Ушел из жизни Марк Тилевич

За глаза его все звали просто Марк. Он прекрасно это знал и никогда не обижался.
Марк был, пожалуй, единственным сотрудником редакции, про которого даже в кулуарах никто не мог сказать ничего дурного. Потому что каждый понимал: всем хорошим зарулевцы разных поколений обязаны именно ему. Человеку, который отдал нашему журналу 50 лет своей жизни. Человеку, который, пройдя через концлагерь Заксенхаузен, остался удивительно светлым и добрым.
Эпоха Марка длилась 95 лет (совсем недавно мы поздравляли его с очередным юбилеем) и оборвалась вчера. Если на небесах есть Рай, то Марк уже там. Кому же туда попадать, если не ему?
Редакция журнала «За рулем» выражает соболезнования родным и близким Марка Тилевича.