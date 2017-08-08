Ушел из жизни Марк Тилевич

Кончилась Эпоха. Марка Григорьевича Тилевича больше нет. Ушел тот, кто десятилетиями создавал наш журнал — год за годом, страницу за страницей. Тот, кто сплотил коллектив единомышленников, формировавший автомобильную культуру нашей страны.

Марк Григорьевич Тилевич (10.07.1922 — 07.08.2017)
Марк Григорьевич Тилевич (10.07.1922 — 07.08.2017)

За глаза его все звали просто Марк. Он прекрасно это знал и никогда не обижался.

Марк был, пожалуй, единственным сотрудником редакции, про которого даже в кулуарах никто не мог сказать ничего дурного. Потому что каждый понимал: всем хорошим зарулевцы разных поколений обязаны именно ему. Человеку, который отдал нашему журналу 50 лет своей жизни. Человеку, который, пройдя через концлагерь Заксенхаузен, остался удивительно светлым и добрым.

Эпоха Марка длилась 95 лет (совсем недавно мы поздравляли его с очередным юбилеем) и оборвалась вчера. Если на небесах есть Рай, то Марк уже там. Кому же туда попадать, если не ему?

Редакция журнала «За рулем» выражает соболезнования родным и близким Марка Тилевича.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Скорблю вместе со всей редакцией! Хорошо Марка Григорьевича знал лично, а еще он, как оказалось, хорошо знал брата моего деда — мир оказался тесен. И да — 95 лет — действительно, целая эпоха.

Ответить#
0

Чтоб мы, так жили, чтоб нас, так помнили!

Ответить#
+2

Мда, действительно недавно только юбилей был. Тяжесть годов задавила. Присоединяюсь к соболезнованиям редакции.

Ответить#
+1

Светлая память, он был удивительный... Личность!

Ответить#
+5