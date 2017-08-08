Мигалка раздора — кому ехать первым? Проверь себя на знание ПДД

В этот раз задача, так же как и другие из нашей рубрики «Проверь себя...», что называется, из жизни. Географические координаты тут значения не имеют — такая ситуация может возникнуть на любом похожем перекрестке.

К автомобилям с мигалками мы уже все привыкли. Нравится нам это или нет, но спецтранспорт приходится пропускать. Ладно бы пропускать нужно было только автомобили скорой помощи, полиции и спасателей — мигалок сегодня столько, что перечислять все подразделения и службы можно долго.

Кто из водителей должен проехать перекресток первым?
Кто из водителей должен проехать перекресток первым?

Итак, исходные данные. Перед вами перекресток, где главная дорога меняет направление движения. Вы двигаетесь на красном (легковом) автомобиле и подъезжаете к перекрестку по второстепенной дороге. Вам нужно проехать прямо. Навстречу, со стороны главной дороги, едет спецавтомобиль с мигалкой и сиреной. Инкассаторская машина поворачивает налево. У кого преимущество в движении?

Выбирайте вариант ответа и оставляйте свои комментарии. Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице...

Кто из водителей проедет перекресток первым, воспользовавшись преимуществом в движении?

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Комментарии (42)

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Бред какой-то или вы неправильно знаки нарисовали. У инкассаторов главная, а у красной машины знак уступи дорогу, поэтому хоть с мигалками, хоть нет, а красная должна пропускать.

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-1
филин фил

Светофор не видим?

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+4

у инкассаторов не синяя что ли, даже у депутатов синяя

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0
Хаямото Матсахиро

У инкассаторов бело-лунная.

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0

Вчера в автошколе проходили. Светофор отменяет знаки приоритета, бело-лунный маячок не даёт преимущества в движении (служит для привлечения внимания сотрудников полиции и иных лиц при нападении на автомобиль), поэтому у инкассатора и легкового автомобиля равное право на проезд. Разъезжаемся по «помехе справа» — красный автомобиль должен проехать первым.

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+3
Верещагин Илья

Ну не по помехе справа, а исходя из правил поворота налево.

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0

Почти половину на пересдачу... Преимущество красной.

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0
Топанов Евгений

Да, почти половина дала не правильный ответ.Скорее всего часть повелась на мое описание главных и второстепенных дорог. Но кто-то реально уверен в преимуществе инкассаторов с мигалкой. Это печально.

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0

«Включенные мигалка и сирена сигнализируют о нападении»

Спасибо, посмеялся. Надо было добавить, что вместо сирены из громкоговорителя раздается крик: «Караул, грабят!!!»

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0
Баронин Сергей

А что смешного? ПДД давно открывали?

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0
Андреев Герман

Я думаю Сергей искренне оценил подробное описание этого явления в ПДД)

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0
Баронин Сергей

В следующий раз так и сделаю)))

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0

мигалка не синего цвета, поэтому не дает преимущества. чего здесь обсуждать?

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0
Darkmatter

Если смотреть на результаты ответов, обсуждать есть что)

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0

Я стесняюсь спросить у авторов этого вопроса, у вас права вообще есть? Расскажите читателям, какая дорога является главной, а какая второстепенной на регулируемом светофором перекрестке? Это просто для начала разбора странной задачки..

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+1
Безымянный

Ну, вы следующий раз внимательно читайте не только условия задачи, но и ответ на второй странице, где подробно разъясняется что и почему.

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0
Смирнов Сергей

Мне не важно, что и почему, мне интересно, на каком основании авторы задачи называют одну из дорог второстепенной, когда это противоречит предложенному им же рисунку. У вас есть ответ на этот вопрос? Если нет, попрошу просто проигнорировать вопрос. Я его задаю тем, кто ответить в состоянии

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0
Безымянный

Этот вопрос был сделан специально, чтобы запутать тугоумов. Поздравляю, вы в эту категорию успешно попали ;)

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+2
svinomordio a humble bf3 gambler

не только этот Безымянный, ответы показывают нам, что попавших намного больше)

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0
svinomordio a humble bf3 gambler

Я попал? С чего вы это взяли? Вы ошиблись. Я лишь прочел условие и посмотрел на изображение. Этого достаточно, чтоб увидеть взаимные противоречия

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0

Не совсем понятен вопрос — а какая мигалка то? Желтая, синяя?

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+3
R Rust

Что не понятно? Читайте заголовок — «Мигалка раздора»
Смотря от срока, когда её поставили. Сначала синяя, потом желтая
Бывает совсем чёрная, но тогда она не мигает. Глаз затягивает полностью.

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+1
робот

)))))

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0
R Rust

А что, непонятно, какого цвета мигалка у инкассаторов? Вы реально не знаете???

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0
Андреев Герман

Я не знал, что у них есть сирена и они ее применяют.

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0
R Rust

у инкасаторов белая

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0
R Rust

Условия задачи говорят об инкассаторской машине. Вы же знаете, какого цвета мигалки на таких деньговозах?)))

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0

[у нас не ругаются]! 56% народу считают, что если едут прямо, то имеют преимущество в движении! Плевать на знаки???!!! Остановите Землю, я сойду!

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-2
Безымянный

Остановил.Сходите скорей учить ПДД.

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0
Безымянный

Знаки приоритета на регулируемом перекрестке не имеют значения. Учите матчасть.

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+5

Уже скурил ПДД... )) За разговорами о мигалках проигнорил светофор.

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+1
Безымянный

Внимательность, она лишней не бывает. Тем более на реальной дороге)

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0
Безымянный

Ну не нужно так категорично. Для начала можно посмотреть на работающий светофор. На второй странице инструкция по остановке земли. На всякий случай)

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0
Безымянный

Был неправ! Светофор решает все! У девочки на красной машинки — преимущество. Инкассаторы терпеливо пропускают.

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0

[у нас не ругаются]! 56% народа считает, что если они едут прямо, то у них преимущество в движении! Плевать на знаки???!!! Я в шоке! Остановите Землю, я сойду!

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-3
Безымянный

если работает светофор, то знаки приоритета не действуют. иди сходи — поучи ПДД

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0

"...мигалок сегодня столько, что перечислять все подразделения и службы можно долго."

«Мне таукитянин — что вам папуас, —
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул :„Галактике стыдно за вас!“ —
В ответ они чем-то мигнули.»

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0

ненавижу инкасаторов. по тротуарам внаглую, вторым рядом встать напротив объекта-ваще легко, пдд-половина не в курсе вообще что это..

знаю-работа такая, связана с риском.

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0
О. Александр

Есть подозрение, что они иногда имеют право по тротуару, если у них путевой лист до какого-то места разгрузки.

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-1

Опять! Опять водители НЕ знают ПДД .35% не знают.Это какой-то кошмар!

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+1
Валерий

Россея матушка! Уже 42, думаю будет больше.

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0
Валерий

Ну ничего, постоянное повторение исправит ситуацию)

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0