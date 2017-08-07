Что делать, если попал в ДТП с «человеком со связями»?

Любую аварию, в которой, на первый взгляд, все очевидно, при желании (и связях) можно перевернуть с ног на голову, и потерпевший легко окажется виновником ДТП. Примеров — масса. Рассказываем, как правильно действовать в подобной ситуации.

Для начала давайте определимся с терминами. «Человек со связями» — это любой товарищ, кто в силу своего финансового состояния или определенного положения в обществе может повлиять на рассмотрение дела. Это и сотрудники силовых структур (ФСБ, ФСО, МВД и проч.), и разного рода чиновники, и депутаты. Сюда же можно отнести и обычных с виду автовладельцев, у которых есть «завязки» в тех же силовых ведомствах. Ну и, конечно, реальные толстосумы, которые, как правило, или чиновники, или силовики, или тесно с ними связаны.

Встретив такой автомобиль на дороге, сразу понимаешь — человек со связями. Иначе наличие мигалки и затонированных фар не объяснить.
Встретив такой автомобиль на дороге, сразу понимаешь — человек со связями. Иначе наличие мигалки и затонированных фар не объяснить.

Определить, с кем вы столкнулись, и легко, и в то же время сложно. Как правило, люди с достатком и связями в большинстве своем предпочитают показать свою «крутость». Это и дорогие автомобили, и красивые регистрационные знаки.

Красивый номер говорит нам о том, что владелец как минимум при деньгах. Допускаю, что за номер была заплачена сумма, сопоставимая со стоимостью автомобиля эконом-класса.
Красивый номер говорит нам о том, что владелец как минимум при деньгах. Допускаю, что за номер была заплачена сумма, сопоставимая со стоимостью автомобиля эконом-класса.

Но бывают и такие, кто разъезжает на неприметных автомобилях, однако связи у них такие, что мало не покажется. Поэтому на всякий случай считаем, что любой ваш оппонент на дороге именно такой. Исходя из этого и действуем.

Не буду напоминать о прописных истинах порядка действий после аварии. Наша задача — сделать все возможное, чтобы минимизировать возможное вмешательство в расследование происшествия.

Чем серьезней авария, тем более серьезное давление может быть оказано. Здесь важно собрать как можно больше доказательств и придать их огласке.
Чем серьезней авария, тем более серьезное давление может быть оказано. Здесь важно собрать как можно больше доказательств и придать их огласке.

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Первое. Сохраните карту памяти из вашего видеорегистратора. Уверен, что он у вас есть. При оформлении ДТП обязательно напишите в объяснении о наличии видеозаписи происшествия. Сразу запись не отдавайте ни под каким предлогом. Очень часто флешки с записью или «внезапно» перестают работать, или запись волшебным образом пропадает. Причем сотрудников ДПС не пугает возможная уголовная ответственность за фальсификацию доказательств (статья 303 Уголовного кодекса РФ). Попробуй тут испугайся. Ведь делается не по воле инспектора, а по указанию свыше. Хотя бывает, что и коллега из соседнего силового ведомства попросит немного помочь. Итак, видеозапись приобщаем к делу в группе разбора, предварительно сохранив копию.

Если у вас все-таки нет видеорегистратора, посмотрите по сторонам. Возможно, этот участок дороги попадает под прицел уличной видеокамеры. Конечно, придется потрудиться и выяснить, кому принадлежит камера. Но это реально может помочь.

Даже безобидные с виду водители дорогих автомобилей с легкостью могут изменить ход разбирательства.
Даже безобидные с виду водители дорогих автомобилей с легкостью могут изменить ход разбирательства.

Второе. Так как на нас обязательно будут оказывать давление и, вполне вероятно, подтасовывать доказательства, снимаем на видео расположение автомобилей на проезжей части после аварии. Желательно заснять, как инспектор ДПС производит замеры. А то, знаете ли, нарисуют на месте черновик схемы, а потом в деле появляется такой чистовик, по которому виноваты именно вы. Тогда как изначально именно ваш оппонент ехал, к примеру, по встречке.

Если на дороге любые вопросы могут решаться с помощью таких «корочек», ни о какой объективности дорожных расследований не может быть и речи.
Если на дороге любые вопросы могут решаться с помощью таких «корочек», ни о какой объективности дорожных расследований не может быть и речи.

Третье. Заручитесь поддержкой свидетелей. Несмотря ни на что, водительское братство и взаимовыручка все еще существуют. Особенно когда речь идет о борьбе с «человеком со связями».

Помимо свидетелей есть еще одна группа поддержки. Это социальные сети. Видео, фото и краткую историю желательно сразу выложить в Сеть с призывом к распространению. Часто только общественный резонанс помогает свести на нет сторонний административный ресурс. И только в этом случае зло будет наказано, вы сможете получить полагающуюся компенсацию, а нарушитель понесет заслуженное наказание.

