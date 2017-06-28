Рестайлинговый Peugeot 408 — солидность, гармония и новый автомат

Локализованный Пежо 408 перенес рестайлинг и получил несколько новых опций. Но главное, избавился от устаревшей 4-ступенчатой гидромеханики.

Peugeot 408
Peugeot 408

Peugeot > 408

Повод: рестайлинг седана Peugeot 408.

Место действия: Россия.

Больше всего Peugeot 408 изменился спереди. Новая оптика, бампер, решетка радиатора.
Больше всего Peugeot 408 изменился спереди. Новая оптика, бампер, решетка радиатора.

Впечатления: до обновления седан Peugeot 408 тяжело было назвать красавцем. Кузов скорее получился двухобъемным — передняя часть от минивэноподобного 308-го прошлого поколения не очень сочеталась с отдельным багажником. С рестайлингом передок сильно изменился. Огромные раскосые фары ушли в прошлое вместе с массивным носом и здоровенной «улыбкой» воздухозаборника переднего бампера. Теперь «лицо» обрело серьезное корпоративное выражение. Граненая оптика выполнена в новом стиле. Появилась выраженная решетка радиатора вместо предыдущей «щели». Бампер украшают изящные хромированные дуги, обрамляющие противотуманные фары. Одним словом, с таким передком 408-й солиднее и, что немаловажно, гармоничнее. Задняя часть осталась прежней.

Внутри также изменений минимум. Эргономика не поменялась вообще. Впрочем, серьезных претензий к ней и не было. На центральной консоли отныне мультимедиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. В арсенале есть камера заднего вида. На потолке — красная кнопка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Правда, пока бутафорская: работы по сертификации еще не закончились. В остальном это все тот же 408-й — большой и комфортный седан с огромным багажником.

Интерьер остался прежним. Оно и к лучшему. Ведь ни к стилю, ни к эргономике претензий не было.
Интерьер остался прежним. Оно и к лучшему. Ведь ни к стилю, ни к эргономике претензий не было.

Панель приборов осталась той же — четыре отдельных колодца и монохромный дисплей. Очень хорошо, что 408-го не коснулась новомодная привычка Пежо ставить приборную панель выше руля.
Панель приборов осталась той же — четыре отдельных колодца и монохромный дисплей. Очень хорошо, что 408-го не коснулась новомодная привычка Пежо ставить приборную панель выше руля.

Теперь на центральной консоли может быть 7-дюймовый экран. Есть и камера заднего вида со статической разметкой.
Теперь на центральной консоли может быть 7-дюймовый экран. Есть и камера заднего вида со статической разметкой.

Двухзонный климат-контроль удобен для пользования. Но вращающиеся шайбы неприлично люфтят.
Двухзонный климат-контроль удобен для пользования. Но вращающиеся шайбы неприлично люфтят.

Гамма двигателей та же. Два 1,6-литровых бензиновых агрегата: 150-сильный турбомотор и 115-сильный атмосферник (раньше он выдавал 120 л.с.). Отрадно, что теперь в паре с 6-ступенчатым автоматом работает не только самый мощный в гамме двигатель, но и базовый 115-сильный. Старый 4-ступенчатый автомат АТ8 наконец-то ушел в прошлое. Тяга двигателя теперь не растворяется бесследно во время размеренных переключений. Да и сами передачи ожидаемо стали короче. Конечно, 115-сильный Peugeot 408 не будоражит кровь динамикой разгона. Зато управление тягой рестайлинговой машины вышло на качественно иной уровень.

Самый слабый в гамме 1,6-литровый атмосферник мощностью 115 лошадиных сил теперь может работать в паре с 6-ступенчатым автоматом.
Самый слабый в гамме 1,6-литровый атмосферник мощностью 115 лошадиных сил теперь может работать в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Мощный 150-сильный Пежо тоже не впечатляет запредельными перегрузками при разгоне. Но если базовая модификация на скорости свыше 100 км/ч практически не реагирует на нажатия на газ, то турбоверсия и не думает сбавлять напор. Останется в гамме и 116-сильный дизель в паре с 6-ступенчатой механикой, но такой машины на тесте не было.

Второй ряд сидений по-прежнему невероятно просторен. В распоряжении задних пассажиров есть дополнительные дефлекторы вентиляции.
Второй ряд сидений по-прежнему невероятно просторен. В распоряжении задних пассажиров есть дополнительные дефлекторы вентиляции.

В остальном Пежо 408 остался собой. Он по-прежнему отлично тормозит, а его подвеска уверенно переваривает все неровности любого калибра. Лишь поперечные швы транслируются на кузов больше, чем хотелось бы. Усилитель руля у «пыжика» настроен отлично. Легкий руль в нуле наливается тяжестью по мере увеличения скорости и в повороте. Реакции на поворот руля не самые быстрые, но обратная связь — на высоте.

