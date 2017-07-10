6 главных заблуждений автолюбителей

Владение автомобилем в нашей стране еще с советских времен окружено множеством мифов. Некоторые из них так глубоко укоренились, что, кажется, останутся с нами навсегда. И все же пора с ними расстаться.

Считать ошибки можно только на сервисе

Уже давно продаются адаптеры, которые позволяют получать все данные с компьютера автомобиля прямо на свой мобильный телефон (и даже по беспроводной связи). Это очень удобный способ в реальном времени отслеживать все ошибки и при необходимости либо сбрасывать их, либо оперативно принимать решения о посещении сервиса. Экономия времени и денег налицо. Цена адаптера (найдешь в интернете по запросу OBD2-BT) от 500 рублей. Воткнул его в диагностический разъем машины, и начинается прямая трансляция всех параметров работы двигателя прямо на экране смартфона.

Дворники на ночь нужно отрывать от стекла

Традиция поднимать дворники на ночь в холодное время суток, кажется, не умрет никогда, при этом сами дворники из-за нее умереть могут гораздо быстрее. По причине излишне долгого нахождения в этом неестественном для себя положении у очистителей стекла растягиваются пружины, отчего со временем они не так плотно прилегают к стеклу и, соответственно, не так хорошо чистят его.

Чтобы экономить топливо, выключи кондиционер и открой окно

За удовольствие иметь в салоне прохладный воздух ты платишь в среднем 0,5 литра бензина в час. Многие предпочитают приберечь это топливо для более полезных дел, а с жарой бороться дедовским методом — открыв окна. Проблема в том, что в таком случае аэродинамика машины резко ухудшается, и чем выше скорость, тем заметнее этот эффект. Как показали эксперименты, после 80 км/ч открытое окно будет «съедать» больше бензина, чем работающий в салоне кондиционер. Впрочем, на скоростях поменьше ситуация обратная, вот только при медленной езде и поток воздуха из окон не так уж бодрит...

Надо покупать только оригинальные запчасти

До сих пор многие уверены, что только на официальных сервисах автомобиль получает качественное обслуживание, а изношенные запчасти можно менять исключительно на оригинальные изделия (так называемые OEM — original equipment manufactured) — якобы лишь они способны сохранить первоначальные характеристики автомобиля. На самом деле многие компании поставляют одни и те же детали как в виде OEM, так и в виде aftermarket-решений (только под специальными собственными брендами). Более того, зачастую именно автокомпоненты для рынка послепродажного обслуживания оказываются более технологичными и инновационными. Взять, к примеру, известные амортизаторы Monroe производства компании Tenneco. Изделия под брендом Monroe, обеспечивающие покрытие 96 % модельного ряда автомобилей старше четырех лет, ничуть не уступают оригинальным по качеству и рабочим характеристикам, а зачастую даже превосходят их технически. Пример — их последняя новинка, амортизаторы линейки OESpectrum, выполненные по революционной технологии Monroe R-TECH®2 Rebound Valving Technology и обеспечивающие практически мгновенную обратную связь и реакцию на изменение дорожного покрытия.

Пристегиваться нужно только спереди

Неизвестно, откуда пошел этот миф. Скорее всего, он появился просто потому, что за непристегнутых задних пассажиров не штрафовали. Но проблема в том, что в случае аварии они (а также все находящиеся в задней части автомобиля предметы и домашние питомцы) резко ускоряются вперед, снося на своем пути все живое. Если ты не хочешь после резкого торможения обниматься с еще недавно сидевшей сзади тещей или смотреть, как весело она торчит в лобовом стекле твоей машины, проси пассажиров второго ряда пристегиваться. Всегда.

Тонировка — единственное спасение от солнца

Сегодня помимо обычного козырька в автомобиль можно установить и «умный» — прозрачный с двумя фильтрами (желтым и серым). В итоге глаза водителя будут защищены и от света ослепляющих встречных фар, и от излишне яркого солнца. Тонировка и темные очки в таком случае не нужны. Найдешь ноу-хау по запросу «козырек Clear View».

6 главных заблуждений автолюбителей
6 главных заблуждений автолюбителей
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Комментарии (16)

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Про дворники — вообще-то в поднятом состоянии дворники держит так же пружина, что и прижатыми к стеклу, только в поднятом она менее натянута (проверьте сами, может быть у меня модель такая).

зы. Но сам я не оставляю их поднятыми, просто надо не забыть отодрать их перед включением на морозе)))

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+3

за рублем, что онлайновый, что бумажный все больше превращается в рекламную помойку. раньше хоть четко отделяли эту муть рубрикой «на правах рекламы». печально.

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+9
mimoprohodil

Рубрика «На правах рекламы» на месте, как это вы ее не заметили с вашей бдительностью?

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0

Спасибо, Monroe, за предложение, но нет.

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+11

Хорошая попытка, Monroe, но нет.

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+1

///Надо покупать только оригинальные запчасти///
99% покупателей думают, что автомобиль состоит из эмблемы, а не из автокомпонентов, которые производятся отнюдь не там, где находится эмблема.
Владельцы эмблемы, как правило, сами ничего не умеют. За редким исключением, но таковых единицы.
Особенно забавно читать, как какие-нибудь инженеры общей практики из Ауди или МБ в поте лица изобрели чудо-лампочку.
Спецы из Magneti Marelli, Hella и Valeo тихо отдыхают в сторонке.

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+1

7-е главное заблуждение, это когда занимают левый ряд и думают, что они едут, даже несутся сломя голову на своих японских и немецких унитазах, а на самом деле стоят в бесплодных потугах, загораживая оперативный простор прекрасной итальянской сантехнике.
Злостное нарушение пункта 9.4ПДД вследствие полной безнаказанности приобрело массовый характер.

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+3
робот

Это даже не коммент. Это, сцуко, жизнь!

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+1
робот

итальянская увы но только сантехника, да и то не факт, а прекрасной может быть только японское или китайское чудо инженерной мысли, что касается немцев то да это унитазы

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0

Личная практика показала, что, например, на тягачах MAN амортизаторы, которые ставятся на конвейере, ходят в 2–3 раза дольше, чем те, которые позже ставятся на замену, это касается и OEM, которые ставит дилер. А Monroe, увы, не отличаются долговечностью по сравнению с конкурентами, и некоторым, более дешевым — проигрывают.

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+1

Редчайший пример хорошей грамотной рекламы.

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+6
Андреев Герман

Чем она хорошая? Топорностью запредельной величины?

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+2
Андреев Герман

Вы автор, что ли?)
Разочарую — очень корявый концепт.

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-1
Андреев Герман

М-да?

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0

Более корявого рекламного текста еще поискать;)
Копирайтеры «Monroe» совсем мышей не ловят:)))
И ведь нормальные же амортизаторы, но глядя на такую «рекламу» покупать их расхочется совсем...

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+6
Каплан Илья

Почему?)))

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0