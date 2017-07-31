Помню, когда первый Логан попал на ледовые ипподромные гонки, кто-то из пилотов въехал на нем в столб и потом удивлялся крепости автомобиля. Популярность второго Логана — на мой взгляд, более симпатичного внешне — во многом держится на живучести неубиваемого первого.

Renault Logan

Рено Логаны второго поколения, почему-то исключительно голубого цвета, во множестве колесят по нашим дорогам, а вот уже и его разноцветные версии стали появляться в кроссовых дисциплинах и на кольцевых гонках. И везде можно услышать комплименты живучести и надежности этого автомобиля.

Осведомленные о спортивном опыте Рено понимают, откуда бьет источник живительной силы. Да, в этот раз у меня в руках оказались сразу два Логана: один — полностью гражданский, второй — боевой снаряд, адаптированный к соревнованиям.

Насколько много общего и разного между ними — читайте и смотрите на видео на automps.ru.

Фото: automps.ru