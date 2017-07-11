Испытываем прочность рамы двух настоящих внедорожников — Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave.

Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave.

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Рама сдает позиции. Некогда прославленные «проходимцы» со сменой поколений вырождаются в банальные паркетники. Jeep Cherokee, Ford Explorer, Nissan Pathfinder давно покинули ряды честных внедорожников. Но Mitsubishi Pajero Sport и в третьем поколении остался верен себе — это L200 в обличье универсала. Мощная рама, внушительного размера шины, неразрезной задний мост и трансмиссия Super Select — что еще нужно для полного счастья?

Дизель! А его-то для новичка и не предлагали. И вот теперь, спустя год после дебюта на российском рынке, Pajero Sport обзавелся-таки 181‑сильным турбодизелем 4N15, уже знакомым по пикапу L200. Ассистирует ему 8-ступенчатый автомат. Тестовый автомобиль в версии Ultimate тянет на 3 050 000 рублей.

Оппонент Mitsubishi в сегодняшней дуэли — недавно обновленный Kia Mohave. Тоже большой рамник с 8-ступенчатым автоматом и турбодизелем, но 3,0-литровым и на 70 «лошадок» мощнее. Не совсем честно? Так ведь Mohave при схожем уровне оснащения дешевле — 2 850 000 рублей. Честнее не бывает!

Kia Mohave Дебютировал в далеком 2008 году и названием недвусмысленно намекал, что ориентирован на рынок Северной Америки. Тем не менее продается и у нас. Сборка организована на заводе в Калининграде. В прошлом году Mohave претерпел рестайлинг. ДВИГАТЕЛЬ: дизельный: 3.0 (250 л.с.) — от 2 419 900 руб. Mitsubishi Pajero Sport Машина третьего поколения дебютировала еще в 2015 году, но до нашего рынка добралась лишь в 2016-м и только с бензиновым мотором. Дизельная модификация появилась в этом году. Автомобиль собирают в Таиланде. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый: 3.0 (209 л.с.) — от 2 799 990 руб. дизельный: 2.4 (181 л.с.) — от 2 399 000 руб.

Красота по-азиатски

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Образ нынешнего Pajero Sport напомнил о китайском актере Боло Йене, знакомом всем, кто смотрел боевики с гнусавым переводом на затертых до дыр VHS-кассетах. Перекачанный «азиат» Mitsubishi выглядит странновато. С лицом всё в порядке — восточный прищур, мускулистые передние крылья. ­Хромированные икс-элементы на переднем бампере передают привет Стиву Маттину . А вот с кормой печаль-беда. Из-за вздымающихся к небу боковых окон она получилась тяжеловесной, стекающие к бамперу задние фонари только усиливают эффект.

Быстро открываю дверь, хватаюсь за рукоятку на передней стойке и запрыгиваю в покачивающийся кузов. Внутри это почти L200, только подороже — например, панель приборов украшена красочным дисплеем трип-компьютера. Тайские руки волшебны не только в массаже — аккуратно собирать машины тоже умеют. Жаль, на материалах сэкономили.

Дизайн интерьера спокойный — «долгоиграющий». Сборка качественная, с эргономикой полный порядок. Рулевая колонка оснащена электрорегулировкой. Классическая панель приборов встречается и на недорогих Kia. Красные стрелки и благородная лунная подсветка добавляют шарма. Понижающая передача, отключение противобуксовочной системы и возможность регулировать высоту задней подвески — вот и весь внедорожный арсенал.

Пластик очень старается походить на мягкий, но постучишь по нему — пробка, подарок из Африки. Для пикапа сойдет, однако на машине за три миллиона хотелось бы материалов подороже. Как и более продуманной эргономики. Не беда, что у сиденья минимальный набор регулировок, - главное, что профиль неплох. Хуже, что оно чуть развернуто относительно руля и педалей. Через пару часов посадка «в три четверти» начинает утомлять. Да еще эта экономия на мелочах. Доводчик стекла — только у водителя. Приятная кожа на руле? Только в местах хвата, а для прочих принесли в жертву пару кирзовых сапог.

Mohave — полная противоположность. Внешность спокойна и почти скучна. Придраться не к чему. Как и зацепиться. Kia выглядел слегка устаревшим сразу после дебюта. Зато сейчас, спустя почти десять лет, он моложав. Эти формы почти наверняка будут актуальны еще лет десять.

