Помыть машину на даче или во дворе: чем это грозит?

Несмотря на большое количество автомоек, есть среди автомобилистов те, кто предпочитает мыть машину самостоятельно. Внимательнее выбирайте места!

Несмотря на то, что на автомойках работают профессионалы, многие автовладельцы любят мыть автомобиль самостоятельно.

Где чаще всего моют машины? Так как автомойки нам неинтересны, остановимся на других возможных вариантах.

На собственном участке

Первое по популярности — это дачи и частные дома. У себя во владениях мы, по сути, можем делать все, что хотим. В рамках разумного, конечно. Тут претензии со стороны контролирующих органов могут быть лишь при серьезном загрязнении почвы или угрозе жизни и здоровью. В первую очередь ваших соседей, безусловно. Ведь если соседи не сообщат о ваших водных процедурах, то об этом никто и не узнает. Но если вы при отмывании грязи не пользуетесь отравляющими веществами, то бояться нечего. Поэтому частные дома и дачи — оптимальный вариант для наведения марафета любимой машине.

Единственное место, где безбоязненно можно навести марафет своему автомобилю, — двор собственного дома или дачи.

Вообще, стоит отметить, что отдельной статьи в федеральном законодательстве, которая бы устанавливала запрет на помывку вне автомоек, нет. Но при желании вас можно привлечь к ответственности за загрязнение окружающей среды, посягательство на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Вот только установить это и доказать очень сложно. Тут, повторюсь, нужно очень серьезно постараться.

На берегу

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Следующее любимое автовладельцами место — берега водоемов.

Подобная популярность объяснима. Хорошая погода, прекрасная компания. Пока жена или подруга накрывает «поляну», а на мангале жарится шашлык, почему бы не помыть машину?

Вот для таких случаев в Административном кодексе есть отдельное положение (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ), которое запрещает вести какую-либо деятельность на прибрежной защитной полосе водного объекта. Наказание ослушавшимся — ощутимое. Штраф составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей — примерная стоимость химчистки салона в среднестатистической автомойке.

Чтобы качественно помыть автомобиль, нужно обладать определенными навыками и опытом. Конечно, за это приходится платить.

Ширина защитной полосы, в пределах которой нельзя мыть автомобиль, зависит от вида водоема. Минимальное расстояние — 50 метров (для рек и озер) и 500 метров ширина водоохранной зоны морей.

Во дворе многоквартирного дома

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А если вы решили помыть машину прямо во дворе многоквартирного дома?

Тут все вопросы регулируются местным законодательством. Именно местные органы власти (региональные и муниципальные) определяют, где можно мыть машину, а где этого делать нельзя.

По сути, во всех населенных пунктах мыть машины запрещено в общественных местах (улица, дворы, придомовые территории жилых комплексов, парки, скверы и проч.). Как правило, местные законодатели относят помывку автомобиля к нарушениям правил благоустройства. И за подобную самодеятельность грозит наказание. К примеру, в Москве за мойку автомобиля вне специально отведенных мест предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При этом, конечно, никто не запрещает нам протирать фары или обмыть лобовое стекло.

Безобидная, казалось бы, процедура может обойтись намного дороже посещения специализированной автомойки.

Тем же, кто все-таки предпочитает мыть машину самостоятельно, могу порекомендовать те самые «специально отведенные места». Это так называемые мойки самообслуживания. Благо сейчас подобных предложений предостаточно. В этом случае вы и удовольствие от процесса получите, и стоимость помывки будет многократно меньше возможного штрафа.

Фото: Георгий Садков («За рулем»), Марина Лысцева/ТАСС, DPA/ТАСС