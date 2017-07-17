Chery Tiggo 2
Он симпатичный — таким никогда не ставят двойки. Мол, выучил, пусть и не до конца... Вот, например, ситуация: испытателям не понравилось, что трубки кондиционера у Тигго 2 висят ниже кромки бампера. Ну и что? Достаточно прикрутить снизу надежную защиту — и можно не волноваться. Но ведь тогда дорожный просвет (186 мм) уменьшится! Ладно, в конце концов Тигго 2 скорее городской автомобиль, чем внедорожник.
А вы сами поставили бы ему зачет? Напишите, пожалуйста, когда дочитаете наш тест и посмотрите видео.
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Фото: automps.ru