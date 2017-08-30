Законы физики отменяются — убойные автотрюки Болливуда (видеоподборка) Не так давно мы публиковали видеоподборку лучших автомобильных кинопогонь. И практически все лавры в тот раз достались фильмам из Голливуда. Сегодня мы поменяем всего лишь одну букву — и окунемся в совершенно иной мир. В мир без законов физики и претензий на реалистичность. В мир без здравого смысла. В мир безумного, но очень милого и наивного индийского кино. Разумеется, кино про автомобили. В чем разница между новыми Kia Rio и Hyundai Solaris Ни для кого не секрет, что свежеиспеченные Kia Rio и Hyundai Solaris — близнецы в конструктивном плане. У них одна силовая структура кузова, одинаковые моторы и коробки передач, идентичное шасси и багажники равных объемов. Оба седана собирают на одном заводе под Санкт-Петербургом и красят в одни и те же цвета. Однако из десятков и сотен совпадений мы смогли выделить 15 существенных отличий, о которых сейчас и расскажем. Как промыть радиатор автомобиля — видеоинструкция ЗР В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как своими силами промыть радиатор системы охлаждения автомобиля без его снятия.