В этот раз задача, так же как и другие из нашей рубрики «Проверь себя...», что называется, из жизни. Географические координаты тут значения не имеют — такая ситуация может возникнуть на любом похожем перекрестке.

К автомобилям с мигалками мы уже все привыкли. Нравится нам это или нет, но спецтранспорт приходится пропускать. Ладно бы пропускать нужно было только автомобили скорой помощи, полиции и спасателей — мигалок сегодня столько, что перечислять все подразделения и службы можно долго.

Кто из водителей должен проехать перекресток первым?

Итак, исходные данные. Перед вами перекресток, где главная дорога меняет направление движения. Вы двигаетесь на красном (легковом) автомобиле и подъезжаете к перекрестку по второстепенной дороге. Вам нужно проехать прямо. Навстречу, со стороны главной дороги, едет спецавтомобиль с мигалкой и сиреной. Инкассаторская машина поворачивает налево. У кого преимущество в движении?

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