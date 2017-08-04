Помыть машину на даче или во дворе: чем это грозит?

Несмотря на большое количество автомоек, есть среди автомобилистов те, кто предпочитает мыть машину самостоятельно. Внимательнее выбирайте места!

Несмотря на то, что на автомойках работают профессионалы, многие автовладельцы любят мыть автомобиль самостоятельно.
Несмотря на то, что на автомойках работают профессионалы, многие автовладельцы любят мыть автомобиль самостоятельно.

Где чаще всего моют машины? Так как автомойки нам неинтересны, остановимся на других возможных вариантах.

На собственном участке

Первое по популярности — это дачи и частные дома. У себя во владениях мы, по сути, можем делать все, что хотим. В рамках разумного, конечно. Тут претензии со стороны контролирующих органов могут быть лишь при серьезном загрязнении почвы или угрозе жизни и здоровью. В первую очередь ваших соседей, безусловно. Ведь если соседи не сообщат о ваших водных процедурах, то об этом никто и не узнает. Но если вы при отмывании грязи не пользуетесь отравляющими веществами, то бояться нечего. Поэтому частные дома и дачи — оптимальный вариант для наведения марафета любимой машине.

Единственное место, где безбоязненно можно навести марафет своему автомобилю, — двор собственного дома или дачи.
Единственное место, где безбоязненно можно навести марафет своему автомобилю, — двор собственного дома или дачи.

Вообще, стоит отметить, что отдельной статьи в федеральном законодательстве, которая бы устанавливала запрет на помывку вне автомоек, нет. Но при желании вас можно привлечь к ответственности за загрязнение окружающей среды, посягательство на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Вот только установить это и доказать очень сложно. Тут, повторюсь, нужно очень серьезно постараться.

На берегу

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Следующее любимое автовладельцами место — берега водоемов.

Подобная популярность объяснима. Хорошая погода, прекрасная компания. Пока жена или подруга накрывает «поляну», а на мангале жарится шашлык, почему бы не помыть машину?

Вот для таких случаев в Административном кодексе есть отдельное положение (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ), которое запрещает вести какую-либо деятельность на прибрежной защитной полосе водного объекта. Наказание ослушавшимся — ощутимое. Штраф составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей — примерная стоимость химчистки салона в среднестатистической автомойке.

Чтобы качественно помыть автомобиль, нужно обладать определенными навыками и опытом. Конечно, за это приходится платить.
Чтобы качественно помыть автомобиль, нужно обладать определенными навыками и опытом. Конечно, за это приходится платить.

Ширина защитной полосы, в пределах которой нельзя мыть автомобиль, зависит от вида водоема. Минимальное расстояние — 50 метров (для рек и озер) и 500 метров ширина водоохранной зоны морей.

Во дворе многоквартирного дома

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А если вы решили помыть машину прямо во дворе многоквартирного дома?

Тут все вопросы регулируются местным законодательством. Именно местные органы власти (региональные и муниципальные) определяют, где можно мыть машину, а где этого делать нельзя.

По сути, во всех населенных пунктах мыть машины запрещено в общественных местах (улица, дворы, придомовые территории жилых комплексов, парки, скверы и проч.). Как правило, местные законодатели относят помывку автомобиля к нарушениям правил благоустройства. И за подобную самодеятельность грозит наказание. К примеру, в Москве за мойку автомобиля вне специально отведенных мест предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При этом, конечно, никто не запрещает нам протирать фары или обмыть лобовое стекло.

Безобидная, казалось бы, процедура может обойтись намного дороже посещения специализированной автомойки.
Безобидная, казалось бы, процедура может обойтись намного дороже посещения специализированной автомойки.

Тем же, кто все-таки предпочитает мыть машину самостоятельно, могу порекомендовать те самые «специально отведенные места». Это так называемые мойки самообслуживания. Благо сейчас подобных предложений предостаточно. В этом случае вы и удовольствие от процесса получите, и стоимость помывки будет многократно меньше возможного штрафа.

Помыть машину на даче или во дворе: чем это грозит?

