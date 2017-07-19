Неадекватный пешеход (или водитель) — что с ним делать?

Как быть, если на пути вам попался не совсем трезвый или не совсем адекватный участник дорожного движения, будь то пешеход или водитель другого автомобиля? Что делать, если избежать конфликта не удалось? Как действовать, чтобы не понести финансовые потери из-за испорченного автомобиля?

Противостояние автомобилистов и пешеходов было всегда, и, видимо, от этого никуда не деться. Любой конфликт просто так на ровном месте не появляется. Всегда есть какая-то отправная точка. На этом ролике самый распространённый случай. Нерегулируемый пешеходный переход. Медлительный пешеход и невнимательный водитель. Кто прав, а кто нет, и что привело к спору? Давайте разберем конкретную ситуацию, которая случайно попала в объектив видеорегистратора одного из моих коллег.

Если с действиями пешехода все достаточно очевидно, то в случае с водителем мнения могут быть разные. Как же на самом деле должен был поступить водитель этого Фольксвагена и получит ли он теперь компенсацию за причиненный ущерб? Ответ читайте на следующей странице, но прежде, пожалуйста, поучаствуйте в нашем опросе.

Кто из участников конфликта в данном видеоролике допустил нарушение ПДД?

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Комментарии (15)

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А действительно, что делать с какой-нибудь «дамой с авоськами», которая к переходу чуть не бегом бежит, а выйдя на «зебру» гордо задирает голову и дальше передвигается как у Некрасова: «шествуя важно в спокойствии чинном»? Часто такое наблюдаю. Появляется желание выйти из машины и придать этой даме ускорение! ))) Хотя я человек не агрессивный.

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+7
Громов Сергей

Понять и простить)))

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0
Смирнов Сергей

Понять можно дряхлых стариков или инвалидов, которые не могут быстро передвигаться в силу своих физических возможностей. Но когда человек явно намеренно тормозит движение, остается только прощать. Но не у всех это получается...

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0
Громов Сергей

Когда внедрят систему электронного стукачества, скачать себе программу, снимать таких на смартфон и сдавать)) пусть вычисляют кто это и штрафуют)

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0
Смирнов Сергей

Пользоваться смартфоном за рулем запрещено! )) Да и кому надо кого-то вычислять и штрафовать? Вчера: стоит машина ДПС, около нее стоит инспектор, а в десятке метров от него мужик чешет через дорогу наискосок, как это говорится «в неустановленном месте». Инспектор на него даже не посмотрел...

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+1
Громов Сергей

А что вы с этой дамой можете сделать? Нападете на нее? Ударите, толкнете? Можете только помощь оказать при необходимости.
Выйдете из машины — сами застопорите движение, и уже в отношении вас найдется желающий придать ускорение.
Проблема в обострении взаимоотношений между людьми одной социальной принадлежности в пределах дороги/города/планеты, по причине психологической неуравновешенности/вредности/агрессивности.

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+1
Жуков Алексей

Естественно, я с этой дамой ничего делать не буду. Но не у всех нервы крепкие...

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0

«Основной» должен ответить за нарушение ПДД, а парнокопытный — за повреждение имущества.

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+2
робот

Пешеход тут, безусловно, обязан возместить ущерб. Если конечно дверь он таки помял)

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+1

В основном любители-дирижёры попадаются.
А дирижёр из меня такой же, как и балетмейстер.

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0
робот

я стараюсь в подобных оркестрах не участвовать)))

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0

Почему любительский бег, любительский велосипед. любительский теннис — можно, а любительский бокс — нельзя?
Я бы с удовольствием побоксировал, так ведь никто не предлагает.

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0
робот

Так много есть клубов, где хошь в перчатках, хошь без боксируй)))

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0
Смирнов Сергей

Так ведь любители велосипедного спорта в клубах не кучкуются. А ринги им, велосипедные дорожки, за счёт налогоплательщика предоставляют.

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+2
робот

придется смириться)) или купить велосипед)

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0