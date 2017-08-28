Как найти хорошее авто на вторичке — рекомендации ЗР

Обнаружить на рынке машину в достойном состоянии, по реалистичной цене и от первого хозяина с каждым днем становится все сложнее. Но по-прежнему возможно.

В первом полугодии 2017-го на один проданный новый автомобиль приходилось четыре экземпляра с пробегом. Колоссальный «б/у» бизнес трансформируется и растет на глазах — россияне только в этом году потратили на подержанные машины 780 млрд рублей! Но не всем повезло найти автомобиль мечты.

Чем опасны серые дилеры?

Чтобы поднять продажи новых машин, официальные дилеры активно продвигают программы скидок, стимулирующие покупателей сдавать автомобили с пробегом в trade-in. И если раньше дилеры совсем не горели желанием заниматься экземплярами «лохматых» годов выпуска и с пробегами под 200 000 км, то сегодня не брезгуют и ими.

Разница в том, что раньше такие «неформатные» экземпляры даже не попадали на дилерские площадки: их благополучно «сливали» приближенным к отделу продаж перекупщикам за символическую благодарность. Дальше продажа происходила уже от «хозяина по ПТС» и была делом техники. Теперь официальные дилеры стараются выжать из любых своих активов максимально возможную прибыль, в чем им помогают многочисленные «серые» автосалоны. Причем их количество в кризис не уменьшилось, просто многие поменяли вывеску и стали работать еще «серее».

Схема их работы незамысловата. Суть в оптовой скупке неликвидов с последующей перепродажей на своих площадках после тщательной «предпродажной подготовки». Этот процесс поставлен на поток и по качеству не отличается от услуг официалов с той лишь разницей, что помимо химчистки и полировки в комплекс входит маскировка дефектов и скручивание пробега, доказать которые весьма непросто. В итоге на популярных досках автообъявлений появляются многочисленные предложения машин с пробегом до ста тысяч километров, причем независимо от года выпуска.

На другом фланге секонд-хэнда продолжают свою нелегкую работу автосалоны, заманивающие к себе покупателей откровенно низкими ценами. Удивительно, но любовь к халяве у наших сограждан неистребима на протяжении всего развития и становления автомобильного бизнеса с начала 90-х.

Заманить покупателя щедрыми обещаниями — любимый прием небольших автосалонов.
Заманить покупателя щедрыми обещаниями — любимый прием небольших автосалонов.

Клиенты таких салонов — в первую очередь плохо информированные покупатели из регионов. Многим просто стыдно вернуться домой из столицы без автомобиля, потратив на дорогу и поиски время и деньги. Тут вступает в игру психология, и приезжих покупателей подталкивают существенно переплачивать за откровенный хлам и уезжать совсем не на том, за чем они приехали.

Как распознать перекупщика?

Но не спешите бежать к частному продавцу, ведь есть риск нарваться на профессионального перекупщика. Их развелось немало, благо с внесением изменений в правила регистрации автотранспорта для дальнейшей перепродажи им уже не обязательно тратиться и ставить автомобили на учет. Достаточно просто составить рукописный договор с якобы прежним собственником и на его основании вписать себя или знакомого в ПТС.

Дело в том, что по новым правилам регистрации срок постановки на учет составляет 10 суток. Чтобы прежнему собственнику не платить штрафы и транспортный налог на момент передачи машины автосалону, введено новое понятие «прекращение регистрации ТС». По истечении тех же 10 суток с момента подписания ДКП прежний собственник идет в ГИБДД и на основании копии ПТС со вписанным новым владельцем и своим экземпляром договора пишет заявление и прекращает регистрацию. После этого СТС и номерные знаки прекращают свое действие. Эта процедура заменяет прежнюю «снятие с учета», которая сейчас отменена, благодаря чему появилась возможность продавать автомобиль вместе с номерами.

Прежде чем покупать машину, внимательнейшим образом изучите ПТС!
Прежде чем покупать машину, внимательнейшим образом изучите ПТС!

Препятствием для такой частной сделки может служить запись в ПТС, сделанная официальным дилером в момент выкупа авто у прежнего собственника. Перекупщик вынужден либо вписывать в ПТС себя (тогда история «с первым и единственным» уже не прокатит), либо прибегать к более затратным схемам выкупа на юридическое лицо. Впрочем, в случае особо доверительных отношений с сотрудниками дилерского центра перекупщики забирают интересные для перепродажи автомобили без лишних записей и даже с подписью прежнего собственника в свободном поле ПТС. Так, формально сокращается количество владельцев по ПТС, а у перекупщиков появляется отличная возможность стать представителем первого собственника.

