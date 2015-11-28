Проверяем российским бездорожьем новый Mitsubishi L200

Знакомимся с пятым поколением самого популярного в нашей стране пикапа. До сих пор мы колесили на нем где угодно, только не по российским дорогам. И вот настал момент истины — как покажет себя заметно обновившися Mitsubishi L200 в наших реалиях?

00-l200-best_zr-10_15

Там, где необходим большой ход подвески, L200 явный фаворит

Материалы по теме Mitsubishi представила новый пикап L200

На гладком асфальте он великолепен. Тихо урчит дизель, я нежусь в кожаном кресле и наслаждаюсь плавностью хода. Новый L200 заставляет забыть о своем грузовом происхождении — на магистрали в нем комфортнее, чем в ином полноразмерном вседорожнике. А на холостом ходу почти не ощущаются вибрации и тарахтение мотора. Над шумо- и виброизоляцией японцы поработали основательно — предыдущий L200 и даже Pajero Sport тягаться с новичком не в состоянии.

Интерьер простой, строгий и вместе с тем добротный и уютный. Новые руль и сиденья, приборы, регулируемая по наклону и вылету рулевая колонка все дальше уводят пикап от образа рабочей лошадки. Но показной роскошью здесь и не пахнет. В этом мои ощущения совпадают с первыми впечатлениями, которыми делился Максим Сачков, поколесив на L200 по Японии (ЗР, 2015, № 2).

Новый турбодизель 4N15 выдает 181 лошадиную силу. Не ураган, но в большинстве ситуаций хватает — благо автоматическая пятиступенчатая коробка Aisin расторопна. При включенном кондиционере и скорости чуть за сотню получилось 8,7–8,8 литра на сто трассовых километров. В этом заслуга не только силового агрегата, но и продуманной аэродинамики: Сх = 0,40 против прежних 0,46. А в городе можно уложиться в 11–12 л/100 км.

03-l200-best_zr-10_15

Прохватить с ветерком по проселку? Запросто, если дорога не слишком бугристая.

СЮРПРИЗЫ ПОДВЕСКИ

Материалы по теме В России стартовали продажи Mitsubishi L200 нового поколения

Конечно, до идеала далеко. Вот вдруг запели левые колеса и затрясся руль — это я наехал на прерывистую разметку. Среднеразмерный легковой автомобиль на таком же толстом слое краски лишь глухо шлепает шинами. От монументального L200 ждешь того же, но гидроусилитель не в состоянии сгладить вибрации больших колес.

Съезжаю на типичный грейдер, какой можно найти близ любого дачного поселка или охотхозяйства. Становится еще хуже. Рассчитывал прокатиться здесь с ветерком, но куда там! Тащусь тише, чем на легковушке. И вовсе не потому, что сомневаюсь в прочности машины, — не хватает моей прочности. Тряска на гребенке заставляет убрать ногу с газа. В общем, дороги с любым покрытием, где возможны высокочастотные колебания, в актив L200 не запишешь.

Вязкие грунты, песок, крутые подъемы и броды — вот его стихия! L200 уверенно продирается по заброшенным просекам, лесным дорогам и пересохшим руслам ручьев. Полноприводная трансмиссия Super Select (как на Pajero) позволяет многое. Межосевая блокировка, понижающая передача, блокировка заднего межколесного дифференциала — богатый арсенал! И дизель тянет отменно. В качестве бонуса — божеский расход: в ходе внедорожных упражнений с утра до позднего вечера он составил чуть больше десяти литров на сотню.

DSC_0614 У обитателей сельской местности L200 явно вызывает интерес.

У обитателей сельской местности L200 явно вызывает интерес

А приходилось ли вам штурмовать поросшую сорняком и почти окаменевшую пашню? Попробуйте! На таком кочкарнике L200 неподражаем — и я с легкостью прощаю его длинноходной подвеске все подмеченные ранее недостатки.

Затянувшиеся до ночи испытания открыли еще одну сильную сторону нового пикапа: ближний и дальний свет, противотуманные фары — восторг! Отдельной похвалы заслуживают наружные зеркала размером с иной планшетный компьютер — обзор назад отменный.

НЕ ПИКАП, А ВСЕДОРОЖНИК

О грузовых корнях L200 теперь можно не вспоминать. Сложно представить сельских работяг, что кинули в кузов лопаты и в кондиционированном салоне отправились с поля домой. Да и не каждому фермеру L200 по кар‑ ману. На наших просторах этот пикап скорее выступает в роли вседорожника, багажное отделение которого изолировано от салона.

08-l200-best_zr-10_15 Загружать накрытый колпаком огромный кузов неудобно. Зато такой багажник можно помыть струей воды из шланга.

Загружать накрытый колпаком огромный кузов неудобно. Зато такой багажник можно помыть струей воды из шланга.

У компоновки «кабина отдельно, груз отдельно» есть неоспоримое преимущество — четкое деление на чистую и грязную зоны. Отвезти газонокосилку на дачу или доставить из леса охотничий трофей — легко! В салоне ни запаха, ни грязи, а отмыть кузов — дело на пять минут. Можно приобрести пластиковый колпак — это защита и от непогоды, и от падких на чужое добро.

Конечно, колпак не панацея. Во‑первых, через щели подсасывается пыль: чуть прохватил по проселку — и поклажа припудрена. Вторая проблема — сложности с погрузкой-разгрузкой. Через борт поклажу не загрузить, нужно зайти с кормы. А чтобы распределить скарб по всем закоулкам кузова, приходится открывать боковые окна колпака и тянуться к вещам через них.

Новый Mitsubishi L200 не совершенство. Но он хорошо приспособлен к нашим дорогам и бездорожью. Кто бы ни садился за руль, вердикт был один: уютный, понятный, дружелюбный. Почти вседорожник, только дешевле — и это убийственный для конкурентов аргумент. С 2003 года и по нынешний день L200 разных поколений владеет титулом самого продаваемого в России пикапа. И я не вижу причин, которые изменили бы этот расклад. Цена новинки сопоставима с ценой автомобиля прежнего поколения.

ПЛЮС: Неубиваемый и практичный МИНУС: Не возите белые рубашки в багажном отсеке, даже если он накрыт фирменным колпаком

Oсновные новшества

11 l200 best_zr 10_15