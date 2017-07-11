Renault Logan — Renault Logan Sport: в чем сила, брат?

Если заставить самый простой Логан и его спортивного брата пробежать по одному кругу — например, на треке автодрома Moscow Raceway, большая ли разница будет в секундах?

Renault Logan
Renault Logan

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Renault Logan — Renault Logan Sport

Renault Logan — Renault Logan Sport

Вчера, опубликовав анонс теста двух Логанов, мы задали этот вопрос нашим читателям, пообещав бак бензина правильно угадавшему.

Из публикуемого ниже видеотеста логановской семейки вы узнаете точный ответ на этот вопрос и, конечно же, технические подробности: в чем сила двух братьев?

Кстати, Logan Sport мы сможем увидеть 15 июля на старте Гонки звезд «За рулем» на автодроме Moscow Raceway. Приходите, выигрывайте и там призы от «За рулем» и компании «Атомик-Шоп».

Итак, видеотест двух Логанов. Можно ли на них стать звездой?

Фото: automps.ru

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Отзывы о Renault Logan (4)

Renault 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Довольно таки надёжный. Салон по сравнению с ВАЗ просто шикарный для крупногабаритных людей

Недостатки:

Двигатель 1.4 ниочём, только для флегм. Проблемы с охлаждением в пробке — не работал как положено вентилятор(фирменная болезнь)

Комментарий:

В общем неплохой автомобиль, но по нынешним временам он уже не бюджетный, пришлось перейти на б\у ВАЗ

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