И вот теперь, скорректировав пробег и убрав явные дефекты, можно рассказать покупателю трогательную историю о близком или не очень родственнике, который уехал за границу и поручил продать свою ласточку. Естественно, вся история машины прозрачна, отсюда и такой неправдоподобно скромный для года выпуска пробег.

Какой автомобиль выбрать?

Найти на рынке хорошую машину по реалистичной цене от первого хозяина с каждым днем становится все сложнее. Во-первых, если еще недавно многие меняли своих железных коней раз в 3–4 года — до окончания гарантии, то теперь катаются и по 5–8 лет. Во-вторых, многие на фоне удорожания новых машин задирают и свои цены. В результате действительно хорошие варианты предлагаются собственниками существенно выше рынка. Именно это и может быть сигналом — продавец действительно собственник, а не перекупщик. В-третьих, официальные дилеры дают при сдаче в trade-in существенные скидки на новые машины, и многие собственники соглашаются на выгодное предложение, к тому же избавляющее от лишних хлопот.

Такая наружная реклама, как правило, свидетельствует о том, что перед вами частный (но не факт, что честный!) продавец.
Такая наружная реклама, как правило, свидетельствует о том, что перед вами частный (но не факт, что честный!) продавец.

Так какие же автомобили самые популярные на рынке б/у и какие рекомендации мы можем дать? По последним данным «Автостата», в лидерах продаж первого полугодия 2017-го седаны и хэтчбеки отечественной сборки. Чаще всего покупатели предпочитают Самары и Приоры, среди которых впереди с большим отрывом ВАЗ-2114. Замыкает тройку многолетний бестселлер Ford Focus. Топ моделей с пробегом выглядит следующим образом:

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М ПОЛУГОДИИ (шт.)

Модель

Июнь 2017

Июнь 2016

Изм., %

6 мес. 2017

6 мес. 2016

Изм., %

1

LADA 2114

13 496

13 562

—0,5

74 075

74 937

—1,2

2

LADA 2107

13 007

13211

—1,5

68 219

71 643

—4,8

3

FORD FOCUS

11 392

11 348

0,4

61 813

59 748

3,5

4

LADA 2110

10 458

10 557

—0,9

56 939

59 658

—4,6

5

LADA 2170

8 972

8 394

6,9

49 062

46 832

4,8

6

TOYOTA COROLLA

8 963

9 313

—3,8

48 619

50 007

—2,8

7

LADA 4X4

7 738

7 892

—2,0

46 269

47 912

—3,4

8

LADA 2112

7 474

7 614

—1,8

41 580

43 121

—3,6

9

LADA 2115

7 597

7 520

1,0

41 398

41 632

—0,6

10

HYUNDAI SOLARIS

7 028

5 318

32,2

35 544

27 526

29,1

Всего по России

458 700

450 025

1,9

2 492 531

2 464 966

1,1

Многие жители мегаполисов удивятся стоящему лишь на 10-м месте рейтинга Hyundai Solaris (35 544 штуки) и отсутствию в Топе Тойоты Кемри. Отчасти эту несправедливость компенсирует шестая позиция, на которой расположилась Toyota Corolla с показателем в 48 619 проданных автомобилей. В данном случае в статистике учтены продажи Короллы независимо от поколения модели. Казалось бы, руководство к действию для потенциального покупателя — бери, что популярно! Но не спешите — у каждого лидера этого рейтинга есть свои особенности эксплуатации прежними хозяевами.

Так, множество рестайлинговых универсалов Ford Focus в прежней жизни работали в такси, а седаны и хэтчбеки часто использовались в корпоративных парках. В этом случае среднегодовому пробегу в 100 и более тысяч километров удивляться не приходится.

Кстати, аналогичная ситуация складывается и с Hyundai Solaris в кузове седан начиная с 2014 года выпуска. Более свежие экземпляры этих моделей с подозрительно маленькими пробегами необходимо тщательно обследовать на предмет кузовных работ или серьезных проблем с двигателем или коробкой передач.

Если ваш выбор пал на Ладу, проверьте паспортные данные прежних владельцев. Автомобили из-под молодых водителей часто имеют низкий остаточный ресурс двигателя и коробки передач вследствие езды «с тапкой в полу», кроме того, Лады частенько становятся первыми автомобилями начинающих водителей. Так что, особое внимание уделите кузову, причем не только на предмет аварийного прошлого —антикоррозионная стойкость никогда не была коньком отечественного автопрома.

Toyota Camry и отчасти Corolla имеют заслуженную репутацию неубиваемых автомобилей. Поэтому, если вы собираетесь купить действительно стоящий экземпляр, готовьтесь заплатить максимально приближенную к верхнему ценовому порогу цену. Желающим сэкономить стоит быть готовым к скрученному пробегу или искать следы восстановления после серьезных аварий. В лучшем случае это ведет к серьезным вложения в первые месяцы эксплуатации, в худшем от машины придется избавляться. Круг замкнулся!

