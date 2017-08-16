Перекресток, где помимо автомобилей проезжают и трамваи, многих ставит в тупик. Предлагаем задачку на эту тему.

Вы едете на автомобиле «А» и подъезжаете к перекрестку по главной дороге. Вам нужно повернуть налево. Рядом с вами, слева, трамвай, который поворачивает направо. Справа к перекрестку, также по главной, подъехал еще один трамвай (поворачивает налево) и автомобиль «Б» (двигается через перекресток прямо). Уступите ли вы дорогу кому-то из участников движения? В каком порядке все собравшиеся проедут перекресток?

В каком порядке минуют перекресток участники движения?

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