408-й отлично подходит для дальней дороги, если под колесами асфальт среднего качества — подвеска умело переносит большинство невзгод периферийных дорог.
408-й отлично подходит для дальней дороги, если под колесами асфальт среднего качества — подвеска умело переносит большинство невзгод периферийных дорог.

Сзади 408 не изменился.
Сзади 408 не изменился.

Перспективы: обновленный Пежо 408 обрел то, чего так не хватало предшественнику, — гармонию во внешности. И избавился от  главного недостатка — устаревшего и не самого надежного автомата. Однако цены на машину высоковаты. Базовая версия Entry без кондиционера тянет на 950 000 рублей. А если захочется иметь кондиционер, то придется выложить почти миллион за комплектацию Access.

Оценка: Peugeot 408 очень приятный в управлении и вместительный автомобиль. Но ценник все же высокий. Разумеется, конкуренты нынче тоже недешевы. Но вряд ли обновленный 408-й сможет серьезно пошатнуть лидеров гольф-класса, таких как Skoda Octavia или Kia cee'd.

Подробности: ЗР, 2017, №9

Рестайлинговый Peugeot 408 — солидность, гармония и новый автомат
Рестайлинговый Peugeot 408 — солидность, гармония и новый автомат
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Peugeot 408

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Комментарии (10)

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Гамма двигателей та же.... и 115-сильный атмосферник (раньше он выдавал 120 л.с.)
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Это два абсолютно разных двигателя.
Тот который 115 л.с. — относительно древний мотор tu5 — модернизированный (добавили систему vti), такой ставят только для РФ и других вечно развивающихся стран.
120 л.с. выдавал совсем другой мотор — EP6С. В связи с тем, что европейские модели PSA массово перешли на новый 3-цилиндровый двигатель 1.2 турбо 1.6 EP6 уже не используется, а выпускать его для РФ и других бананово/нефтяных республик никто не будет.

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0

Взяли древний мало кому нужный 408-й, поменяли мордашку, немного подшаманили с агрегатами и выставили ценник на уровне свежей октавии. На лицо французский мазохизм.

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-2
Demitrius

Про Весту агалогично можно сказать:

Взяли древнюю мало кому нужную КАЛину, поменяли мордашку, немного подшаманили с агрегатами и выставили ценник на уровне свежего Соляриса.
На лицо ВАЗомазохизм:)

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0

«Гамма двигателей та же. Два 1,6-литровых бензиновых агрегата: 150-сильный турбомотор и 115-сильный атмосферник (раньше он выдавал 120 л.с.).» — позвольте, а разве 115-сильный атмосферник это не совсем другой мотор относительно 120-ти сильного? Вроде это два совершенно разных двигателя?

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+2

А где злобное кукареканье ВАЗофилов, мол, «ЗР продался Пежо!!!11»
Или такое в методичке прописано только для i40?)))

Норм тачка. Ябкупил. Но хочу кроссовер. Да и дорого, блин, для француза.

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0
Каплан Илья

«А где злобное кукареканье ВАЗофилов»

Ты бы витаминки какие нибудь попил, а то вокруг себя видишь одних ВАЗофилов.

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-1
Баронин Сергей

Ну вы ж пришли покукарекать, ВАЗофилический вы наш:)

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+1

У моего другана была предыдущая с 1.6 бенз. турбо. Я ездил на ней, хорошая машина, едет приятно. Через 3 года с пробегом около 80 ткм. что-то случилось с турбиной, в сервисе объявили 100 т.р. продал.

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0

Приятный во всех отношениях автомобиль, НО, комплектация Access с кондиционером и 6-ступенчатым автоматом 1 045 000 рублей — продажи в РФ будут стремиться к нулю....

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+1

Так-то в целом машина хорошая, у меня дизель 2013 гв, пробег сейчас 143 ткм. Из работ — замена руля по гарантии, замена первой скорости вентилятора по гарантии, на 100ткм замена амортизаторов вкруг, одной шаровой, опорных подшипников (по грунтовкам, рельсам езжу не медленно, ямы объезжаю только крупные). Остальное — расходники. Мотор масло не ест, турбина сухая, солярку ел разную по России, расход — город 7 литров, трасса 5. Т.е. машин крепкий, выносливый и экономичный. Но, блин, 950 тыр за овощ без кондея — в пежо гении маркетинга. В эти деньги встает октавия бензин на гидроавтомате, а октахе пыж бензиновый не конкурент ИМХО. Но если нужен именно надежный дизель для больших пробегов — то только пыжик, остальное все сильно дороже.

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+3