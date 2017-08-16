Выбор таксистов разных стран (у России опять особый путь)

Mazda CX-5 — тест-драйв по российским дорогам Мы уже публиковали тест нового поколения кроссовера Mazda CX-5, но то была поездка по ухоженной Шотландии, а сейчас мы покатались по Подмосковью. И нам есть что добавить к сказанному. Mercedes-AMG GLE 43 — Maserati Levante: трезубец показывает зубы Все думают: раз Мазерати — значит, запредельно дорого. На самом деле итальянский кроссовер по цене можно сравнить с Мерседесом, что мы и сделали. Запустили конкурентов на бездорожье, прокатили по быстрому асфальту, предложили раскрыться на скользких роликах. На выходные в Тулу: памятник блохе, лучшие пряники и местное пиво Если спросить любого, с чем у него ассоциируется Тула, ответом будут Левша с его подкованной блохой, гармошки, оружие, самовары и пряники. В принципе, все соответствует действительности. И этого уже достаточно для поездки в город на выходные.