Интерьер собран качественно, однако материалы не соответствуют ценнику. Руль обшит мягкой перфорированной кожей лишь в местах хвата. Управление полноприводной трансмиссией возложено на поворотную шайбу. Адепты доброго надежного рычага будут в шоке. Простенькие приборы напоминают о пикапе L200, но у Pajero дисплей трип-компьютера цветной. Внушительные лепестки ручного переключения автомата отлично смотрелись бы в купе или на заряженном седане, но в грузном рамном внедорожнике они не очень уместны.

Пробираться в салон чуть сложнее, чем в Mitsubishi: водителя обделили рукояткой на стойке лобового стекла, хотя про пассажира не забыли. Ощущения? Словно пересел из «эконома» в бизнес-класс. Пластик мягкий не только на ощупь, но и на вид, крашеные вставки на центральной консоли умело маскируются под металл, и что-то «деревянное» имеется. Обновившись, Mohave обрел новую панель приборов с лунной подсветкой и красными стрелками. Просто и элегантно. И нет ощущения, что на мне сэкономили: посадка правильная, сиденье — с поясничным упором, регулировка руля по высоте снабжена электроприводом. Кто бы мне лет пять назад сказал, что салон «корейца» окажется качественнее и богаче, нежели у сакрального Pajero!

Мéста для мелких вещей — с запасом, и это хорошо. На большом внедорожнике ездят не только на работу — неплохо бы, чтобы смартфон не конфликтовал со стаканом кофе из-за «жилплощади». Вот и выходит, что Kia во всём чуть-чуть толковей Mitsubishi.

Ваше место на галерке

Профиль и регулировки передних сидений Mohave не идеальны, но серьезных претензий не вызывают. Приятная мелочь: правое переднее сиденье регулируется и с заднего ряда. Задние сиденья перемещаются в продольном направлении, угол наклона спинки можно менять. Пробираться к третьему ряду не слишком удобно, да и посадка далека от идеала. Но пару часов высидеть там можно.

Камерами кругового обзора и обогревом руля в этом сегменте не удивишь. Чего не скажешь о вентиляции передних сидений. Есть и отдельный климат-контроль.

Для пассажиров Mohave и вовсе рай. Просторно, сиденья второго ряда перемещаются вперед-назад, угол наклона спинки регулируется. Есть отдельный климат-контроль и обогрев сидений. В третьем ряду посадка далека от идеала, но ехать можно. В общем, пассажиры Mohave на особом положении. Не очень удобен лишь вход-выход: корейцы и здесь вычеркнули поручни на стойках.

Передние сиденья Mitsubishi оснащены минимальным набором регулировок. У них неплохой профиль, но посадка не слишком удобна, поскольку сиденье развернуто относительно продольной оси. С запасом пространства в заднем ряду проблем нет, как и с удобством посадки — благодаря удобным ручкам. Кроме регулировки интенсивности обдува задние пассажиры одарены обогревом сидений.

Pajero Sport тоже бывает семиместным (об этом недвусмысленно говорят подстаканники на боковине в багажнике), но — только в Таиланде. Вероятно, в награду за качественную сборку. Российские машины — двухрядные. Задние сиденья установлены намного выше передних, амфитеатром. Есть обогрев подушки сиденья, можно регулировать поток воздуха из потолочных дефлекторов, но полноценного климат-контроля нет.

Лишь открыв дверь багажника, перестаешь жалеть, что Pajero Sport не имеет третьего ряда. Какой трюм! Мы намерили честные 552 литра «под шторкой», а уж если сложить сиденья и грузить вещи под потолок… Впрочем, Mohave тоже хозяйственный малый. Понятно, что в семиместном варианте багажник сравняется в объеме с большой дорожной сумкой, но при сложенном третьем ряде его вместимость едва не достигает полукубометра (476 л).

Тракторист и дизелист

Бужу четырехцилиндровый дизель 4N15, и салон наполняется тракторным тарахтением. Но вибраций нет, и это приятно. Pajero не трогается — он прыгает вперед! Дело не в запредельном рвении мотора, а в задемпфированности педали газа, которую надо как следует продавить, чтобы получить результат. Ощутимая продольная раскачка на мягкой подвеске лишь усиливает клевок.

