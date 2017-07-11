Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave.

Дизель! А его-то для новичка и не предлагали. И вот теперь, спустя год после дебюта на российском рынке, Pajero Sport обзавелся-таки 181‑сильным турбодизелем 4N15, уже знакомым по пикапу L200. Ассистирует ему 8-ступенчатый автомат. Тестовый автомобиль в версии Ultimate тянет на 3 050 000 рублей.
Оппонент Mitsubishi в сегодняшней дуэли — недавно обновленный Kia Mohave. Тоже большой рамник с 8-ступенчатым автоматом и турбодизелем, но 3,0-литровым и на 70 «лошадок» мощнее. Не совсем честно? Так ведь Mohave при схожем уровне оснащения дешевле — 2 850 000 рублей. Честнее не бывает!
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Kia Mohave
Дебютировал в далеком 2008 году и названием недвусмысленно намекал, что ориентирован на рынок Северной Америки. Тем не менее продается и у нас. Сборка организована на заводе в Калининграде. В прошлом году Mohave претерпел рестайлинг.
ДВИГАТЕЛЬ:
дизельный: 3.0 (250 л.с.) — от 2 419 900 руб.
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Mitsubishi Pajero Sport
Машина третьего поколения дебютировала еще в 2015 году, но до нашего рынка добралась лишь в 2016-м и только с бензиновым мотором. Дизельная модификация появилась в этом году. Автомобиль собирают в Таиланде.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый: 3.0 (209 л.с.) — от 2 799 990 руб.
дизельный: 2.4 (181 л.с.) — от 2 399 000 руб.
Красота по-азиатски
Быстро открываю дверь, хватаюсь за рукоятку на передней стойке и запрыгиваю в покачивающийся кузов. Внутри это почти L200, только подороже — например, панель приборов украшена красочным дисплеем трип-компьютера. Тайские руки волшебны не только в массаже — аккуратно собирать машины тоже умеют. Жаль, на материалах сэкономили.
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Дизайн интерьера спокойный — «долгоиграющий». Сборка качественная, с эргономикой полный порядок. Рулевая колонка оснащена электрорегулировкой.
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Классическая панель приборов встречается и на недорогих Kia. Красные стрелки и благородная лунная подсветка добавляют шарма.
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Понижающая передача, отключение противобуксовочной системы и возможность регулировать высоту задней подвески — вот и весь внедорожный арсенал.
Пластик очень старается походить на мягкий, но постучишь по нему — пробка, подарок из Африки. Для пикапа сойдет, однако на машине за три миллиона хотелось бы материалов подороже. Как и более продуманной эргономики. Не беда, что у сиденья минимальный набор регулировок, - главное, что профиль неплох. Хуже, что оно чуть развернуто относительно руля и педалей. Через пару часов посадка «в три четверти» начинает утомлять. Да еще эта экономия на мелочах. Доводчик стекла — только у водителя. Приятная кожа на руле? Только в местах хвата, а для прочих принесли в жертву пару кирзовых сапог.
Mohave — полная противоположность. Внешность спокойна и почти скучна. Придраться не к чему. Как и зацепиться. Kia выглядел слегка устаревшим сразу после дебюта. Зато сейчас, спустя почти десять лет, он моложав. Эти формы почти наверняка будут актуальны еще лет десять.
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Интерьер собран качественно, однако материалы не соответствуют ценнику. Руль обшит мягкой перфорированной кожей лишь в местах хвата. Управление полноприводной трансмиссией возложено на поворотную шайбу. Адепты доброго надежного рычага будут в шоке.
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Простенькие приборы напоминают о пикапе L200, но у Pajero дисплей трип-компьютера цветной.
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Внушительные лепестки ручного переключения автомата отлично смотрелись бы в купе или на заряженном седане, но в грузном рамном внедорожнике они не очень уместны.
Пробираться в салон чуть сложнее, чем в Mitsubishi: водителя обделили рукояткой на стойке лобового стекла, хотя про пассажира не забыли. Ощущения? Словно пересел из «эконома» в бизнес-класс. Пластик мягкий не только на ощупь, но и на вид, крашеные вставки на центральной консоли умело маскируются под металл, и что-то «деревянное» имеется. Обновившись, Mohave обрел новую панель приборов с лунной подсветкой и красными стрелками. Просто и элегантно. И нет ощущения, что на мне сэкономили: посадка правильная, сиденье — с поясничным упором, регулировка руля по высоте снабжена электроприводом. Кто бы мне лет пять назад сказал, что салон «корейца» окажется качественнее и богаче, нежели у сакрального Pajero!
Мéста для мелких вещей — с запасом, и это хорошо. На большом внедорожнике ездят не только на работу — неплохо бы, чтобы смартфон не конфликтовал со стаканом кофе из-за «жилплощади». Вот и выходит, что Kia во всём чуть-чуть толковей Mitsubishi.