Как найти хорошее авто на вторичке — рекомендации ЗР

Автор: Илья Васильев

Фото: «За рулем», Дмитрий Рогулин, Юрий Смитюк/ТАСС

Как найти хорошее авто на вторичке — рекомендации ЗР
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (17)

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При всех своих недостатках ВАЗ это уникальный автомобиль! Это почти единственный автомобиль который можно продать дороже, чем его купить ничего не делая вообще. Сужу по собственному опыту продажи ВАЗ 2112.

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0

Тысячи дeвушeк твоeго горoда xoтят проcтo CЕKCА БЕЗ ОБЯЗAТEЛЬCTВ. Зaхoди и выбepи ту, c котopoй пpоведешь сeгoдняшнюю ночь ссылка

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0
Безымянный

Что-то Каплан пропал. Неужели сходил по ссылке?

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+1

ТАЗ, и только ТАЗ, и ничего кроме ТАЗа !!!

ТАЗы рулят !!!

Любой ТАЗ радует глаз !!!

Даёшь всем и каждому по ТАЗу !!!

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+1

Хорошую машину никто не продаст. Продают всегда авто с проблемами. Проблемы могут быть большие и маленькие. Но даже профессионал не всегда их обнаружит при покупке. Поэтому надо закладывать в покупку авто еще 30% стоимости на ремонт и запчасти. С учетом, что новые авто с плавающим рублем купить не реально, можно обратиться в контору по подбору авто, составив договор. Цена не большая, но они выворачивают авто на изнанку и гарантируют от проблемных авто.

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-4
Лещенко Назар

Бред, причем по всему сказанному.

1. Хорошую машину тоже продают, просто потому что хочется поменять.

2. 30% стоимости — это откуда такая цифра? Т.е. покупаешь авто за 1 млн, еще 350 тыс сразу тратим на ремонт?

3. Конторы по выбору авто зачастую разводняк. Какой договор можно с ними составить? Что они могут гарантировать?

Вы сами может в подобной фирме работаете?

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0

На вторичке обычно продаётся третичка, «которая никогда не ломается». Можно даже найти четвертичку и пятичку. Всё это достойные экземпляры — по определению.

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0

Нужно просто исключить все ВАЗики, представленные в топ 10 — и все.

Остальное можно брать, если в хорошем стстоянии.

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0
Каплан Илья

тебя пора обратно из 6й исключать в спецприемник для подготовки к очередной неудачной лоботомии

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-2
Каплан Илья

виртуального круза и октавии замечу там тоже нет

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0
Безымянный

Виртуальный — это ваш мозг:)

Я должен рыдать, от того, что в списке нет тех тачек, что есть у меня?)

Я радоваться буду — они не самые дешевые на ррынке, вот и не вошли в топ-10:)

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0
Каплан Илья

рублей по 350 за каждуб наверное? или у у тебя радиоуправляемые за 800?

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0

как же найти хорошую бу машину..да просто пойти купить новую гранту весту солярис поло..вот как))

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+8
Ivanov Andrei

а если нет денех на новую лажу гранату то купить бушную лажу гранату коих на базаре как грязи недавно сделаных и с малыми пробегами

а с новым вагособакоедным хламом связываца можно тока после лоботомии не говоря уже о бушном вагособакоедном хламе который можно купить тока после ампутации верхней средней конечности

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+1
ДУРДОМ на колёсах

ну а что, у моего братана нет денех на новую а сыну к 3му курсу машину пообещал.. заработал горбом около 200тр. И думаете поехал за фордом, рио и поло? кер там был..он взял приору 12года вроде года( пробег около 100ткм)), перебрал подвеску, кузов вроде норм, и ездит парень, дефок возит в лес))

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+2
Ivanov Andrei

лажа приора тоже чоткая каталка но потеснее гранаты и подороже сновья и моторчик там не дюже надежный в отличие от простенького на гранате

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0
Ivanov Andrei

именно. пусть будет пустая комплектакция. Пусть будет ваще голая машина. пусть не металик цвет. зато такая гранта даже будет возить тебя везде и не будет отказывать , твоя ж будет в тепле. Одежда сухая. Сам будешь вощить хоть бетон хоть цветы. многоо лет. и не париться.

Вон недавно пригнали в наш серви с бмв за 900 000 р взяли. е к л м н. на ремонт посчитали запчастей почти на лям. новая такая стоит 2200 000. и знаете что, в этой бмв уже не восстановятся подушки безопасности. а даже в пустой гранте будет хотя бы одна живая подушка

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0