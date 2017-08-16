Автомобили против трамваев — проверь себя на знание ПДД

Перекресток, где помимо автомобилей проезжают и трамваи, многих ставит в тупик. Предлагаем задачку на эту тему.

Вы едете на автомобиле «А» и подъезжаете к перекрестку по главной дороге. Вам нужно повернуть налево. Рядом с вами, слева, трамвай, который поворачивает направо. Справа к перекрестку, также по главной, подъехал еще один трамвай (поворачивает налево) и автомобиль «Б» (двигается через перекресток прямо). Уступите ли вы дорогу кому-то из участников движения? В каком порядке все собравшиеся проедут перекресток?

В каком порядке минуют перекресток участники движения?
В каком порядке минуют перекресток участники движения?

Выбирайте вариант ответа и оставляйте комментарии. Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.

В каком порядке минуют перекресток участники движения?

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Комментарии (63)

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итак подведем в нашем дурдоме итоги

правильного ответа соответствующего картине НЕТ ВООБЩЕ патамушта каталка А в соответствии с ПДД вааще не имеет права двигаца налево а может тока прямо и направо
или перерисуйте картину поменяв стрелку направления езды каталки А или ХУДОжника на мыло

журнал мурзилка отдыхает

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0

Добавлю реальную ситуацию: Был в г. Пятигорске, так там трамваи никому не уступают дорогу на перекрёстке- ни пешеходам на " зебре" ни авто, едущим по главной дороге. Все авто тормозят и пропускают трамваи- свои машины дороже, чем мытарства по ОСАГО. Интересное наблюдение: на перекрёстке "зебра" доходит до трамвайных путей, на них прерывается, затем продолжается по дороге до тротуара. Может кому и пригодится эта информация.

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0

Народ раскачался — правильных ответов намного больше! И это не может не радовать

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0

все вы какието странные вопросы тут задаете

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0
ДУРДОМ на колёсах

Вот за вас я даже не переживаю, вы же на каталках завсегда транваям уступаете))

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0

Ну вот! Сами задаёте некорректные вопросы, и в вариантах ответа не даёте полностью правильного. По любому присутствует нарушение ПДД. Нехорошо, однако!
А правильных вариантов действия для нарисованной схемы два:
1 — автомобиль А может проехать перекрёсток последним прямо, а потом развернувшись за перекрёстком, где это позволено разметкой, продолжить путь по нужному маршруту.
2 — автомобиль А может повернуть направо вместе с трамваем 1 и потом, соблюдая упомянутый п 8,5 ПДД развернуться и ехать куда хотел.
Я время от времени прохожу теоретические экзамены ПДД в интернете и кое-что из помню.

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-8
Зимин Влад

В чем именно мой вариант ответа неверен? Есть заданная траектория движения ТС, и задача исходя именно из этой траектории. А рассуждать куда может ехать и как автомобиль А, к данной задаче никакого отношения не имеет, разве нет?))

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+2
Смирнов Сергей

Ваш вариант верен только в порядке проезда ТС перекрёстка и то не факт. А факт в том, что в любом случае в схеме присутствует нарушение или даже нарушения ПДД, и вы сами это написали.

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-4
Зимин Влад

обоснуйте, если не факт, ответ верен

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-1
Смирнов Сергей

Если соблюдать ПДД есть вариант №2 в моём ответе выше.
Корректно вопрос звучал бы — «Автомобилю А нужно повернуть налево, как он может действовать?» Стрелку его движения обозначить пунктиром и дать в качестве варианта ответ где нарушения ПДД нет. Ведь заголовок статьи «Автомобили против трамваев — проверь себя на знание ПДД.» И тогда, уверен, знающих ПДД было бы гораздо меньше.

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-3
Зимин Влад

То есть вы под свой ответ, решили изменить условия задачи?)

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0
Смирнов Сергей

Не под свой, а под правильный для предложенной схемы. Вы же проверяете ЗНАНИЕ ПДД? Специально спросил ещё раз, может дойдёт. Если нет, то грош цена вашему АВТОМОБИЛЬНОМУ изданию.

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+1
Зимин Влад

разговор глухого со слепым получается. ладно, не будем продолжать)

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0
Смирнов Сергей

не ну а чо пральна ведь
каталке А по картинке ваще нельзя налево патамушта А не заняла крайнее левое положение на проезжей части в данном случае рельсы и поворачивает с асфальта налево что и являеца тут нарушением правил
так шо пральна выше тут уважаемый претензии выставил
дорисуйте на картине знак направление движения по полосам на котором с левой полосы можно налево и тады все будит пучком у вас
а то получаеца даже разговор не глухого со слепым а гораздо хуже
так шта вы вопросы ставите и сами же косячите
художника послать на месяц на обязательные работы к нам в дурдом

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+1
Смирнов Сергей

Я вот заметил, на картинке нет знака движения по полосам! Получается автомобиль А нарушает, т.к. будет поворачивать в нарушения пункта 8.5 ПДД.