Фото: Георгий Садков («За рулем»), Марина Лысцева/ТАСС, DPA/ТАСС

Помыть машину на даче или во дворе: чем это грозит?
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Комментарии (53)

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0

Почитал.....И чего? В новостях: свалка там, свалка там, дышать нечем людям, всё загрязняют , поганят, мусорят в глобальных масштабах и ничего никто не делает!. А здесь машину помыть и всё попал на статью!?

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+1

Насколько я знаю, просто водой без моющих средств можно мыть где угодно. Ибо это не наносит вред экологии. Тоже самое и с моющими средствами биоразлагаемыми имеющими сертификат и чек о покупке. Еще в каждом районе должна быть отведена санитарная зона, где можно ковырятся со своим автомобилем.

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+1
Михайлов Иван

В Москве и просто водой мыть нельзя, в местном административном кодексе же указано: нельзя мыть машину. А что входит в помывку? Какими шампунями? Тут замучаешься оправдываться.

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+1
Смирнов Сергей

Когда это постановление приняли, и была экологическая полиция я знаю была лазейка, типо зона вокруг помойки считается санитарной, там можно.

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0

мою на даче! редко! без всяких химикатов!

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0
Александр67

На даче можно мыть с добавлением в воду химикатов-удобрений, сразу и поливка)))

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0

Я мою уже 5 лет у себя в ГСК аппаратом высого давления. Беру БК химию биоразлагаемую. Ни одна сволочь [у нас не ругаются] до сих пор. ГСК ( т е мы) все платит ЭКО сбор

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+1
Евгений

Прямо в гараже своем или у вас отдельное место на улице?

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0
Смирнов Сергей

Возле ворот.Сколько раз меня видел председатель(но я с ним за руку вась-вась) и никаких даже вопрсов.Главное взносы платить и ну и по норм общаться

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0
Евгений

А зимой? Сомнительное же удовольствие. А кроме председателя какой-нибудь злопыхатель заявление накатает и здрасте вам с кисточкой

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0
Смирнов Сергей

У нас сбор «за занрязнение окружающей сред» входит в членские взносы, это утверждается в смете на общем собрании. Так на территории стоит цистерна с отработкой, туалет.... Так что пиши — не пиши злопыхатель, это дело бесполезное.Во первых,все вопросы к председателю, тк  кооператив лицо юридическое, а во вторых «за всё заплачено»

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0
Евгений

Ну, раз за все заплачено, тут без вопросов)))

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0

На берегу, и безо всякого мытья машины могут наложить штраф, в соответствии с Водным кодексом.

Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

15. В границах водоохранных зон запрещаются:
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

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+1
Винтик

В этом случае вешаются знаки «водоохранная зона» А если таких знаков нет, то всё очень даже спорно.

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0
Евгений

так водоохранная зона определяется по метрам законодательно. А то, что знаков нет, это с одной стороны да, повод поспорить, так как водитель не может знать всех законов, ПДД достаточно.

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0
Смирнов Сергей

А как же постулат, что «незнание законов не освобождает от ответственности»?

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0
Слава

Не освобождает, да. Но при рассмотрении дела может быть учтено, что водитель не мог знать с точностью до метров положенных куда нельзя, об этом и должны знаки предупреждать)

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0
Винтик

Согласен, но речь именно о помывке.

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0

Но при желании вас можно привлечь к ответственности за загрязнение окружающей среды, посягательство на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Вот только установить это и доказать очень сложно. Тут, повторюсь, нужно очень серьезно постараться.

Надо внимательнее покупать шампуни и прочее. На ряде продуктов пишется

100% БИОРАЗЛАГАЕМ

В подобном случае можно любого смело послать пинком в ЖО... А если очень хочет прибодаться штрафами ну пусть попробует...

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+1
Евгений

Так им до фонаря. Потом бегать по судам и доказывать.

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0
Смирнов Сергей

Если им до  фонпря, мне тем более.

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0
Евгений

но время-то потратить придется. Так что лучше не рисковать.

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0
Смирнов Сергей

Дрстаточно твёрдно, но вежливо, со знанием дела обьяснить. Чтобы раз и навсегда дошло какая зверюга в Вас сидит.

