«Что делать, если попал в ДТП с „человеком со связями“?»

Любую аварию, в которой, на первый взгляд, все очевидно, при желании (и связях) можно перевернуть с ног на голову, и потерпевший легко окажется виновником ДТП. Примеров — масса. Рассказываем, как правильно действовать в подобной ситуации.

Для начала давайте определимся с терминами. «Человек со связями» — это любой товарищ, кто в силу своего финансового состояния или определенного положения в обществе может повлиять на рассмотрение дела. Это и сотрудники силовых структур (ФСБ, ФСО, МВД и проч.), и разного рода чиновники, и депутаты. Сюда же можно отнести и обычных с виду автовладельцев, у которых есть «завязки» в тех же силовых ведомствах. Ну и, конечно, реальные толстосумы, которые, как правило, или чиновники, или силовики, или тесно с ними связаны.

Встретив такой автомобиль на дороге, сразу понимаешь — человек со связями. Иначе наличие мигалки и затонированных фар не объяснить.

Определить, с кем вы столкнулись, и легко, и в то же время сложно. Как правило, люди с достатком и связями в большинстве своем предпочитают показать свою «крутость». Это и дорогие автомобили, и красивые регистрационные знаки.

Красивый номер говорит нам о том, что владелец как минимум при деньгах. Допускаю, что за номер была заплачена сумма, сопоставимая со стоимостью автомобиля эконом-класса.

Но бывают и такие, кто разъезжает на неприметных автомобилях, однако связи у них такие, что мало не покажется. Поэтому на всякий случай считаем, что любой ваш оппонент на дороге именно такой. Исходя из этого и действуем.

Не буду напоминать о прописных истинах порядка действий после аварии. Наша задача — сделать все возможное, чтобы минимизировать возможное вмешательство в расследование происшествия.

Чем серьезней авария, тем более серьезное давление может быть оказано. Здесь важно собрать как можно больше доказательств и придать их огласке.

Материалы по теме Преступление без наказания: «небожители» на дороге

Первое. Сохраните карту памяти из вашего видеорегистратора. Уверен, что он у вас есть. При оформлении ДТП обязательно напишите в объяснении о наличии видеозаписи происшествия. Сразу запись не отдавайте ни под каким предлогом. Очень часто флешки с записью или «внезапно» перестают работать, или запись волшебным образом пропадает. Причем сотрудников ДПС не пугает возможная уголовная ответственность за фальсификацию доказательств (статья 303 Уголовного кодекса РФ). Попробуй тут испугайся. Ведь делается не по воле инспектора, а по указанию свыше. Хотя бывает, что и коллега из соседнего силового ведомства попросит немного помочь. Итак, видеозапись приобщаем к делу в группе разбора, предварительно сохранив копию.

Если у вас все-таки нет видеорегистратора, посмотрите по сторонам. Возможно, этот участок дороги попадает под прицел уличной видеокамеры. Конечно, придется потрудиться и выяснить, кому принадлежит камера. Но это реально может помочь.

Даже безобидные с виду водители дорогих автомобилей с легкостью могут изменить ход разбирательства.

Второе. Так как на нас обязательно будут оказывать давление и, вполне вероятно, подтасовывать доказательства, снимаем на видео расположение автомобилей на проезжей части после аварии. Желательно заснять, как инспектор ДПС производит замеры. А то, знаете ли, нарисуют на месте черновик схемы, а потом в деле появляется такой чистовик, по которому виноваты именно вы. Тогда как изначально именно ваш оппонент ехал, к примеру, по встречке.

Если на дороге любые вопросы могут решаться с помощью таких «корочек», ни о какой объективности дорожных расследований не может быть и речи.

Третье. Заручитесь поддержкой свидетелей. Несмотря ни на что, водительское братство и взаимовыручка все еще существуют. Особенно когда речь идет о борьбе с «человеком со связями».

Помимо свидетелей есть еще одна группа поддержки. Это социальные сети. Видео, фото и краткую историю желательно сразу выложить в Сеть с призывом к распространению. Часто только общественный резонанс помогает свести на нет сторонний административный ресурс. И только в этом случае зло будет наказано, вы сможете получить полагающуюся компенсацию, а нарушитель понесет заслуженное наказание.

Иначе и быть не может. Ведь, как говорил Владимир Путин, «…только в свободном и справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать для себя надежных правовых гарантий и государственной защиты. ‹…› При этом любой преступивший закон должен знать, что наказание неотвратимо».

Фото: «За рулем», Валентин Илюшин/ТАСС, Павел Смертин/ТАСС, Валерий Шарифулин/ТАСС