У меня еще свежи воспоминания о дизельном Prado, который не «ехал» вообще. На его фоне Pajero Sport — спринтер. Двена­дцать с лишним секунд до 100 км/ч для тяжелой дизельной машины — сносный результат.

В пятиместном варианте объем багажника Kia, по нашим замерам, составил 476 литров. В семиместной конфигурации он вчетверо скромнее. В багажник Pajero запросто можно поставить еще один ряд сидений, о чем говорят подстаканники на боковой стенке.

В подполье Kia удалось выделить место для набора дорожного инструмента и сделать небольшую нишу.

Восьмиступенчатый автомат Aisin умело компенсирует огрехи в настройке акселератора и легкую нехватку «горшков» и «лошадей». Японцы даже приладили огромные лепестки ручного переключения передач. Люблю такие вещи, но в рамном вездеходе они смотрятся инородно. Куда уместнее активный круиз-контроль, который на трассе работает недурно: не допускает резких торможений и позволяет регулировать дистанцию до идущей впереди машины. Деликатность его работы должен взять на заметку парктроник, который параноидально бьет тревогу по поводу и без.

Заводишь Mohave — и понимаешь, что лишними цилиндры не бывают. Трехлитровый дизельный V6 мягко шелестит на холостых, почти не выдавая своего «тяжелого» происхождения. Коробка тоже 8-ступенчатая. Подрулевых лепестков нет, но они и не нужны: 549 ньютон-метров уносят Mohave вперед, растворяя Pajero в зеркалах заднего вида. Тяги хватает во всем диапазоне, благо автомат с плотно «нарезанными» передачами не прерывает ее поток.

Отрадно, что и расход при этом ниже — Kia съедает в среднем на литр меньше. А как он стабилен на трассе! Рама рамой, но и заслуг полностью независимой подвески нельзя отрицать. Боковой ветер, легкая асфальтовая колея — всё нипочем. Даже удивительно, что круиз-контроль на такой шоссейной машине неактивный.

Первый же поворот заставляет вспомнить, что Mohave — большой и тяжелый. Не самые острые реакции на повороты руля, размазанный «ноль»… Виляющая дорога не входит в число его любимых мест обитания, но на фоне Pajero это практически легковой автомобиль!

Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave. И двигатель, и все узлы трансмиссии Mitsubishi прикрыты мощной металлической защитой. Двигатель Kia прикрыт металлом, но поддон коробки ничем не защищен. На Mitsubishi задние проушины стоят близко к бамперу, повредить его тросом непросто. Рулевая рейка висит прямо за подрамником. Повредить ее трудно, чего не скажешь о трубках.



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Любой рамник с зависимой подвеской подвержен эффекту двойной ходовой — когда к работе пружин и амортизаторов добавляются крены кузова относительно рамы. Из всех подобных машин, которые мне доводилось водить, лишь Mercedes-Benz Geländewagen не страдал этим. Но он — продукт штутгартской школы чародейства и волшебства, а Pajero Sport — парень попроще.

По шасси это тот же пикап, только с пружинами в задней подвеске вместо рессор. Поэтому даже на прямой Mitsubishi требует твердой подруливающей руки. И в поворотах его нужно постоянно корректировать. Мягкие внедорожные шины Bridgestone Dueler лишь увеличивают динамический коридор и вносят пущий раздрай в и без того «приблизительную» управляемость.

Дикие скачки

Асфальт сменила грунтовка средней паршивости. Вот тут-то честный трудяга Pajero должен отыграться! Он активно сканирует мелочевку, передавая ее на кузов во всех ­подробностях. Но чем больше ямы, тем крепче уверенность в потрясающей энергоемкости подвески. Даже на ямах в полколеса пробоя не дождешься. Mitsubishi скорее оторвется от земли. В чем он, собственно, и преуспел. Не скажу, что на поперечной волне Pajero напоминает гарцующего мустанга, но на разбитой дороге необходимо регулярно отлавливать машину. И это утомляет.

На трассе Pajero Sport не очень комфортен. Требует постоянной корректировки курса как на прямой, так и в поворотах. Mohave же стабилен, не требует подруливаний, запаса тяги хватает на любой скорости. На бездорожье Pajero Sport в своей стихии. Большой ход подвески, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала — серьезный арсенал. У Mohave есть ассистент подъема в гору, но на спусках он не поможет. «Кореец» неплохо передвигается по бездорожью, однако на фоне Mitsubishi выглядит бледно. Удивительно, но на разбитой грунтовке Kia оказался приятнее, чем Mitsubishi. Он не скачет на колдобинах и не так подробно транслирует мелочевку на кузов.