Ваше место на галерке
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Профиль и регулировки передних сидений Mohave не идеальны, но серьезных претензий не вызывают. Приятная мелочь: правое переднее сиденье регулируется и с заднего ряда.
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Задние сиденья перемещаются в продольном направлении, угол наклона спинки можно менять.
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Пробираться к третьему ряду не слишком удобно, да и посадка далека от идеала. Но пару часов высидеть там можно.
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Камерами кругового обзора и обогревом руля в этом сегменте не удивишь. Чего не скажешь о вентиляции передних сидений.
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Есть и отдельный климат-контроль.
Для пассажиров Mohave и вовсе рай. Просторно, сиденья второго ряда перемещаются вперед-назад, угол наклона спинки регулируется. Есть отдельный климат-контроль и обогрев сидений. В третьем ряду посадка далека от идеала, но ехать можно. В общем, пассажиры Mohave на особом положении. Не очень удобен лишь вход-выход: корейцы и здесь вычеркнули поручни на стойках.
Передние сиденья Mitsubishi оснащены минимальным набором регулировок. У них неплохой профиль, но посадка не слишком удобна, поскольку сиденье развернуто относительно продольной оси.
С запасом пространства в заднем ряду проблем нет, как и с удобством посадки — благодаря удобным ручкам.
Кроме регулировки интенсивности обдува задние пассажиры одарены обогревом сидений.
Pajero Sport тоже бывает семиместным (об этом недвусмысленно говорят подстаканники на боковине в багажнике), но — только в Таиланде. Вероятно, в награду за качественную сборку. Российские машины — двухрядные. Задние сиденья установлены намного выше передних, амфитеатром. Есть обогрев подушки сиденья, можно регулировать поток воздуха из потолочных дефлекторов, но полноценного климат-контроля нет.
Тракторист и дизелист
Бужу четырехцилиндровый дизель 4N15, и салон наполняется тракторным тарахтением. Но вибраций нет, и это приятно. Pajero не трогается — он прыгает вперед! Дело не в запредельном рвении мотора, а в задемпфированности педали газа, которую надо как следует продавить, чтобы получить результат. Ощутимая продольная раскачка на мягкой подвеске лишь усиливает клевок.
У меня еще свежи воспоминания о дизельном Prado, который не «ехал» вообще. На его фоне Pajero Sport — спринтер. Двенадцать с лишним секунд до 100 км/ч для тяжелой дизельной машины — сносный результат.
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В пятиместном варианте объем багажника Kia, по нашим замерам, составил 476 литров. В семиместной конфигурации он вчетверо скромнее.
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В багажник Pajero запросто можно поставить еще один ряд сидений, о чем говорят подстаканники на боковой стенке.
Восьмиступенчатый автомат Aisin умело компенсирует огрехи в настройке акселератора и легкую нехватку «горшков» и «лошадей». Японцы даже приладили огромные лепестки ручного переключения передач. Люблю такие вещи, но в рамном вездеходе они смотрятся инородно. Куда уместнее активный круиз-контроль, который на трассе работает недурно: не допускает резких торможений и позволяет регулировать дистанцию до идущей впереди машины. Деликатность его работы должен взять на заметку парктроник, который параноидально бьет тревогу по поводу и без.
Заводишь Mohave — и понимаешь, что лишними цилиндры не бывают. Трехлитровый дизельный V6 мягко шелестит на холостых, почти не выдавая своего «тяжелого» происхождения. Коробка тоже 8-ступенчатая. Подрулевых лепестков нет, но они и не нужны: 549 ньютон-метров уносят Mohave вперед, растворяя Pajero в зеркалах заднего вида. Тяги хватает во всем диапазоне, благо автомат с плотно «нарезанными» передачами не прерывает ее поток.
Отрадно, что и расход при этом ниже — Kia съедает в среднем на литр меньше. А как он стабилен на трассе! Рама рамой, но и заслуг полностью независимой подвески нельзя отрицать. Боковой ветер, легкая асфальтовая колея — всё нипочем. Даже удивительно, что круиз-контроль на такой шоссейной машине неактивный.
Первый же поворот заставляет вспомнить, что Mohave — большой и тяжелый. Не самые острые реакции на повороты руля, размазанный «ноль»… Виляющая дорога не входит в число его любимых мест обитания, но на фоне Pajero это практически легковой автомобиль!
Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave.
И двигатель, и все узлы трансмиссии Mitsubishi прикрыты мощной металлической защитой.
Двигатель Kia прикрыт металлом, но поддон коробки ничем не защищен.
На Mitsubishi задние проушины стоят близко к бамперу, повредить его тросом непросто.
Рулевая рейка висит прямо за подрамником. Повредить ее трудно, чего не скажешь о трубках.
