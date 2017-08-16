Выбор таксистов разных стран (у России опять особый путь)

Такси встретишь в любом городе — этот вид извоза развит и популярен. Интересно, на каких машинах и других средствах передвижения ездят таксисты разных стран мира? А сколько нужно заплатить за поездку?

Выбор таксистов разных стран (у России опять особый путь)


  • А на чем ездят богачи из списка Forbes? Мы разузнали и рассказываем тут.

  • На каких автомобилях возят религиозных лидеров, читайте здесь.

  • Какие модели предпочитают чиновники высшего ранга, можно узнать по этой ссылке.


Фото: из архива автора

Выбор таксистов разных стран (у России опять особый путь)
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Комментарии (12)

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Слышал что в мексике запретили такси с маленьким числом дверей, поэтому производство жука и свернули в 2003г. Неужели опять разрешили?

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0

И снова ВАЗики сливают. Теперь уже в мировом масштабе:)
Странно, что в богатейшей стране мира — Кубе — тоже есть ВАЗики:)
Видимо, Кадиллаки им уже надоели:)))))

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0
Каплан Илья

Куба — не богатейшая страна мира, это Остров Свободы с американской тюрьмой Гуантанамо, в которую исключительные афроамериканцы хотят посадить всех кубинцев.

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+1

По Нью-Йорку информация несколько устаревшая , местные марки в " желтом" такси представлены только одной моделью —гибридный кроссовер Форд Эскейпт, далее рейтинг по визуальному наличию на улицах — Приус+ , Камри , Раф4 , Ниссан NV200(?) — в большинстве гибридные и электрические. Остальных исчезающе мало . В "чёрном" такси — Кадиллак Эскалейд и его однояйцевые братья .
Всем удачи на дороге и жизни!

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+2
алексей Спб

Ну, не знаю. Пару лет назад товарищ ездил, видел много седанов Форд, Кэмри, Приусов.

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0
Гомянин Максим

Только что посмотрел панорамы Нью-Йорка, 99% гибриды, в основном Тойоты, ни одного Форда не нашёл.

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0

В Омане полёт на самолёте начинается уже на земле. Так и должно быть. А у нас в пробках парятся и опаздывают на рейс — срамота.

Про Турцию забыли. Как будто туристы из РФ туда ни ногой.

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0
робот

Вы в опоздании вините пробки? А что, разве в наших городах пробки — это редкость?

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0
Гомянин Максим

Пробки умудряются создавать не только в городах, но и в воздухе.

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0
робот

Я все-равно не понял смысл вашего поста. Вы что предлагаете, что-то запретить/разрешить/внедрить/убрать?

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0
Гомянин Максим

Ускорять надо траффик, а не замедлять всеми способами, делая на этом деньги.

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+1
Гомянин Максим

он же робот
у него периодически то акум садица то замыкает гдето штото

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0