10 функций Яндекс.Навигатора, о которых вы могли не знать

Стройте маршрут в Яндекс.Навигаторе полностью без рук. Чтобы включить голосовое управление приложением, скажите «Слушай, Яндекс!» Когда появится приглашение «Говорите!», — произнесите нужную команду. Чтобы подтвердить построенный маршрут, просто скажите Навигатору «Поехали». Если по дороге вы увидели ДТП и хотите предупредить об этом своих попутчиков, достаточно сказать навигатору «Слушай, Яндекс! — > авария в правом ряду» и он автоматически добавит отметку на карту дорожного движения.

Парковки

Паркуйтесь так, чтобы не искать машину на штрафстоянке! Навигатор самостоятельно в конце каждой поездки предлагает быстрый маршрут (не дольше 15 мин) с экскурсией по ближайшим парковочным местам. При этом место стоянки будет в шаговой доступности до цели вашей поездки, а если парковка платная — приложение сообщит вам об этом отдельно. Места, разрешенные для парковки, будут помечены синим, а запрещенные для стоянки — красным. Такую карту парковок района, в который едете, можно изучить и до поездки из дома.

Ищите в приложении места, которые освободились в течение последних 5 минут. Свободное парковочное место выглядит как зеленый кружок. Если нажмете на точку, узнаете, как давно машина уехала с этого места. Конечно, наличие метки на карте пока не дает 100% гарантии, что это место до сих пор никто не занял. Но шансы припарковаться там точно гораздо выше!

Кнопка «Обзор»

Экономьте время! Чтобы не отвлекать водителя от дороги каждую минуту, Яндекс.Навигатор предлагает изменить маршрут, только если расчетная экономия времени выходит больше 5 минут. Специально для тех, кто не хочет терять ни минуты, в панели быстрого доступа Навигатора есть кнопка «Обзор». С ее помощью водитель может в любую минуту проверить, нет ли маршрута на 2–3 минуты быстрее текущего.

Мои поездки

Ведите статистику! Для тех, кто записывает каждую деталь биографии своего автомобиля или просто хочет вспомнить, каким маршрутом прошлым летом быстро добрался до дачи лучшего друга, в настройках Навигатора есть раздел «Мои поездки». О каждой поездке можно узнать подробности: точный маршрут, время в пути и среднюю скорость. Доступна и сводная статистика — по неделям и по месяцам.

Подъезды

Подъезжайте сразу к заветным дверям! Недавно Яндекс.Навигатор научился подводить к дому со стороны подъездов. Информацию о них компания собирает через «Народную карту». Пока их немного, но вы можете добавить свой, и друзья легко найдут к вам дорогу. Чтобы подъехать сразу к нужному подъезду, введите его номер в строку поиска после основного адреса, например: ул. Лесная, д. 5, п. 2.

Техпомощь на дороге

Не теряйтесь, если что-то пошло не так! Теперь вызвать помощь на дороге можно не выходя из Навигатора. Отправить заявку можно в настройках приложения. Достаточно указать марку и модель машины, сообщить, где она находится и какая помощь вам нужна. Можно, например, вызвать эвакуатор, который доставит автомобиль по нужному адресу, или мастера, который поменяет колесо, заведет машину или даже привезет канистру бензина. В течение 15 минут приложение пришлет предложения нескольких служб, которые готовы принять заказ. Их отбирают по рейтингу, цене и удаленности от машины. Вам останется только выбрать службу и ждать специалистов.



Промежуточная точка пути

Меняйте маршрут, когда захотите! Если по дороге в точку назначения вы вспомнили, что вам нужно заехать, например, в аптеку или вы просто хотите проехать по Воздвиженке и полюбоваться особняком Морозова, можно попросить Навигатор перестроить маршрут через нужную точку. Для этого зайдите в раздел «Обзор», найдите на карте голубой значок «плюса» и перетяните его в промежуточную точку, которую нужно захватить по дороге.



Фоновый режим

Не теряйтесь, если отвлеклись (а лучше не отвлекайтесь!). Навигатор, оказывается, умеет работать и в фоновом режиме. Оксана, Дима и другие любимые герои не бросят вас, даже если вы свернули приложение, чтобы проверить почту или принять важный звонок: приложение продолжит вести вас по маршруту и давать голосовые подсказки.

Более того, подсказки и предупреждения о камерах будут слышны, даже если вы погасите экран телефона. Это бывает необходимо, чтобы, например, сэкономить батарею на телефоне, если под рукой нет зарядки.



Предупреждения о превышении скорости

Настраивайте уведомления о превышениях скорости так, как удобно лично вам! В настройках приложения можно установить порог превышения скорости (от 1 до 60 км/ч), после которого Навигатор будет предупреждать о камерах. Например, если выставить допустимое превышение «19» и поехать по дороге с ограничением 60 км/ч, приложение будет реагировать на камеры только после отметки «79» на спидометре.



С десктопа на телефон в один клик

Как правило, планы на вечер созревают у нас за рабочим компьютером. Мы ищем заветный театр, бар или кино с десктопа, а вечером повторяем тот же квест в мобильном приложении Навигатора. Хватит это терпеть! Просто отправьте маршрут из браузера компьютера в свой навигатор в один клик. Для этого убедитесь, что вы авторизованы в обоих устройствах, выберите точку на карте, в правой описательной панели и нажмите на кнопку «Поделиться». В выпадающем меню вам останется только нажать «Открыть в Яндекс.Навигаторе». После отправки на телефон придет push-уведомление, открыв которое вы увидите пункт назначения и сможете проложить к нему маршрут.

Бонус. Возможна ли навигация без интернета?

Если вы волнуетесь, что в поездке закончится интернет, то карты местности можно скачать заранее. Конечно, для построения маршрута понадобиться выход в Сеть. Но, как нам по секрету рассказали в Яндексе, компания уже готовит полностью офлайновую маршрутизацию.