Иначе и быть не может. Ведь, как говорил Владимир Путин, «…только в свободном и справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать для себя надежных правовых гарантий и государственной защиты. ‹…› При этом любой преступивший закон должен знать, что наказание неотвратимо».

Что делать, если попал в ДТП с «человеком со связями»?

Фото: «За рулем», Валентин Илюшин/ТАСС, Павел Смертин/ТАСС, Валерий Шарифулин/ТАСС

Что делать, если попал в ДТП с «человеком со связями»?
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Комментарии (17)

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ты сядешь мой друг, если ты попал в дтп с человеком со свзями. и не важно, что он тебя сбил на тротуаре. просто ты активист стопхама, который сам запрыгнул ему на лобовое и в крови у тебя 2,7 промилле алкоголя.. еще два самосозжения повесят на тебя, на наркомана долбанного.

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+8

Проплаченные трололо очкуют открыто отмазывать покровителей «со связями», поэтому просто активно минусуют:)

И это, товарищи, все, что они могут: сидеть, перелогиниваться раз в минуту и минусовать:)
Жалкое зрелище, жалкая оплата, жалкие существа.

И ведь их покровители всерьез думают, что эти минусаторы создают хоть какой-то эффект, кроме смеха...

Как говорил Задорнов по иному поводу: «нуу тупыыые!!!»:)

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+3

Сам факт наличия статьи с подобной темой — позор для России.

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+6
Каплан Илья

Похоже, «люди со связями» минусят)

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-7

«Что делать, если попал в ДТП с „человеком со связями“?»

Ну... Судя по публикациям в СМИ — искать «бабки». Потому как если «связи» серьезные, то и флешку придется отдать, и все остальные видеозаписи. А то вдруг еще в машине «найдут» пакетик с «белым порошком» или еще что, появится «экспертиза» о наличии алкоголя в крови... А уж если действительно виноват — вообще «швах»! Про всякие глупости вроде ОСАГО можно забыть...

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+6
Громов Сергей

Бабки тут не помогут...

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0

И тут Путина упомянули... Выборы скоро, разнорядка пришла? Ну сказал он эти умные слова, но толку? Все говорит и говорит, а на деле как было, так и осталось! Лучше бы рассказали как новый глава ГИБДД хочет 90-е на дороги вернуть, как у нас цена на бензин борется с вывозом этого самого бензина за границу, как представители среднеазиатских национальностей перевозят пассажиров в автобусах, как у китайских самосвалов тормоза отказывают, а правительство и не думает решать эту проблему, как у нас водители тупеют за рулём... Да, да, в последнее время культура вождение падает с космической скоростью!

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+14
Lumi

Люмичка, все помнят, что вы в лагере путриотов, не выделывайтесь:
Вы запутинец и заПлатонщик знатный, никто вам не верит в вашем «праведном» гневе:)

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-16
Каплан Илья

Каклан, если ты своё мнение продал, то не надо в этом обвинять остальных.

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+8
Lumi

Сказал известный Вротенбергозадолиз Люмичка:)
Поожал, спасибо:)

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-13
Каплан Илья

Каклан, если ты ведёшь себя как преданная собачка, то это не говорит о том, что все остальные тем же самым занимаются.

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0
Lumi

Люмичка, вы именно этим всю жизнь и занимаетесь, и даже имя вашего хозяина известно:)

А на кого же, по вашему ничего не значащему мнению, «работаю» я? 
Ответа, как я понимаю, снова не будет: Люмичке же главное — тяфкнуть;)

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+1

«Что делать, если попал в ДТП с „человеком со связями“?» — убить на месте. Будет хотя бы не так обидно сидеть.

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+4
=) Добряк

«Человек со связями» должен быть связан с Колымой. Вам то зачем сидеть?
Это не по-пролетарски.

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+4

Слышал историю, где вполне в безобидного товарища на простенькой машине въехала на перекрестке под красный дама на х6. Приехали братки и давай его прессовать, чтобы он виноватым стал.
Чем история закончилась, увы не знаю.

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0
Максим

Товарищи пол-Европы покорили в 45-м, а тут власовскую шпану одолеть не могут.
Такие «товарищи» нам не товарищи.

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+1

Всегда интересен момент, когда человек вдруг решил, что он ухватил Бога за бороду. Где и что у него в голове щёлкает и начинается этот маскарад с мигалками, номерами и светомаскировкой «а-ля катафалк».
Это хлеб психиатров. От себя же, приведу поговорку целиком:
Решил, что схватил Бога за бороду, а на самом деле — чёрта за срамные волосы.

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+8