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+3
Lumi

Да, в ответе я об этом написал

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-1
Смирнов Сергей

Увидел, как то пропустил это. Извиняюсь.

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-1
Смирнов Сергей

А чего продолжать если, утрированно, в вопросе «В каком случае вы гарантированно выживете?» предлагаются ответы: «Если выстрелите себе в голову», «Если кинетесь с моста в речку с камнем на шее», «Если положите голову на рельсы под проходящий поезд»

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+2
Зимин Влад

Владик, правильный ответ Б — «Если кинетесь с моста в речку»
Ельцин прыгал с мешком на голове с моста в реку и президентом стал... дважды..
Стрелять не стрелял, но гранату у головы взрывал — всё мимо пролетело. А голову на рельсы класть не решился, хотя и обещал.
Ответ — Б.
Придумайте ещё что-нибудь такое, заковыристое.

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0
робот

Так ведь с мешком на голове, а не с камнем на шее.
Я, в отличие от автора статьи, прежде чем задать вопрос сперва думаю. )))

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+1
Зимин Влад

Ну не надо валить всё на автора статьи. Нарушает ведь автомобиль А. Может быть наглый трамвай не дал ему вовремя перестроиться на рельсы ( тем более по ПДД, «А» должен осуществлять поворот не создавая помех для трамвая)

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-1
ВАЗофил

А может водитель А изначально стоял на попутных путях, но съехал, дабы трамваю не препятствовать?))

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+1
Смирнов Сергей

А может за поворотом стоят гаишники которым поровну кто кому чего уступал? )))

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+1
Зимин Влад

Не исключено))))

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0
Смирнов Сергей

а если он съехал то пускай потом и едет прямо или направо а налево ему нельзя если тут упоминаеца проверка знаний пдд
поэтому якобы типа верный ответ под видоом верного ниразу неверный патамушта А прет туда куда низя оттуда откуда низя

не ну если он может дебил лишеный прав то ответ последний верный
для дурдома вполне прокатит и картина такая и ответы к ней

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0
Смирнов Сергей

Правильно. и вообще, тут смысл вопроса в очерёдности проезда, а не в разметки. Тем более в городи иногда даже порядочные люди попадают на нарушение разметки из-за жёсткого трафика и, иногда, на развязках Московских, где даже штурман КамАза Мастер запутается

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0
ВАЗофил

Об том и речь)))

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+1
ВАЗофил

Ну и в том смысл, чтобы мы в очередной раз обновили свои познания в ПДД. Это же не бывает лишним)))

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+1
Зимин Влад

Так ведь у Бориса Николаича голова вместо камня.

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0
Зимин Влад

Это вы, Влад себя в какие-то непонятные рамки загнали) Есть конкретные условия, есть конкретный правильный ответ исходя из поставленных же условий. Дальше можете свои домыслы строить до бесконечности: куда мог поехать автомобиль А, где разворачиваться и за сколько кварталов, а может подождать пока трамвай проедет и на пути попутные перестроится))) Полет фантазии бесконечен.

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0
Смирнов Сергей

В своей же статье вы пишете, что даже в правильном по вашему ответе будет нарушение п.8.5 ПДД. Может надо лучше думать когда вопросы составляете?
Автомобиль занял неправильную полосу (проскочил поворот, заплутал на развязке) и по вашей логике поэтому ему позволено нарушить ПДД? Вот уж точно, полёт вашей фантазии бесконечен.
Кого волнует сколько ему потом ехать до разворота? И меньше всего этим будут интересоваться гаишники которые могут стоять по направлению движения по белой стрелке.

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+2
Зимин Влад

Ну я вас то точно не ограничиваю в размышлениях) вопрос касался очередности проезда по заданных траекториях. Не более. Остальное к телу вопроса отношения не имеет.

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-1
Смирнов Сергей

а как же ЗНАНИЕ ПДД упомнутое в заголовке? Или они не такие уж и обязательные? Или может просто не хотите признаться, что облажались? И не только вы, но и те, кто пропустил эту статью для публикации.
А остальное... После этой беседы авторитет вашего издания в моих глазах сильно упал.

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+1
Зимин Влад

То, что водитель А поворачивает не с трамвайных путей? Да, отлично, что заметили. В ответе я про это также упомянул. Но, на очередность проезда это никак не влияет в конкретном случае, разве нет?)

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-1
Смирнов Сергей

Вы до сих пор никак не поймёте, что дело не в очерёдности проезда, а в том, что даже задача составленная ВАМИ с нарушением ПДД, а не теоретическим водителем автомобиля А, у которого надо поинтересоваться где он права купил, корректной считаться никак не может даже от того, что вы про это нарушение упомянули.
Чего стоит дорисовать в задаче, например, знак «движение по полосе прямо и налево»?
Если следовать ПДД в конкретной ситуации не смотря на нарисованные ВАМИ стрелки, совсем не факт, что последовательность проезда перекрёстка обязательно будет такой как вы написали. Я уже об этом упоминал.

