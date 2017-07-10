6 главных заблуждений автолюбителей

Владение автомобилем в нашей стране еще с советских времен окружено множеством мифов. Некоторые из них так глубоко укоренились, что, кажется, останутся с нами навсегда. И все же пора с ними расстаться.

Считать ошибки можно только на сервисе

Уже давно продаются адаптеры, которые позволяют получать все данные с компьютера автомобиля прямо на свой мобильный телефон (и даже по беспроводной связи). Это очень удобный способ в реальном времени отслеживать все ошибки и при необходимости либо сбрасывать их, либо оперативно принимать решения о посещении сервиса. Экономия времени и денег налицо. Цена адаптера (найдешь в интернете по запросу OBD2-BT) от 500 рублей. Воткнул его в диагностический разъем машины, и начинается прямая трансляция всех параметров работы двигателя прямо на экране смартфона.

Дворники на ночь нужно отрывать от стекла

Традиция поднимать дворники на ночь в холодное время суток, кажется, не умрет никогда, при этом сами дворники из-за нее умереть могут гораздо быстрее. По причине излишне долгого нахождения в этом неестественном для себя положении у очистителей стекла растягиваются пружины, отчего со временем они не так плотно прилегают к стеклу и, соответственно, не так хорошо чистят его.

Чтобы экономить топливо, выключи кондиционер и открой окно

За удовольствие иметь в салоне прохладный воздух ты платишь в среднем 0,5 литра бензина в час. Многие предпочитают приберечь это топливо для более полезных дел, а с жарой бороться дедовским методом — открыв окна. Проблема в том, что в таком случае аэродинамика машины резко ухудшается, и чем выше скорость, тем заметнее этот эффект. Как показали эксперименты, после 80 км/ч открытое окно будет «съедать» больше бензина, чем работающий в салоне кондиционер. Впрочем, на скоростях поменьше ситуация обратная, вот только при медленной езде и поток воздуха из окон не так уж бодрит...

Надо покупать только оригинальные запчасти

До сих пор многие уверены, что только на официальных сервисах автомобиль получает качественное обслуживание, а изношенные запчасти можно менять исключительно на оригинальные изделия (так называемые OEM — original equipment manufactured) — якобы лишь они способны сохранить первоначальные характеристики автомобиля. На самом деле многие компании поставляют одни и те же детали как в виде OEM, так и в виде aftermarket-решений (только под специальными собственными брендами). Более того, зачастую именно автокомпоненты для рынка послепродажного обслуживания оказываются более технологичными и инновационными. Взять, к примеру, известные амортизаторы Monroe производства компании Tenneco. Изделия под брендом Monroe, обеспечивающие покрытие 96 % модельного ряда автомобилей старше четырех лет, ничуть не уступают оригинальным по качеству и рабочим характеристикам, а зачастую даже превосходят их технически. Пример — их последняя новинка, амортизаторы линейки OESpectrum, выполненные по революционной технологии Monroe R-TECH®2 Rebound Valving Technology и обеспечивающие практически мгновенную обратную связь и реакцию на изменение дорожного покрытия. Пристегиваться нужно только спереди Неизвестно, откуда пошел этот миф. Скорее всего, он появился просто потому, что за непристегнутых задних пассажиров не штрафовали. Но проблема в том, что в случае аварии они (а также все находящиеся в задней части автомобиля предметы и домашние питомцы) резко ускоряются вперед, снося на своем пути все живое. Если ты не хочешь после резкого торможения обниматься с еще недавно сидевшей сзади тещей или смотреть, как весело она торчит в лобовом стекле твоей машины, проси пассажиров второго ряда пристегиваться. Всегда. Тонировка — единственное спасение от солнца