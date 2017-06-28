Чем Ritmix удивит автовладельцев?

Недавно на рынок поступила новинка корейского производителя Ritmix — многофункциональный видеорегистратор модели AVR-994 серии RADAR COMBO. А совсем скоро компания порадует российских покупателей и другими продвинутыми гаджетами.

Многофункциональный видеорегистратор на процессоре Ambarella A7 LA50 снимает видео в режиме Super HD. Имеет все современные функции — циклическая и обычная видеосъемка, MUTE, SOS, g—сенсор, детектор движения и др. «Комбайн» также располагает встроенным корейским радар-детектором для поиска и оповещения о камерах во всех стандартных диапазонах: X, K, Ka, «Стрелка», «Искра», Laser. Для предупреждения водителя о неизлучающих фотокамерах, не обнаруживаемых обычными радар-детекторами, есть встроенный модуль GPS с обновляемой базой данных, сообщающий о приближении к камерам контроля полосы, проезда светофора, средней скорости на участке «Автодория» и др., а также предоставляет возможность добавить координаты своих «опасных точек».

AVR-830G

Уже на этой неделе на рынке появится Ritmix AVR-830G серии SPEEDCAM. Устройство содержит встроенный модуль GPS с обновляемой базой камер, который не только определяет ваши текущие координаты и скорость, но и поддерживает систему оповещений водителя, в том числе о не излучающих сигналов фотокамерах. Все необходимые функции имеются: защита от перезаписи, датчик удара, режим парковки и настраиваемые функции системы ADAS. Компактный корпус с тонкой рамкой и 3-дюймовым дисплеем высокого разрешения удобен и при этом не загораживает водителю обзор.

Совсем скоро, в первой половине июля, Ritmix порадует автолюбителей также новинкой AVR-955 серии DUAL. Это двухкамерный видеорегистратор с разрешением Full HD 1920x1080 30 кад/сек как для передней, так и для задней камеры. Обе они оснащены 6-слойными объективами, которые обеспечивают отличное изображение и угол обзора в 150°. В результате получаете круговой диагональный обзор порядка 300°! Задняя камера имеет удобную регулировку угла наклона, подходит и для седана, и для внедорожника. При подключении к прикуривателю автоматически включается видеозапись с обеих камер. Широкий список функций, отличное качество сборки, удобное управление и доступная цена.

Хороших Вам летних путешествий и безопасности на дорогах!