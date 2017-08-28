Обнаружить на рынке машину в достойном состоянии, по реалистичной цене и от первого хозяина с каждым днем становится все сложнее. Но по-прежнему возможно.

В первом полугодии 2017-го на один проданный новый автомобиль приходилось четыре экземпляра с пробегом. Колоссальный «б/у» бизнес трансформируется и растет на глазах — россияне только в этом году потратили на подержанные машины 780 млрд рублей! Но не всем повезло найти автомобиль мечты.

Чем опасны серые дилеры?

Чтобы поднять продажи новых машин, официальные дилеры активно продвигают программы скидок, стимулирующие покупателей сдавать автомобили с пробегом в trade-in. И если раньше дилеры совсем не горели желанием заниматься экземплярами «лохматых» годов выпуска и с пробегами под 200 000 км, то сегодня не брезгуют и ими.

Разница в том, что раньше такие «неформатные» экземпляры даже не попадали на дилерские площадки: их благополучно «сливали» приближенным к отделу продаж перекупщикам за символическую благодарность. Дальше продажа происходила уже от «хозяина по ПТС» и была делом техники. Теперь официальные дилеры стараются выжать из любых своих активов максимально возможную прибыль, в чем им помогают многочисленные «серые» автосалоны. Причем их количество в кризис не уменьшилось, просто многие поменяли вывеску и стали работать еще «серее».

Схема их работы незамысловата. Суть в оптовой скупке неликвидов с последующей перепродажей на своих площадках после тщательной «предпродажной подготовки». Этот процесс поставлен на поток и по качеству не отличается от услуг официалов с той лишь разницей, что помимо химчистки и полировки в комплекс входит маскировка дефектов и скручивание пробега, доказать которые весьма непросто. В итоге на популярных досках автообъявлений появляются многочисленные предложения машин с пробегом до ста тысяч километров, причем независимо от года выпуска.

На другом фланге секонд-хэнда продолжают свою нелегкую работу автосалоны, заманивающие к себе покупателей откровенно низкими ценами. Удивительно, но любовь к халяве у наших сограждан неистребима на протяжении всего развития и становления автомобильного бизнеса с начала 90-х.

Заманить покупателя щедрыми обещаниями — любимый прием небольших автосалонов.

Клиенты таких салонов — в первую очередь плохо информированные покупатели из регионов. Многим просто стыдно вернуться домой из столицы без автомобиля, потратив на дорогу и поиски время и деньги. Тут вступает в игру психология, и приезжих покупателей подталкивают существенно переплачивать за откровенный хлам и уезжать совсем не на том, за чем они приехали.

Как распознать перекупщика?

Но не спешите бежать к частному продавцу, ведь есть риск нарваться на профессионального перекупщика. Их развелось немало, благо с внесением изменений в правила регистрации автотранспорта для дальнейшей перепродажи им уже не обязательно тратиться и ставить автомобили на учет. Достаточно просто составить рукописный договор с якобы прежним собственником и на его основании вписать себя или знакомого в ПТС.

Дело в том, что по новым правилам регистрации срок постановки на учет составляет 10 суток. Чтобы прежнему собственнику не платить штрафы и транспортный налог на момент передачи машины автосалону, введено новое понятие «прекращение регистрации ТС». По истечении тех же 10 суток с момента подписания ДКП прежний собственник идет в ГИБДД и на основании копии ПТС со вписанным новым владельцем и своим экземпляром договора пишет заявление и прекращает регистрацию. После этого СТС и номерные знаки прекращают свое действие. Эта процедура заменяет прежнюю «снятие с учета», которая сейчас отменена, благодаря чему появилась возможность продавать автомобиль вместе с номерами.

Прежде чем покупать машину, внимательнейшим образом изучите ПТС!

Препятствием для такой частной сделки может служить запись в ПТС, сделанная официальным дилером в момент выкупа авто у прежнего собственника. Перекупщик вынужден либо вписывать в ПТС себя (тогда история «с первым и единственным» уже не прокатит), либо прибегать к более затратным схемам выкупа на юридическое лицо. Впрочем, в случае особо доверительных отношений с сотрудниками дилерского центра перекупщики забирают интересные для перепродажи автомобили без лишних записей и даже с подписью прежнего собственника в свободном поле ПТС. Так, формально сокращается количество владельцев по ПТС, а у перекупщиков появляется отличная возможность стать представителем первого собственника.

И вот теперь, скорректировав пробег и убрав явные дефекты, можно рассказать покупателю трогательную историю о близком или не очень родственнике, который уехал за границу и поручил продать свою ласточку. Естественно, вся история машины прозрачна, отсюда и такой неправдоподобно скромный для года выпуска пробег.

