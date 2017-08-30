В чем разница между новыми Kia Rio и Hyundai Solaris

Комментарии (42)
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Корейцы делают отличные автомобили. Они на этом собаку съели.
У Каплана даже собаки нет. Мамка не разрешает
У Каплана собаки нет, он её съел на учебном семинаре по продвижению корейских брендов. Экзамен у них такой.
Что говорят немцы о полуседане который в России преподносится как немецкое авто —убийца весты?
Где корейский универсал —убийца весты?
А он нужен? С любовью россиян к седанам хорошо будет если сама не умрёт, хотя кузов универсал более практичный.
Россияне едят, что дают. Где универсал в линейке кия/хрюндай?
Был унивесрал в линейке ЛаЖа... и не один... и продавались они как... полная ЛаЖа... даже с производства некоторые поснимали.
Зачем ВАЗ полез еще раз на старые грабли — не ясно.
Илюша, что с продажами универсала солирисорио? Сколько немцев купило или записалось заранее на покупку этого суперавто?
Есть KIA Ceed SW. Много их берут?
А он в классе рио/соляриса/гранты/весты? Цена таже? Просвет у него есть под днищем? На нем можно съезжать с асфальта?
Ну началось. А насколько вам нужно съезжать с асфальта? Я, например, всю жизнь на пузотёрках катаюсь и неудобств не испытываю. Kia Ceed первый у меня был, очень достойный автомобиль за свои деньги.
В классе рио/солярис есть Крета кому хочется повыше.
Ну а цена... сравните Солярисом и Rio без учёта скидок.
сам глянул
SW
«899 900 — 1 299 900»
аднака
Обновление ещё не прошло. Как обновят, цена подпрыгнет.
Когда выйдет приподнятый хэтчбек Kia Rio Cross?? В этом году?
срезу после первых разбитых глушителей, оторванных подкрылков и ободранных бамперов. Вобщем как проставки в магазинах появятся
когда рио приподнятрый?? в этом году?
А вот особенность, присущая только Солярису: в меню его бортового компьютера можно выставить количество миганий поворотника (3-5-7) в нефиксируемом режиме. Ничего подобного в Rio я не обнаружил.
Ну всё. Теперь только солярис и никакого рио! Как так то?! Не сделали регулировку количества миганий.
Ну в ОвноВАЗиках такая опция лет серез 5 только появится в комплектации люкспривеледж4,8НSEсуперпупериванпетровичанниверсариэдишен.
За доплату.
И не будет работать.
Какая печаль. Как же теперь быть владельцам ВАЗа без этого musthave? Ну теперь точно только соплярис.
лет пять уже как есть на ВАЗиках эта функция. Вот и корейцы освоили наконец-то
Больше трех и не нужно при перестроении из полосы в полосу. Так эти три хотя бы есть в РИО?
В чём смысл Вашей иронии, если данная функция никак не комментируется, а лишь констатируется факт её наличия?
Рио с Солярисом грамотно разнесли корейские маркетологи, у них ни одна комплектация не пересекается.
Были бы грамотные, то ещё по езде развели на разные уровни. Как это сделал PSA со своими Peugeot 301 и Citroen C-Elysee.
Так грамотно разнесли PSAшники, что ни 301, ни Элисей никому не сдались совсем.
Если б ещё и корейцы так же грамотно разнесли, то вообще ВАЗу прямая дорога к новым рекордам по продажам.
Были б вы, Люмичка, грамотный, всякой эбулды бы тут не писали:)
ВАЗофилы, вы в очередной раз обделались.
Официальное подтверждение того, что Рио и Солярис суть одно и то же, так что ваши крики о том, что их продажи «надосчитатьотдельнопотомучтоиначелажасливает» можете засунуть себе в то место, которое Вротенбергу постоянно облизывает Люмичка:)
Ну вообще то да, их нужно считать отдельно, для этого и задумываются продажи фактически одних и тех же автомобилей под разными брендами, награждая их косвенными отличиями. Что бы получить как можно больше клиентов с этого сегмента.
Ну так тогда и КАЛину с Грантой и Вестой отдельно нужно считать:₽
А ВАЗофилы делают как:
«Вот вам совокупно весь ВАЗ плюс Рено и Ниссан и отдельно — Рио или Солярис. Ура, мы их победили!!!»:)))
Каплан, разве не вы недавно что-то бубнили про «калиногрантоприорунебудусчитатьпотомучтоиначе корейцысливают»?
Это вы так услышали своим демагогическим ухом:)
Вот уже и заднюю включили.
НЕ понимаю к чему все ЭТО?) Ведь сабакоеды уже отчитались, что собрали пятьсот миллионов предзаказов, так что идите в баню со своими тестами!!!))))
Кстати, это что принципиальная позиция ЗР, скрывать информацию о том, что новый киа рио провалил тесты ЛатинКар, где «завоевал» всего две звезды и последнее место в рейтинге, а завлекаете свистелками-пер...ами? Опять не жалеем народ, новых нарожаете????
Когда мозга нет, сложно что-то понимать;)
Там другой немного авто. И подушек не завезли, как ни странно
У Киа зеркала ещё МЕНЬШЕ, чем у Соляриса? 😨 Тогда в ней вообще нет никакой обзорности, ибо даже в Солярисе с этим очень-очень плохо.
Люмичка, вам ткуда это знать? Вам вротенбергопопа сообщила, пока вы ее лизали?:)