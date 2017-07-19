В отношении автобусов отныне временно не действует приказ МВД пятилетней давности, запрещающий останавливать ТС вне стационарных постов. На такую меру ведомство решило пойти из-за роста числа нарушений, связанных с пассажирскими перевозками. С рядом инициатив по повышению безопасности в этой сфере выступил и Минтранс.
Такое сенсационное заявление сделал сегодня на авиасалоне МАКС руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин. Разработку ведет молодая компания, являющаяся резидентом инновационного центра «Сколково» в Москве.
Покупка новой машины давно перестала быть одноходовкой «утром деньги — вечером стулья». Изучаем разные варианты приобретения на примере одного из лидеров рынка — седана Hyundai Solaris — и ищем возможность сделать новый автомобиль необременительным для бюджета.
Как быть, если на пути вам попался не совсем трезвый или не совсем адекватный участник дорожного движения, будь то пешеход или водитель другого автомобиля? Что делать, если избежать конфликта не удалось? Как действовать, чтобы не понести финансовые потери из-за испорченного автомобиля?
На нашем форуме не прекращаются дискуссии по разнообразным темам, волнующим автовладельцев. В обсуждениях участвуют авторы ЗР. У вас есть вопросы к экспертам «За рулем»? Пишите на info@zr.ru. А в нашей очередной подборке — самое интересное о новых моделях и не только.
Седлаем Kia Rio четвертого поколения спустя пару дней после запуска производства в России. Интересно, чем он отличается от родственного Соляриса и от предшественника?
Неадекватный пешеход (или водитель) — что с ним делать?
Как быть, если на пути вам попался не совсем трезвый или не совсем адекватный участник дорожного движения, будь то пешеход или водитель другого автомобиля? Что делать, если избежать конфликта не удалось? Как действовать, чтобы не понести финансовые потери из-за испорченного автомобиля?
Противостояние автомобилистов и пешеходов было всегда, и, видимо, от этого никуда не деться. Любой конфликт просто так на ровном месте не появляется. Всегда есть какая-то отправная точка. На этом ролике самый распространённый случай. Нерегулируемый пешеходный переход. Медлительный пешеход и невнимательный водитель. Кто прав, а кто нет, и что привело к спору? Давайте разберем конкретную ситуацию, которая случайно попала в объектив видеорегистратора одного из моих коллег.
Если с действиями пешехода все достаточно очевидно, то в случае с водителем мнения могут быть разные. Как же на самом деле должен был поступить водитель этого Фольксвагена и получит ли он теперь компенсацию за причиненный ущерб? Ответ читайте на следующей странице, но прежде, пожалуйста, поучаствуйте в нашем опросе.
Кто из участников конфликта в данном видеоролике допустил нарушение ПДД?