Какой автомобиль выбрать?

Найти на рынке хорошую машину по реалистичной цене от первого хозяина с каждым днем становится все сложнее. Во-первых, если еще недавно многие меняли своих железных коней раз в 3–4 года — до окончания гарантии, то теперь катаются и по 5–8 лет. Во-вторых, многие на фоне удорожания новых машин задирают и свои цены. В результате действительно хорошие варианты предлагаются собственниками существенно выше рынка. Именно это и может быть сигналом — продавец действительно собственник, а не перекупщик. В-третьих, официальные дилеры дают при сдаче в trade-in существенные скидки на новые машины, и многие собственники соглашаются на выгодное предложение, к тому же избавляющее от лишних хлопот.

Такая наружная реклама, как правило, свидетельствует о том, что перед вами частный (но не факт, что честный!) продавец.

Так какие же автомобили самые популярные на рынке б/у и какие рекомендации мы можем дать? По последним данным «Автостата», в лидерах продаж первого полугодия 2017-го седаны и хэтчбеки отечественной сборки. Чаще всего покупатели предпочитают Самары и Приоры, среди которых впереди с большим отрывом ВАЗ-2114. Замыкает тройку многолетний бестселлер Ford Focus. Топ моделей с пробегом выглядит следующим образом:

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М ПОЛУГОДИИ (шт.)

№ Модель Июнь 2017 Июнь 2016 Изм., % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изм., % 1 LADA 2114 13 496 13 562 —0,5 74 075 74 937 —1,2 2 LADA 2107 13 007 13211 —1,5 68 219 71 643 —4,8 3 FORD FOCUS 11 392 11 348 0,4 61 813 59 748 3,5 4 LADA 2110 10 458 10 557 —0,9 56 939 59 658 —4,6 5 LADA 2170 8 972 8 394 6,9 49 062 46 832 4,8 6 TOYOTA COROLLA 8 963 9 313 —3,8 48 619 50 007 —2,8 7 LADA 4X4 7 738 7 892 —2,0 46 269 47 912 —3,4 8 LADA 2112 7 474 7 614 —1,8 41 580 43 121 —3,6 9 LADA 2115 7 597 7 520 1,0 41 398 41 632 —0,6 10 HYUNDAI SOLARIS 7 028 5 318 32,2 35 544 27 526 29,1 Всего по России 458 700 450 025 1,9 2 492 531 2 464 966 1,1

Многие жители мегаполисов удивятся стоящему лишь на 10-м месте рейтинга Hyundai Solaris (35 544 штуки) и отсутствию в Топе Тойоты Кемри. Отчасти эту несправедливость компенсирует шестая позиция, на которой расположилась Toyota Corolla с показателем в 48 619 проданных автомобилей. В данном случае в статистике учтены продажи Короллы независимо от поколения модели. Казалось бы, руководство к действию для потенциального покупателя — бери, что популярно! Но не спешите — у каждого лидера этого рейтинга есть свои особенности эксплуатации прежними хозяевами.

Так, множество рестайлинговых универсалов Ford Focus в прежней жизни работали в такси, а седаны и хэтчбеки часто использовались в корпоративных парках. В этом случае среднегодовому пробегу в 100 и более тысяч километров удивляться не приходится.

Кстати, аналогичная ситуация складывается и с Hyundai Solaris в кузове седан начиная с 2014 года выпуска. Более свежие экземпляры этих моделей с подозрительно маленькими пробегами необходимо тщательно обследовать на предмет кузовных работ или серьезных проблем с двигателем или коробкой передач.

Если ваш выбор пал на Ладу, проверьте паспортные данные прежних владельцев. Автомобили из-под молодых водителей часто имеют низкий остаточный ресурс двигателя и коробки передач вследствие езды «с тапкой в полу», кроме того, Лады частенько становятся первыми автомобилями начинающих водителей. Так что, особое внимание уделите кузову, причем не только на предмет аварийного прошлого —антикоррозионная стойкость никогда не была коньком отечественного автопрома.

Toyota Camry и отчасти Corolla имеют заслуженную репутацию неубиваемых автомобилей. Поэтому, если вы собираетесь купить действительно стоящий экземпляр, готовьтесь заплатить максимально приближенную к верхнему ценовому порогу цену. Желающим сэкономить стоит быть готовым к скрученному пробегу или искать следы восстановления после серьезных аварий. В лучшем случае это ведет к серьезным вложения в первые месяцы эксплуатации, в худшем от машины придется избавляться. Круг замкнулся!

Автор: Илья Васильев

Фото: «За рулем», Дмитрий Рогулин, Юрий Смитюк/ТАСС