Александр Виноградов: «Pajero Sport — серьезный внедорожник. Но и цена высока, притом что недостатков хватает. Kia Mohave за меньшие деньги предлагает больше возможностей».

Запас прочности подвески у Kia меньше, но поймать эту разницу почти невозможно. Зато на грунтовке он куда дружелюбней к ездокам: практически игнорирует мелочь, а изъяны посерьезнее отрабатывает не хуже соперника. При этом остается стабильным и не требует постоянной работы рулем.

Постепенно грунтовка перерастает в бездорожье, и Pajero гордо расправляет крылья. Тут он хозяин! До поры до времени ни понижающая передача, ни блокировка ему не нужны. Но когда под колеса пошла густая скользкая глина, я все же задействовал понижающий ряд и внедорожный режим («грязь»). Блокировка заднего дифференциала не пригодилась: Pajero Sport уверенно прет по полю, по которому обычно ездят только тракторы и сельские Уралы. Даже когда его разворачивало поперек, грозные внедорожные шины продолжали «копать» и вытаскивали машину в нужном направлении.

Не страшно было и в колею свалиться — просвета хватает!Наблюдая за этим шоу, Mohave уважительно привстал. Помимо меняющегося просвета под задним мостом в его внедорожном арсенале есть лишь понижающая передача.

Преодолеть весь маршрут вслед за Mitsubishi ему не удалось: на обычных дорожных шинах здесь нечего делать. Будь Kia на зубастых Бриджстоунах, уехал бы дальше, но вездеходных талантов у него всяко меньше: клиренс скромнее, бамперы висят ниже. Да и гидромуфта, ведающая передней осью, при долгой пробуксовке может перегреться.

Пункты назначения

Pajero Sport — имя легендарное. А машина нового поколения — лучшее из того, что предлагает фирма Mitsubishi. С появлением дизельной версии вялые продажи пойдут в гору. Хороший автомобиль! Но по многим пунктам он проиграл немолодому Kia.

Лишь на среднем и тяжелом бездорожье Pajero вне конкуренции. Есть ли смысл покупать внедорожник за три миллиона, если в непролазные дебри пускаешься раз в год по обещанию? Лучше взять самую простую версию с механикой, сэкономив полмиллиона. Или вовсе остановить выбор на пикапе L200.

Если же нужен большой и универсальный автомобиль, то Mohave — ваш герой. Он пасует лишь на экстремальном бездорожье, приятен на трассе и просторен. Даже базовый Mohave имеет мощный дизель, автоматическую коробку и достойный уровень оснащения. А что еще надо в жизни?

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA MOHAVE MITSUBISHI PAJERO SPORT Снаряженная / полная масса 2164 / 2283 кг 2095 кг / н.д. Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с 12,3 с Максимальная скорость 190 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 82 л ДТ / 70 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,4 / 7,6 / 9,3 л / 100 км 9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный дизельный Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов V6 / 24 Р4 / 16 Рабочий объем 2959 см³ 2442 см³ Мощность 184 кВт / 250 л.с. при 3800 об/мин 133 кВт / 181 л.с. при 3500 об/мин Крутящий момент 549 Н·м при 2000 об/мин 430 Н·м при 2500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А8 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,79 / 2,47 / 1,61 / 1,18 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,57 / 2,47 4,84 / 2,84 / 1,68 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 3,82 Главная передача 3,91 3,69 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади на двойных поперечных рычагах / многорычажная, пневматическая на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная Рулевое управление реечное, с гидроусилителем реечное, с гидроусилителем Тормоза: спереди и сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые Шины 265/60 R18 265/60 R18

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

KIA MOHAVE MITSUBISHI PAJERO SPORT Просвет a* 185 мм 215 мм b 260 мм 250 мм c 255 мм 220 мм Угол α 23,5º 30,0° β 25,5°/27,5° 25,5° γ 20,4° 20,2°

*По защите двигателя.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) KIA MOHAVE 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 176 MITSUBISHI PAJERO SPORT 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 116

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.