

Нет, всё верно. Поверхность бокового электрода — непреодолимая преграда для фронта пламени, которому на этапе зарождения приходится двигаться в малом пространстве искрового зазора. Площадь такого фронта невелика, а потому и скорость распространения пламени на начальном этапе невысока. Только выйдя из межэлектродного пространства, пламя разгоняется. А в много­электродной свече фронту пламени ничто не препятствует, активный разгон реакции горения начинается сразу. Особенно это заметно, когда сгорание идет вяло: в режимах минимальных оборотов холостого хода и малых нагрузок, при малых открытиях дроссельной заслонки. Но речь идет о выигрыше в 1–2% — не более.

Фото: Юрий Рубин/Интерпресс/ТАСС и «За рулем»