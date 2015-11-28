Проверяем российским бездорожьем новый Mitsubishi L200

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На гладком асфальте он великолепен. Тихо урчит дизель, я нежусь в кожаном кресле и наслаждаюсь плавностью хода. Новый L200 заставляет забыть о своем грузовом происхождении — на магистрали в нем комфортнее, чем в ином полноразмерном вседорожнике. А на холостом ходу почти не ощущаются вибрации и тарахтение мотора. Над шумо- и виброизоляцией японцы поработали основательно — предыдущий L200 и даже Pajero Sport тягаться с новичком не в состоянии.
Интерьер простой, строгий и вместе с тем добротный и уютный. Новые руль и сиденья, приборы, регулируемая по наклону и вылету рулевая колонка все дальше уводят пикап от образа рабочей лошадки. Но показной роскошью здесь и не пахнет. В этом мои ощущения совпадают с первыми впечатлениями, которыми делился Максим Сачков, поколесив на L200 по Японии (ЗР, 2015, № 2).
Новый турбодизель 4N15 выдает 181 лошадиную силу. Не ураган, но в большинстве ситуаций хватает — благо автоматическая пятиступенчатая коробка Aisin расторопна. При включенном кондиционере и скорости чуть за сотню получилось 8,7–8,8 литра на сто трассовых километров. В этом заслуга не только силового агрегата, но и продуманной аэродинамики: Сх = 0,40 против прежних 0,46. А в городе можно уложиться в 11–12 л/100 км.
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СЮРПРИЗЫ ПОДВЕСКИ
Конечно, до идеала далеко. Вот вдруг запели левые колеса и затрясся руль — это я наехал на прерывистую разметку. Среднеразмерный легковой автомобиль на таком же толстом слое краски лишь глухо шлепает шинами. От монументального L200 ждешь того же, но гидроусилитель не в состоянии сгладить вибрации больших колес.
Съезжаю на типичный грейдер, какой можно найти близ любого дачного поселка или охотхозяйства. Становится еще хуже. Рассчитывал прокатиться здесь с ветерком, но куда там! Тащусь тише, чем на легковушке. И вовсе не потому, что сомневаюсь в прочности машины, — не хватает моей прочности. Тряска на гребенке заставляет убрать ногу с газа. В общем, дороги с любым покрытием, где возможны высокочастотные колебания, в актив L200 не запишешь.
Вязкие грунты, песок, крутые подъемы и броды — вот его стихия! L200 уверенно продирается по заброшенным просекам, лесным дорогам и пересохшим руслам ручьев. Полноприводная трансмиссия Super Select (как на Pajero) позволяет многое. Межосевая блокировка, понижающая передача, блокировка заднего межколесного дифференциала — богатый арсенал! И дизель тянет отменно. В качестве бонуса — божеский расход: в ходе внедорожных упражнений с утра до позднего вечера он составил чуть больше десяти литров на сотню.
DSC_0614У обитателей сельской местности L200 явно вызывает интерес.
А приходилось ли вам штурмовать поросшую сорняком и почти окаменевшую пашню? Попробуйте! На таком кочкарнике L200 неподражаем — и я с легкостью прощаю его длинноходной подвеске все подмеченные ранее недостатки.
Затянувшиеся до ночи испытания открыли еще одну сильную сторону нового пикапа: ближний и дальний свет, противотуманные фары — восторг! Отдельной похвалы заслуживают наружные зеркала размером с иной планшетный компьютер — обзор назад отменный.
НЕ ПИКАП, А ВСЕДОРОЖНИК
О грузовых корнях L200 теперь можно не вспоминать. Сложно представить сельских работяг, что кинули в кузов лопаты и в кондиционированном салоне отправились с поля домой. Да и не каждому фермеру L200 по кар‑ ману. На наших просторах этот пикап скорее выступает в роли вседорожника, багажное отделение которого изолировано от салона.
08-l200-best_zr-10_15Загружать накрытый колпаком огромный кузов неудобно. Зато такой багажник можно помыть струей воды из шланга.
У компоновки «кабина отдельно, груз отдельно» есть неоспоримое преимущество — четкое деление на чистую и грязную зоны. Отвезти газонокосилку на дачу или доставить из леса охотничий трофей — легко! В салоне ни запаха, ни грязи, а отмыть кузов — дело на пять минут. Можно приобрести пластиковый колпак — это защита и от непогоды, и от падких на чужое добро.
Конечно, колпак не панацея. Во‑первых, через щели подсасывается пыль: чуть прохватил по проселку — и поклажа припудрена. Вторая проблема — сложности с погрузкой-разгрузкой. Через борт поклажу не загрузить, нужно зайти с кормы. А чтобы распределить скарб по всем закоулкам кузова, приходится открывать боковые окна колпака и тянуться к вещам через них.
Новый Mitsubishi L200 не совершенство. Но он хорошо приспособлен к нашим дорогам и бездорожью. Кто бы ни садился за руль, вердикт был один: уютный, понятный, дружелюбный. Почти вседорожник, только дешевле — и это убийственный для конкурентов аргумент. С 2003 года и по нынешний день L200 разных поколений владеет титулом самого продаваемого в России пикапа. И я не вижу причин, которые изменили бы этот расклад. Цена новинки сопоставима с ценой автомобиля прежнего поколения.
ПЛЮС: Неубиваемый и практичный МИНУС: Не возите белые рубашки в багажном отсеке, даже если он накрыт фирменным колпаком
Oсновные новшества
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- Экстерьер: свежий облик, новая светотехника, продуманная аэродинамика.
- Интерьер: панель приборов, руль, сиденья; увеличено пространство в ногах и на уровне плеч.
- Кузов: усиленная рама, кузовные панели из высокопрочной стали, повышенная коррозийная стойкость; улучшенная шумо- и виброизоляция.
- Двигатель: турбодизель 4N15 нового поколения, с изменяемыми фазами газораспределения на впуске и выпуске; мощность — 153 или 181 л.с.
- Трансмиссия: шестиступенчатая механическая коробка передач и модернизированный пятиступенчатый автомат Aisin.
- Ходовая часть: перенастроенная подвеска; уменьшенное передаточное число рулевого управления; рулевая колонка с регулировкой по вылету.
- Безопасность: обновленная силовая структура кузова; ксеноновые фары; система стабилизации во всех комплектациях, система помощи при старте в гору; коленная подушка безопасности.
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