Почему машину тянет вправо?

Машину тянет в сторону? Исследуем возможные причины такого «уклонизма».

Даже неопытный водитель быстро почувствует неладное, когда его автомобиль вдруг начнет на ровной дороге тянуть в сторону. Достаточно отпустить на пару секунд руль — и машина устремляется в канаву, в которой ничего хорошего, конечно же, нет. В чем причина такого «правого уклона»? Их может быть довольно много — мы легко набрали целую дюжину. Смотрите нашу фотоподборку ниже...

Можно припомнить еще с десяток экзотических причин, порождающих «уклонизм», — подклинивающий ступичный подшипник, прихватывающий суппорт и т.д. В любом случае всех желающих просим поделиться соображениями в комментариях.