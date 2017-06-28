Локализованный Пежо 408 перенес рестайлинг и получил несколько новых опций. Но главное, избавился от устаревшей 4-ступенчатой гидромеханики.

Повод: рестайлинг седана Peugeot 408.

Место действия: Россия.

Больше всего Peugeot 408 изменился спереди. Новая оптика, бампер, решетка радиатора.

Впечатления: до обновления седан Peugeot 408 тяжело было назвать красавцем. Кузов скорее получился двухобъемным — передняя часть от минивэноподобного 308-го прошлого поколения не очень сочеталась с отдельным багажником. С рестайлингом передок сильно изменился. Огромные раскосые фары ушли в прошлое вместе с массивным носом и здоровенной «улыбкой» воздухозаборника переднего бампера. Теперь «лицо» обрело серьезное корпоративное выражение. Граненая оптика выполнена в новом стиле. Появилась выраженная решетка радиатора вместо предыдущей «щели». Бампер украшают изящные хромированные дуги, обрамляющие противотуманные фары. Одним словом, с таким передком 408-й солиднее и, что немаловажно, гармоничнее. Задняя часть осталась прежней.

Внутри также изменений минимум. Эргономика не поменялась вообще. Впрочем, серьезных претензий к ней и не было. На центральной консоли отныне мультимедиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. В арсенале есть камера заднего вида. На потолке — красная кнопка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Правда, пока бутафорская: работы по сертификации еще не закончились. В остальном это все тот же 408-й — большой и комфортный седан с огромным багажником.

Интерьер остался прежним. Оно и к лучшему. Ведь ни к стилю, ни к эргономике претензий не было. Панель приборов осталась той же — четыре отдельных колодца и монохромный дисплей. Очень хорошо, что 408-го не коснулась новомодная привычка Пежо ставить приборную панель выше руля. Теперь на центральной консоли может быть 7-дюймовый экран. Есть и камера заднего вида со статической разметкой. Двухзонный климат-контроль удобен для пользования. Но вращающиеся шайбы неприлично люфтят.

Гамма двигателей та же. Два 1,6-литровых бензиновых агрегата: 150-сильный турбомотор и 115-сильный атмосферник (раньше он выдавал 120 л.с.). Отрадно, что теперь в паре с 6-ступенчатым автоматом работает не только самый мощный в гамме двигатель, но и базовый 115-сильный. Старый 4-ступенчатый автомат АТ8 наконец-то ушел в прошлое. Тяга двигателя теперь не растворяется бесследно во время размеренных переключений. Да и сами передачи ожидаемо стали короче. Конечно, 115-сильный Peugeot 408 не будоражит кровь динамикой разгона. Зато управление тягой рестайлинговой машины вышло на качественно иной уровень.

Самый слабый в гамме 1,6-литровый атмосферник мощностью 115 лошадиных сил теперь может работать в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Мощный 150-сильный Пежо тоже не впечатляет запредельными перегрузками при разгоне. Но если базовая модификация на скорости свыше 100 км/ч практически не реагирует на нажатия на газ, то турбоверсия и не думает сбавлять напор. Останется в гамме и 116-сильный дизель в паре с 6-ступенчатой механикой, но такой машины на тесте не было.

Второй ряд сидений по-прежнему невероятно просторен. В распоряжении задних пассажиров есть дополнительные дефлекторы вентиляции.

В остальном Пежо 408 остался собой. Он по-прежнему отлично тормозит, а его подвеска уверенно переваривает все неровности любого калибра. Лишь поперечные швы транслируются на кузов больше, чем хотелось бы. Усилитель руля у «пыжика» настроен отлично. Легкий руль в нуле наливается тяжестью по мере увеличения скорости и в повороте. Реакции на поворот руля не самые быстрые, но обратная связь — на высоте.

408-й отлично подходит для дальней дороги, если под колесами асфальт среднего качества — подвеска умело переносит большинство невзгод периферийных дорог. Сзади 408 не изменился.

Перспективы: обновленный Пежо 408 обрел то, чего так не хватало предшественнику, — гармонию во внешности. И избавился от главного недостатка — устаревшего и не самого надежного автомата. Однако цены на машину высоковаты. Базовая версия Entry без кондиционера тянет на 950 000 рублей. А если захочется иметь кондиционер, то придется выложить почти миллион за комплектацию Access.

Оценка: Peugeot 408 очень приятный в управлении и вместительный автомобиль. Но ценник все же высокий. Разумеется, конкуренты нынче тоже недешевы. Но вряд ли обновленный 408-й сможет серьезно пошатнуть лидеров гольф-класса, таких как Skoda Octavia или Kia cee'd.

Подробности: ЗР, 2017, №9