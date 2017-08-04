Помыть машину на даче или во дворе: чем это грозит?

Где чаще всего моют машины? Так как автомойки нам неинтересны, остановимся на других возможных вариантах.
На собственном участке
Первое по популярности — это дачи и частные дома. У себя во владениях мы, по сути, можем делать все, что хотим. В рамках разумного, конечно. Тут претензии со стороны контролирующих органов могут быть лишь при серьезном загрязнении почвы или угрозе жизни и здоровью. В первую очередь ваших соседей, безусловно. Ведь если соседи не сообщат о ваших водных процедурах, то об этом никто и не узнает. Но если вы при отмывании грязи не пользуетесь отравляющими веществами, то бояться нечего. Поэтому частные дома и дачи — оптимальный вариант для наведения марафета любимой машине.
Вообще, стоит отметить, что отдельной статьи в федеральном законодательстве, которая бы устанавливала запрет на помывку вне автомоек, нет. Но при желании вас можно привлечь к ответственности за загрязнение окружающей среды, посягательство на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Вот только установить это и доказать очень сложно. Тут, повторюсь, нужно очень серьезно постараться.
На берегу
Подобная популярность объяснима. Хорошая погода, прекрасная компания. Пока жена или подруга накрывает «поляну», а на мангале жарится шашлык, почему бы не помыть машину?
Вот для таких случаев в Административном кодексе есть отдельное положение (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ), которое запрещает вести какую-либо деятельность на прибрежной защитной полосе водного объекта. Наказание ослушавшимся — ощутимое. Штраф составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей — примерная стоимость химчистки салона в среднестатистической автомойке.
Ширина защитной полосы, в пределах которой нельзя мыть автомобиль, зависит от вида водоема. Минимальное расстояние — 50 метров (для рек и озер) и 500 метров ширина водоохранной зоны морей.
Во дворе многоквартирного дома
Тут все вопросы регулируются местным законодательством. Именно местные органы власти (региональные и муниципальные) определяют, где можно мыть машину, а где этого делать нельзя.
По сути, во всех населенных пунктах мыть машины запрещено в общественных местах (улица, дворы, придомовые территории жилых комплексов, парки, скверы и проч.). Как правило, местные законодатели относят помывку автомобиля к нарушениям правил благоустройства. И за подобную самодеятельность грозит наказание. К примеру, в Москве за мойку автомобиля вне специально отведенных мест предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При этом, конечно, никто не запрещает нам протирать фары или обмыть лобовое стекло.
Тем же, кто все-таки предпочитает мыть машину самостоятельно, могу порекомендовать те самые «специально отведенные места». Это так называемые мойки самообслуживания. Благо сейчас подобных предложений предостаточно. В этом случае вы и удовольствие от процесса получите, и стоимость помывки будет многократно меньше возможного штрафа.
Фото: Георгий Садков («За рулем»), Марина Лысцева/ТАСС, DPA/ТАСС