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0
Евгений

Хорошо, когда можешь это сделать. В противном случае придется нервишки потратить)

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0

«Как правило, местные законодатели относят помывку автомобиля к нарушениям правил благоустройства. И за подобную самодеятельность грозит наказание. К примеру, в Москве за мойку автомобиля вне специально отведенных мест предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей.»

Понятное дело. Лить и сыпать зимой всякую «противогололедную» дрянь на дороги, тротуары и придомовую территорию можно и нужно, а вот смывать ее с автомобиля обратно — наказуемо.

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+3
Громов Сергей

Право загрязнять улицы дано не всем))))

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+4
Смирнов Сергей

У дорожников это не право, а обязанность! ))))

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+3
Громов Сергей

Угумс, прямо в Уставе написано. И при приеме на работу клятву дают: засорять, загрязнять и пр.)))))

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0
Смирнов Сергей

Засорение, загрязнение и пр. — часть процесса борьбы с гололедом и не считается засорением и загрязнением! ))))

Ответить#
0
Громов Сергей

И в борьбе с гололедом победила организация загадившая улицу больше всех)

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0

А кто пользовался мойками самообслуживания? все проезжаю мимо, смотрю, но никак не заеду) Как там, вообще. Много времени дают на помыв?

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0
Смирнов Сергей

Зависит от мойки, я вот выбрал одну такую и туда катаюсь. На двух других напор воды слабый и химию очень сильно разводят.
Но все равно, обычная автомойка моет качественнее, но и дороже.

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0
Lumi

У меня по дороге домой, в районе Балашихи есть одна, вторая неподалеку, в Павлоском Посаде, нужно будет потестить)

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0
Смирнов Сергей

Удобная штука! Мойка кроссовера обходится в 130–170 р. (цена в регионе). В обычной мойке 500р.

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+2
Безымянный

Там по времени ограничение?

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0
Смирнов Сергей

На некоторых мойках, обязательное требование покупать «порцию» пены, по моему стоит 30 руб. По времени ограничения нет. Бывает за временем следит оператор, а бывают мойки-автоматы, там просто купюры «засовываешь» и мойка начинает работать, как оплаченные минуты закончились, подача воды прекращается. Если помыть не успел, то доплачиваешь сколько нужно и все.

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0
Безымянный

Значит, пока навыка и опыта нет, нужно быть готовым раскошелиться) Спасибо за инфу

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0

На первом месте — в гаражах. У всех теперь вода есть и мойки высокого давления.
Без гаража — на платную.

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0
робот

Но не у всех есть гаражи))) Сам мечтаю о покупке кэрхера и дома с гаражом)))

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+1
Смирнов Сергей

Только не превращайте это занятие в национальную забаву, коей стала стрижка газонов.
В садовых обществах жужжит во всех ушах, не остановишь.

Ответить#
0
робот

НЕ, не хочу в садовом, хочу нормальный дом) Желательно на море)

Ответить#
+1
Смирнов Сергей

А ежели от дома до моря будет меньше 500 метров, то машину мыть низзя! ))))

Ответить#
0
Громов Сергей

на 501 метре буду))))

Ответить#
0
Смирнов Сергей

А это уже не считается «на море»! )))) И как считать метры? Во время прилива или отлива? )))

Ответить#
0
Громов Сергей

От максимально высокой линии берега может?)

Ответить#
0
Смирнов Сергей

и не в этой стране... )))

Ответить#
0
Зайцев Виктор

Зрите в корень!))))

Ответить#
0
Смирнов Сергей

Что ж многие так удрать с Родины норовят?

Ответить#
0
Слава

Ubi bene ibi patria...

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-1
Громов Сергей

Угу, а потом «ностальгировать» оттуда по белым березкам и пытаться учить бывших соотечественников как «правильно» жить?

Ответить#
0
Слава

Хочется спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Хочется жить без заборов высоких.

Ответить#
0
Смирнов Сергей

Хм, я и сейчас живу без высоких заборов.

Ответить#
0
Слава

В своем доме и так, чтобы полянка с газоном без забора?) Завидую. Это где такое возможно?

Ответить#
0