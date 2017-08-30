В чем разница между новыми Kia Rio и Hyundai Solaris

Ни для кого не секрет, что свежеиспеченные Kia Rio и Hyundai Solaris — близнецы в конструктивном плане. У них одна силовая структура кузова, одинаковые моторы и коробки передач, идентичное шасси и багажники равных объемов. Оба седана собирают на одном заводе под Санкт-Петербургом и красят в одни и те же цвета. Однако из десятков и сотен совпадений мы смогли выделить 15 существенных отличий, о которых сейчас и расскажем.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

В чем разница между новыми Kia Rio и Hyundai Solaris
В чем разница между новыми Kia Rio и Hyundai Solaris
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Комментарии (42)

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Корейцы делают отличные автомобили. Они на этом собаку съели.

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+2
Name

У Каплана даже собаки нет. Мамка не разрешает

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+1
Безымянный

У Каплана собаки нет, он её съел на учебном семинаре по продвижению корейских брендов. Экзамен у них такой.

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0
Demitrius

Я думал она сбежала, когда поняла кто ее хозяин.

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0

Что говорят немцы о полуседане который в России преподносится как немецкое авто —убийца весты?

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0

Где корейский универсал —убийца весты?

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+7
Безымянный

А он нужен? С любовью россиян к седанам хорошо будет если сама не умрёт, хотя кузов универсал более практичный.

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-4
Зимин Влад

Россияне едят, что дают. Где универсал в линейке кия/хрюндай?

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+4
Безымянный

Был унивесрал в линейке ЛаЖа... и не один... и продавались они как... полная ЛаЖа... даже с производства некоторые поснимали.

Зачем ВАЗ полез еще раз на старые грабли — не ясно.

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-6
Каплан Илья

Илюша, что с продажами универсала солирисорио? Сколько немцев купило или записалось заранее на покупку этого суперавто?

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+3
Безымянный

Есть KIA Ceed SW. Много их берут?

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-1
Зимин Влад

А он в классе рио/соляриса/гранты/весты? Цена таже? Просвет у него есть под днищем? На нем можно съезжать с асфальта?

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0
Безымянный

Ну началось. А насколько вам нужно съезжать с асфальта? Я, например, всю жизнь на пузотёрках катаюсь и неудобств не испытываю. Kia Ceed первый у меня был, очень достойный автомобиль за свои деньги.

В классе рио/солярис есть Крета кому хочется повыше.

Ну а цена... сравните Солярисом и Rio без учёта скидок.

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-1
Безымянный

сам глянул

SW

«899 900 — 1 299 900»

аднака

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+1
Безымянный

Обновление ещё не прошло. Как обновят, цена подпрыгнет.

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0

Когда выйдет приподнятый хэтчбек Kia Rio Cross?? В этом году?

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0
Безымянный

срезу после первых разбитых глушителей, оторванных подкрылков и ободранных бамперов. Вобщем как проставки в магазинах появятся

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+1

когда рио приподнятрый?? в этом году?

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+2

В чём разница между фень и шуй?

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+4

А вот особенность, присущая только Солярису: в меню его бортового компьютера можно выставить количество миганий поворотника (3-5-7) в нефиксируемом режиме. Ничего подобного в Rio я не обнаружил.

Ну всё. Теперь только солярис и никакого рио! Как так то?! Не сделали регулировку количества миганий.

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+3
Demitrius

Ну в ОвноВАЗиках такая опция лет серез 5 только появится в комплектации люкспривеледж4,8НSEсуперпупериванпетровичанниверсариэдишен.



За доплату.



И не будет работать.

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-4
Каплан Илья

Какая печаль. Как же теперь быть владельцам ВАЗа без этого musthave? Ну теперь точно только соплярис.

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0
Каплан Илья

лет пять уже как есть на ВАЗиках эта функция. Вот и корейцы освоили наконец-то

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+2
Demitrius

Больше трех и не нужно при перестроении из полосы в полосу. Так эти три хотя бы есть в РИО?

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+1
Demitrius

В чём смысл Вашей иронии, если данная функция никак не комментируется, а лишь констатируется факт её наличия?

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-1
Валерий

Смысл в том, что у данной функции нет никакого смысла.

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0

Рио с Солярисом грамотно разнесли корейские маркетологи, у них ни одна комплектация не пересекается.

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+5
Edison

Были бы грамотные, то ещё по езде развели на разные уровни. Как это сделал PSA со своими Peugeot 301 и Citroen C-Elysee.

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+1
Lumi

Так грамотно разнесли PSAшники, что ни 301, ни Элисей никому не сдались совсем.

Если б ещё и корейцы так же грамотно разнесли, то вообще ВАЗу прямая дорога к новым рекордам по продажам.

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+2
Demitrius

Забыли добавить, что в России.

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0
Lumi

Были б вы, Люмичка, грамотный, всякой эбулды бы тут не писали:)

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-2

ВАЗофилы, вы в очередной раз обделались.

Официальное подтверждение того, что Рио и Солярис суть одно и то же, так что ваши крики о том, что их продажи «надосчитатьотдельнопотомучтоиначелажасливает» можете засунуть себе в то место, которое Вротенбергу постоянно облизывает Люмичка:)

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-6
Каплан Илья

Ну вообще то да, их нужно считать отдельно, для этого и задумываются продажи фактически одних и тех же автомобилей под разными брендами, награждая их косвенными отличиями. Что бы получить как можно больше клиентов с этого сегмента.

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+4
Edison

Ну так тогда и КАЛину с Грантой и Вестой отдельно нужно считать:₽

А ВАЗофилы делают как:

«Вот вам совокупно весь ВАЗ плюс Рено и Ниссан и отдельно — Рио или Солярис. Ура, мы их победили!!!»:)))

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-1
Каплан Илья

Каплан, разве не вы недавно что-то бубнили про «калиногрантоприорунебудусчитатьпотомучтоиначе корейцысливают»?

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+2
Demitrius

Это вы так услышали своим демагогическим ухом:)

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-3
Каплан Илья

Вот уже и заднюю включили.

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0

НЕ понимаю к чему все ЭТО?) Ведь сабакоеды уже отчитались, что собрали пятьсот миллионов предзаказов, так что идите в баню со своими тестами!!!))))

Кстати, это что принципиальная позиция ЗР, скрывать информацию о том, что новый киа рио провалил тесты ЛатинКар, где «завоевал» всего две звезды и последнее место в рейтинге, а завлекаете свистелками-пер...ами? Опять не жалеем народ, новых нарожаете????

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+1

Когда мозга нет, сложно что-то понимать;)

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-5

Там другой немного авто. И подушек не завезли, как ни странно

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+2

У Киа зеркала ещё МЕНЬШЕ, чем у Соляриса? 😨 Тогда в ней вообще нет никакой обзорности, ибо даже в Солярисе с этим очень-очень плохо.

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+5

Один [у нас не ругаются] разница, все равно катализатор убьет двигатель.

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+5
Lumi

Люмичка, вам ткуда это знать? Вам вротенбергопопа сообщила, пока вы ее лизали?:)

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-9