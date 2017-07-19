Пешеход не выполнил требования пункта 4.6 Правил. Он намеренно шел медленно, задерживая тем самым движение автомобилей, что и привело к конфликту

Водитель автомобиля нарушил пункт 12.4 Правил, так как остановился на пешеходном переходе

Водитель не пропустил пешехода, в результате чего пешеход повредил дверь автомобиля. Водитель скрылся с места ДТП, не выполнив требование пунктов 2.5, 2.6 и 2.6.1 Правил