По шасси это тот же пикап, только с пружинами в задней подвеске вместо рессор. Поэтому даже на прямой Mitsubishi требует твердой подруливающей руки. И в поворотах его нужно постоянно корректировать. Мягкие внедорожные шины Bridgestone Dueler лишь увеличивают динамический коридор и вносят пущий раздрай в и без того «приблизительную» управляемость.
Дикие скачки
Асфальт сменила грунтовка средней паршивости. Вот тут-то честный трудяга Pajero должен отыграться! Он активно сканирует мелочевку, передавая ее на кузов во всех подробностях. Но чем больше ямы, тем крепче уверенность в потрясающей энергоемкости подвески. Даже на ямах в полколеса пробоя не дождешься. Mitsubishi скорее оторвется от земли. В чем он, собственно, и преуспел. Не скажу, что на поперечной волне Pajero напоминает гарцующего мустанга, но на разбитой дороге необходимо регулярно отлавливать машину. И это утомляет.
|
На трассе Pajero Sport не очень комфортен. Требует постоянной корректировки курса как на прямой, так и в поворотах. Mohave же стабилен, не требует подруливаний, запаса тяги хватает на любой скорости.
|
На бездорожье Pajero Sport в своей стихии. Большой ход подвески, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала — серьезный арсенал. У Mohave есть ассистент подъема в гору, но на спусках он не поможет. «Кореец» неплохо передвигается по бездорожью, однако на фоне Mitsubishi выглядит бледно.
|
Удивительно, но на разбитой грунтовке Kia оказался приятнее, чем Mitsubishi. Он не скачет на колдобинах и не так подробно транслирует мелочевку на кузов.
Запас прочности подвески у Kia меньше, но поймать эту разницу почти невозможно. Зато на грунтовке он куда дружелюбней к ездокам: практически игнорирует мелочь, а изъяны посерьезнее отрабатывает не хуже соперника. При этом остается стабильным и не требует постоянной работы рулем.
Постепенно грунтовка перерастает в бездорожье, и Pajero гордо расправляет крылья. Тут он хозяин! До поры до времени ни понижающая передача, ни блокировка ему не нужны. Но когда под колеса пошла густая скользкая глина, я все же задействовал понижающий ряд и внедорожный режим («грязь»). Блокировка заднего дифференциала не пригодилась: Pajero Sport уверенно прет по полю, по которому обычно ездят только тракторы и сельские Уралы. Даже когда его разворачивало поперек, грозные внедорожные шины продолжали «копать» и вытаскивали машину в нужном направлении.
Не страшно было и в колею свалиться — просвета хватает!Наблюдая за этим шоу, Mohave уважительно привстал. Помимо меняющегося просвета под задним мостом в его внедорожном арсенале есть лишь понижающая передача.
Преодолеть весь маршрут вслед за Mitsubishi ему не удалось: на обычных дорожных шинах здесь нечего делать. Будь Kia на зубастых Бриджстоунах, уехал бы дальше, но вездеходных талантов у него всяко меньше: клиренс скромнее, бамперы висят ниже. Да и гидромуфта, ведающая передней осью, при долгой пробуксовке может перегреться.
Пункты назначения
Pajero Sport — имя легендарное. А машина нового поколения — лучшее из того, что предлагает фирма Mitsubishi. С появлением дизельной версии вялые продажи пойдут в гору. Хороший автомобиль! Но по многим пунктам он проиграл немолодому Kia.
Лишь на среднем и тяжелом бездорожье Pajero вне конкуренции. Есть ли смысл покупать внедорожник за три миллиона, если в непролазные дебри пускаешься раз в год по обещанию? Лучше взять самую простую версию с механикой, сэкономив полмиллиона. Или вовсе остановить выбор на пикапе L200.
Если же нужен большой и универсальный автомобиль, то Mohave — ваш герой. Он пасует лишь на экстремальном бездорожье, приятен на трассе и просторен. Даже базовый Mohave имеет мощный дизель, автоматическую коробку и достойный уровень оснащения. А что еще надо в жизни?
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
KIA MOHAVE
|
MITSUBISHI PAJERO SPORT
|
Снаряженная / полная масса
|
2164 / 2283 кг
|
2095 кг / н.д.