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+1
Зимин Влад

Задача не может быть составлена с нарушением ПДД) Более того, в некоторых случаях я намеренно иду на то, чтобы в исходных данных были спорные моменты. Это же не билеты по ПДД из автошкол.

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0
Смирнов Сергей

Но так составлена же! И момент никакой не спорный — НАРУШЕНИЕ ПДД есть и в задаче и во ВСЕХ вариантов ответов.

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+1
Зимин Влад

где именно вы это видите?))) что именно неправильно в последнем (верном) варианте ответа?))) Вы как-то уперлись не по делу)

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-1
Смирнов Сергей

Вы точно статью сами писали? Я что-ли в ней в комментарии к «верному» ответу упомянул про п.8.5 ПДД и написал «При этом следует отметить, что он еще НАРУШИЛ и порядок поворота налево»?

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+1
Зимин Влад

И?))) напомнил, что поворачивать в отсутствие знаков и разметки нужно с трамвайных путей.

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-1
Смирнов Сергей

Есть очень сильные сомнения, что поймёте, но всё же оставлю это здесь ссылкассылка

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+1
Зимин Влад

без сомнений уже ничо не поймет
беспользы

ну дык в дурдоме еще и не такое бывает

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0
Смирнов Сергей

Минусовщики поедут под трамвай... И будут требовать возмещения по КАСКО. )))))

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-1
Смирнов Сергей

фсё
япацталомдуреювэтомзоопарке

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0
ДУРДОМ на колёсах

))) примите успокоительного)

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-1
Смирнов Сергей

не поможет
лучше буду думать ЧТО ДЕЛАТЬ

или выстрелить себе в голову или кинуца с моста в речку с камнем на шее или положить голову на рельсы под проходящий поезд или убицабашкойапстенку

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0
ДУРДОМ на колёсах

Куда смотрят санитары? Огнестрельное оружие в палате и свободный выход к речке и на рельсы! Ваще дурдом! )))

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+1
ДУРДОМ на колёсах

Хорошо, когда много вариантов исхода, в раздумье глядишь и спокойствие подоспеет)

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-1
Смирнов Сергей

ЫЫЫЫЫЫ

на очередность проезда не влияет но ЗАПРЕЩАЕТ проезд налево каталке А ПАТАМУШТА ОНА НЕ ЗАНЯЛА КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ в данном конкретном примере и нарушает пдд своим проездом налево

нихтферштейн

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0
Зимин Влад

а чо тут у когото был какойто авторитет

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0
ДУРДОМ на колёсах

Увы... (((

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+1
Смирнов Сергей

ау
заданные траектории НЕ ВСЕ верны и траектория каталки А противоречит пдд и нарушает их

нихтферштейн

перед тем как предлагать выше другим проверить себя на знание пдд проверьте себя сами на эти знания

или пусть санитары через суд заставят художника добавить на картине знак направление движения по полосам на котором с левой полосы можно налево

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+1

Вместо эпиграфа:
Шёл трамвай десятый номер,
На площадке кто-то помер,
Тянут-тянут мертвеца
Ламца-дрица-ца-ца.

С трамвайных путей поворачивать не очень комфортно, если трамвай упрётся сзади. Чувствуешь себя под колёсами поезда.
Правило «Не надо бежать впереди паровоза!» пересиливает ПДД.

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-1
робот

Причем ПДД требуют в этом случае не создавать помех трамваю. А как не создавать, если он в меня уперся сзади, пардоньте?)

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-1
Смирнов Сергей

Американские психиатры открутили назад и пришли к выводу, что Рейган страдал слабоумием уже в пору его президентства.
Поэтому я уже не удивляюсь отдельному нашему законотворчеству. Этих буйных фантазёров никто проверять не будет. Так и жить будем с их фобиями, маниями и прочими причудами, воплощёнными в форму закона... и исправно платить за это штрафы.

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-1
робот

)))

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-1
Смирнов Сергей

Он не просто упрётся, но ещё и звенит сзади, как школьный звонок, как будто на урок опаздываешь.

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-1

98% правильных ответов — счастье-то какое!

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-1

Еще не вечер)) Но мне нравится, что большинство знают ПДД

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-1
Смирнов Сергей

К сожалению нет. Но это не их вина, а некорректно поставленный вопрос и отсутствие правильного ответа. Выше я уже написал почему.

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-1
Зимин Влад

Вопрос в опроснике поставлен корректно. В подписи к схеме сейчас поправим. Но, очевидно, что все отвечают исходя из вопроса именно в опроснике с вариантами ответов.

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-1

простое правило — трамвай всегда прав

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-1
Эд

Ну, допустим, не всегда)))

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-1