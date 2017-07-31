Renault Logan
Рено Логаны второго поколения, почему-то исключительно голубого цвета, во множестве колесят по нашим дорогам, а вот уже и его разноцветные версии стали появляться в кроссовых дисциплинах и на кольцевых гонках. И везде можно услышать комплименты живучести и надежности этого автомобиля.
Осведомленные о спортивном опыте Рено понимают, откуда бьет источник живительной силы. Да, в этот раз у меня в руках оказались сразу два Логана: один — полностью гражданский, второй — боевой снаряд, адаптированный к соревнованиям.
Насколько много общего и разного между ними — читайте и смотрите на видео на automps.ru.
Фото: automps.ru