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,7 с
|
12,3 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
180 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 82 л
|
ДТ / 70 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
12,4 / 7,6 / 9,3 л / 100 км
|
9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
дизельный
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
V6 / 24
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
2959 см³
|
2442 см³
|
Мощность
|
184 кВт / 250 л.с. при 3800 об/мин
|
133 кВт / 181 л.с. при 3500 об/мин
|
Крутящий момент
|
549 Н·м при 2000 об/мин
|
430 Н·м при 2500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А8
|
А8
|
Передаточные числа:
|
3,79 / 2,47 / 1,61 / 1,18 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,57 / 2,47
|
4,84 / 2,84 / 1,68 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 3,82
|
Главная передача
|
3,91
|
3,69
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
на двойных поперечных рычагах / многорычажная, пневматическая
|
на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
|
Рулевое управление
|
реечное, с гидроусилителем
|
реечное, с гидроусилителем
|
Тормоза: спереди и сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
265/60 R18
|
265/60 R18
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
KIA MOHAVE
|
MITSUBISHI PAJERO SPORT
|
Просвет
|
a*
|
185 мм
|
215 мм
|
b
|
260 мм
|
250 мм
|
c
|
255 мм
|
220 мм
|
Угол
|
α
|
23,5º
|
30,0°
|
β
|
25,5°/27,5°
|
25,5°
|
γ
|
20,4°
|
20,2°
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
KIA MOHAVE
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км
|
176
|
MITSUBISHI PAJERO SPORT
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
116
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
KIA MOHAVE
|
MITSUBISHI PAJERO SPORT
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье Pajero имеет лишь стандартный набор регулировок и развернуто относительно продольной оси. Водительское сиденье Kia — с регулировкой поясничного упора и спрофилировано лучше. Руль Mohave снабжен электрорегулировкой, а баранка Mitsubishi приятнее для хвата. Наружные зеркала Pajero огромны, обзор вперед великолепен, но в салонном зеркале мало что разглядишь. Схожая ситуация у Kia. Возможности электронных помощников примерно одинаковы.
|
Сиденье
|
8
|
7
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
8
|
Салон
|
У Pajero рама съедает ощутимую часть салона, из-за чего запас над головой скромный. Не лучшим образом использованы возможности центрального туннеля. У Kia мéста больше. К тому же у него шире набор опций — нет лишь адаптивного круиз-контроля, которым щеголяет Mitsubishi. Kia дружелюбнее к задним пассажирам, вдобавок у него есть третий ряд. В Pajero задние сиденья стоят слишком высоко, мéста тут меньше. А вот багажник у Спорта вместительнее, да и форма его правильная. У багажника Mohave форма неоптимальна, а объем чуть меньше.
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
9
|
Ходовые качества
|
У турбодизеля Mitsubishi неплохая отдача, но двухтонный внедорожник едет без энтузиазма. На его фоне Kia — настоящий спринтер. К автоматам обоих автомобилей вопросов нет. Управляемость Pajero далека от идеала: реакции замедленные, в поворотах и на прямой он регулярно требует подруливания. Mohave тоже не идеал, но траекторию держит лучше, а на прямой стабилен. Возможности тормозных систем соперников близки. У Mitsubishi есть система автоматического торможения.
|
Динамика
|
8
|
7
|
Тормоза
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
7
|
Комфорт
|
Мотор Pajero чуть громче, в остальном оба автомобиля близки по степени шумоизоляции. Подвеску Pajero невозможно пробить на плохой дороге, однако мелкие неровности слишком подробно передаются на кузов. Да и на крупных колдобинах Mitsubishi активно «козлит». Энергоемкость подвески Mohave чуть ниже, но он не досаждает раскачкой и подскоками. У Mitsubishi — стандартный двухзонный «климат», а также возможность регулировать поток воздуха для задних пассажиров. Есть обогрев руля. У Kia ко всему этому добавлен полноценный климат-контроль и вентиляция передних сидений. Оба автомобиля — с обогревом задних сидений.
|
Шум
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
Климат
|
10
|
9
|
Приспособленность к России
|
У Kia неплохой просвет под задним мостом, но угол въезда и клиренс под защитой двигателя гораздо меньше, чем у Mitsubishi. К тому же защита есть только у двигателя, в то время как у Mitsubishi прикрыты все элементы трансмиссии. Kia традиционно силен в разветвленности дилерской сети и гарантийных условиях. Впрочем, количество дилеров Mitsubishi тоже велико. У обоих автомобилей под полом багажника — полноценная запаска. Задняя буксировочная проушина у Kia расположена неудачно: очень легко повредить бампер.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
9
|
Промежуточная оценка
|
8,47
|
8,07
|
Поведение вне дороги
|
Возможности трансмиссии Super Select широки. Можно ехать с полным приводом на высокой скорости, имеется блокировка заднего дифференциала, понижающая передача, ассистент спуска с горы и внедорожный режим, меняющий чувствительность противобуксовочной системы и акселератора в зависимости от условий движения. Плюс у Pajero очень приличный ход подвески. На его фоне Mohave выглядит бледно: лишь понижающая передача да возможность приподнять кузов с помощью задней пневмоподвески. К тому же велик риск перегрева гидромуфты.
|
Энерговооруженность
|
8
|
9
|
Выносливость
|
8
|
10
|
Ходы подвесок
|
8
|
9
|
Общая оценка
|
8,39
|
8,28