Renault Logan  — неубиваемый

Помню, когда первый Логан попал на ледовые ипподромные гонки, кто-то из пилотов въехал на нем в столб и потом удивлялся крепости автомобиля. Популярность второго Логана — на мой взгляд, более симпатичного внешне — во многом держится на живучести неубиваемого первого.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Renault Logan

Renault Logan

Рено Логаны второго поколения, почему-то исключительно голубого цвета, во множестве колесят по нашим дорогам, а вот уже и его разноцветные версии стали появляться в кроссовых дисциплинах и на кольцевых гонках. И везде можно услышать комплименты живучести и надежности этого автомобиля.

Осведомленные о спортивном опыте Рено понимают, откуда бьет источник живительной силы. Да, в этот раз у меня в руках оказались сразу два Логана: один — полностью гражданский, второй — боевой снаряд, адаптированный к соревнованиям.

Насколько много общего и разного между ними — читайте и смотрите на видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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Отзывы о Renault Logan (4)

Renault 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Довольно таки надёжный. Салон по сравнению с ВАЗ просто шикарный для крупногабаритных людей

Недостатки:

Двигатель 1.4 ниочём, только для флегм. Проблемы с охлаждением в пробке — не работал как положено вентилятор(фирменная болезнь)

Комментарий:

В общем неплохой автомобиль, но по нынешним временам он уже не бюджетный, пришлось перейти на б\у ВАЗ

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Комментарии (1)

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее.` На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылкассылка

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