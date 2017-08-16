Посетив казанский этап РСКГ, ищем различия между гражданскими и cпортивными седанами Лада Веста. Какие гоночные технологии, применяемые в туринговой Lada Vesta TCR и «младшей» Весте класса Суперпродакшн, воплощаются в серийных машинах?

У Весты класса Туринг обвес агрессивный и напоминает обвесы современных машин из WTCC. Но никакого углепластика — даже регулируемый сплиттер под передним бампером относительно недорогой.

Уйдя из чемпи­оната мира по кузовным ­гонкам WTCC, где автомобили прев­ра­тились в безумно дорогие спортпрототипы, компания «Лада Спорт» при поддержке Роснефти построила седаны Веста для участия в Российской серии кольцевых гонок. Причем пара из них соответствует требованиям международной серии TCR, а два других — регламенту отечественного класса Суперпродакшн. Естественно, они отличаются и от серийной Весты, и друг от друга.

В Весте TCR даже салон оформлен серьезнее. Руль Momo в туринговой машине сложнее: с него можно управлять дворниками, моргать фарами, ограничивать скорость на пит-лейне и включать радиосвязь с боксами. Напольные педали AP Racing — с балансиром, он позволяет тонко дозировать усилие. Хотя сцепление нужно только для старта: секвенталка позволяет переключаться без выжима. Центральный блок управления на Весте TCR напоминает консоль болида WTCC: помимо тумблеров массы, зажигания и кнопки стартера тут есть управление дополнительными функциями. Итальянское «информационное табло» AIM MXG одинаковое в обеих машинах. Телеметрия готова показать массу параметров, но еще больше хранит в себе — чтобы после гонки можно было проанализировать все данные. Двигатель Renault FR4T, который на гражданском хэтче Megane RS развивает 265 л.с., благодаря более производительной турбине от BMW выдает 350 л.с. и 410 Н·м. Настройкой занимались французы из фирмы Oreca. Коробка — шестиступенчатая секвенталка Sadev ST82, приводы — этой же французской фирмы. Рулевой механизм стандартный, с электроусилителем от обычной Весты. Блок управления двигателем туринговой Весты TCR — итальянского производителя Magneti Marelli. Заднее антикрыло такое же, как у остальных автомобилей TCR, например у Audi RS3 LMS. Мощные расширители арок — требование TCR: это не формулы, колёса должны быть закрыты. Впрочем, в гонках от красивого обвеса порой ­ничего не остается. Стойки Ohlins TTX туринговой Весты — с двумя регулировками: сжатия и отбоя. Ступицы позаимствовали у кроссовера Nissan Murano, передние стойки, алюминиевые кулаки и рычаги — производства фирмы «Лада Спорт». Тормозные суппорты — AP Racing, диски — Pagid спереди, а сзади… от автомобиля Nissan Primera.

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В середине сезона семиэтапной серии пилоты на Ладах занимали неплохие позиции, записав в актив победы и призовые места в нескольких гонках. В зачете Туринг после этапов в Грозном, Нижнем Новгороде, Смоленске и Казани Владимир Шешенин (Лада Веста) занял третью строчку, немного уступая идущему вторым Алексею Дудукало (Seat Leon) и лидеру Дмитрию Брагину (он по ходу сезона то выступает на Audi RS3, то пересаживается на Seat Leon).

А в классе Суперпродакшн Михаил Митяев на Весте и вовсе самый успешный: пилоты на Subaru BRZ Максим Чернёв и Ефим Гантмахер на экваторе сезона держались соответственно вторым и третьим. Как всё это происходило и что будет на следующих этапах, можно узнать на сайте серии рскг.рф. А мы разберемся в том, чтó позволяет спортсменам на Вестах выигрывать гонки.

Так выглядит Веста класса Суперпродакшн: скромный обвес из модифицированного АБС-пластика и заднее антикрыло, которое позаимствовали у старого кольцевого BMW (еще тех времен, когда в WTCC ездили на машинах, близких к серийным). Передняя панель, покрытая флоком (он избавляет от бликов), сделана в Тольятти. Вместо стандартной обивки дверей — легкие пластиковые «кожурки». Сиденья Recaro идентичны тем, что стоят в туринговой Весте. А вот руль OMP попроще. Блок педалей Tilton не хуже, чем в Весте TCR. С системой PowerShift можно менять передачи, не сбрасывая газ. «Сердце» Весты класса Суперпродакшн — 1,6‑литровый турбомотор, разработанный инженерами фирмы «Лада Спорт». В основе — двигатель ВАЗ‑21126, который в стандарте развивает 98 л.с. Но в боевом моторе другие распредвалы, с подъемом 10,8 мм на впуске и 9,8 мм на выпуске, и выпускной коллектор, спроектированный под турбокомпрессор, который позаимствован у трехлитрового мотора BMW. Турбина нагнетает воздух под давлением 1,2 атм в оригинальный впускной коллектор через интеркулер из набора тюнинг-ателье и рестриктор диаметром 32 мм, а дирижирует этим смешанным оркестром отечественный блок управления Корвет. На выходе — 255 л.с. и свыше 300 Н·м! Стоит отметить, что и коленвал с косым сверлением, аналогичный тому, что ставят на новый мотор ВАЗ‑21179, и масляный насос, который устанавливается на конвейере АВТОВАЗа, олицетворяют смычку гоночных и серийных технологий. Коробка передач сделана фирмой «Лада Спорт» по тем же принципам, которые положены в основу агрегатов именитых западных фирм типа Sadev или Xtrac, - и при этом она почти вдвое дешевле. Шесть ступеней, последовательная схема переключения и возможность адаптации под полный привод! Приводы передних, ведущих колес — усиленные. У «младшей» Весты класса Суперпродакшн — усиленный серийный подрамник, настра­иваемые стабилизаторы, стойки Ohlins TTX с тремя регулировками (две — на сжатие, одна — на отбой). Тормоза и суппорты — AP Racing, диаметр передних дисков 330 мм, задних — 264 мм. Рулевой механизм — от Ларгуса, с гидроусилителем.

Фото: СМП РСКГ