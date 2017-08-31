За любое нарушение правил дорожного движения должно следовать наказание. Но есть такие моменты, когда инспектор ДПС принимает решение на свое усмотрение. Разбираемся, чем он при этом руководствуется.

Превышение скорости

Это одно из самых массовых нарушений. Любители прокатиться с ветерком, вопреки установленным лимитам, уверены в том, что превышение скорости на безопасность движения и создание аварийных ситуаций не влияет. Конечно, это не так. Но там, где дорожные условия позволяют, очень часто стоят знаки, необоснованно ограничивающие скорость. К примеру, на открывшихся недавно в Москве участках Северо-Восточной хорды, где по четыре полосы для движения в каждом направлении, нет светофоров, а пешеходные переходы надземные, зачем-то установили стандартный городской лимит в 60 км/ч. Появились здесь и камеры фотофиксации нарушений. На таких участках просто необходимо давать возможность автовладельцам двигаться быстрее. Впрочем, в большинстве своем ограничения все-таки установлены не просто так.

Превышение скорости — одно из самых распространенных нарушений.

Удивительно, но даже в случае с превышением скорости вопрос о наказании сильно субъективен. Судите сами, пороги превышения, за которые полагаются разные по величине денежные взыскания, а иногда и сулящие лишение прав, делятся на пять зон. Первая — превышение на величину не более 20 км/ч, за такое превышение наказания на сегодня нет. Следующие градации: 20–40, 40–60, 60–80 и больше 80 км/ч.

Большинство штрафов любители быстрой езды получают с камер фотофиксации. Так вот у всех этих камер есть допустимая погрешность измерения (1,5 — 2 км/ч). Если превышение скорости, например, 40 км/ч, то по какой зоне, на ваш взгляд, будет оформлено нарушение? Правильно, по той, где сумма штрафа больше. Но если за превышение до 40 км/ч штраф 500 рублей, то свыше 40 км/ч — уже от 1000 до 1500 рублей. При этом как именно инспектор определяет размер штрафа, нигде не сказано. С одной стороны, в КоАП РФ прописано, что все сомнения должны трактоваться в пользу водителя, с другой, на практике мы этого не видим. Более того, мы получаем «письма счастья» даже в тех случаях, когда никакого нарушения не было вовсе. А все потому, что приборы или настроены неверно, или погрешность у них сильно отличается от заявленной. А доказать это рядовому автомобилисту нереально.

Нечитаемые номера

Это нарушение касается едва ли не каждого российского автолюбителя. В непогоду номерные знаки мгновенно покрываются слоем грязи. По закону нечитаемым является номер, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака. А в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака. Тут вопрос в том, насколько хорошее зрение у инспектора ДПС. Ведь при желании и абсолютно чистый знак можно не прочесть.

Пешеходные переходы

Следующий спорный момент. Как только увеличили штраф за непропуск пешехода, в Госавтоинспекции на подобном нарушении стали план по штрафам не только выполнять, но и перевыполнять. Причем под карающий меч стали попадать и невиновные.

Все дело в том, что в Правилах написано одно, а инспекторы зачастую трактуют другое. Пункт 14.1 ПДД говорит о том, что водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для перехода. Подвох кроется в термине «Уступить дорогу». Из тех же Правил следует, что водитель автомобиля не должен начинать или продолжать движение, если такой маневр вынудит пешехода изменить направление движения или скорость. Что это значит? Представьте себе, что вы двигаетесь в левом ряду по двухполосной дороге. Справа по переходу начал движение пешеход. Так вот, если вы, продолжая движение, никак не заставите его снизить скорость или остановиться, то никакого нарушения тут нет. Правда, большинство сотрудников ДПС почему-то уверены в обратном. Дескать, увидел пешехода, будь любезен остановиться в любом случае.

Непропуск пешехода подразумевает, что водитель своими действиями вынудил его остановиться/ускориться или изменить траекторию движения.

Проверка на трезвость

Тут, казалось бы, все понятно. Пункт 2.7 Правил запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), а также под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. А вот с основаниями для проверки водителя на предмет трезвости много пустот. Заполнить которые любой инспектор ДПС может на свое усмотрение.

Судите сами. В Административном регламенте, которым руководствуются служивые, указано, что основанием для проверки являются: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. Но все эти основания настолько субъективны, что абсолютно любого водителя могут заставить пройти проверку.

Инспектор ДПС может заставить пройти проверку на трезвость абсолютно любого водителя. Для недобросовестного сотрудника такое положение вещей играет на руку, вернее, «на лапу», ведь даже трезвый водитель не всегда готов терять время на такую проверку. Проще откупиться.

Еще один момент, связанный с «пьянкой». В том же пункте 2.7 установлен запрет на передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. А если это самое лицо никакими явными признаками опьянения не обладало в момент передачи? Это ни в одном документе не прописано.

Вот, к слову, вполне реальная история. Решил один водитель воспользоваться специальной услугой — «трезвый водитель». Все как полагается, приехал тот самый водитель, забрал клиента из бара, получил оплату, сел за руль и повез сознательного автовладельца домой. По дороге остановил их экипаж ДПС. Проверка показала, что «трезвый водитель» вовсе не трезв. В результате обоих лишили прав. Одного за управление, другого за передачу.

Поворот и разворот

Правила предписывают нам при подобных маневрах заранее занимать крайнее положение на проезжей части. Об этом говорит пункт 8.5 ПДД. Исключение — въезд на круговой перекресток. Причем речь тут идет не о крайней полосе, а именно о крайнем положении. Поэтому, если вы, к примеру, поворачиваете направо из своей (достаточно широкой) полосы, но не сместились в самый край, инспектор может выписать предупреждение или штраф в 500 рублей (часть 1.1 статьи 12.14 КоАП РФ). Сделать он это может, не утруждаясь сборами доказательств. Составит протокол или вынесет постановление, а вы потом, если посчитаете нужным, доказываете свою невиновность.

Если ширина полосы позволяет двигаться в два ряда, поворачивать все равно нужно только из крайнего ряда.

Железнодорожный переезд

Опять же, несмотря на кажущуюся простоту, выполнение пункта 15.3 Правил вызывает массу споров. Указанный пункт запрещает выезжать на переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме. А если вы начали заезжать на переезд, когда шлагбаум не закрывался? Ползете, значит, себе медленно по ямам на переезде (они же у нас почти везде как после бомбежки), и тут за вами шлагбаум опускается. Вы стараетесь быстрее выехать с опасного участка, и тут вас встречает патруль. Чем закончится беседа, думаю понятно. Опять все дается на откуп инспектора. Причем часто в прямом смысле этого слова.

Состояние многих переездов в стране настолько плачевное, что скорость движения падает до минимальных нескольких километров в час. При таких условиях шансы оказаться в ловушке между шлагбаумами весьма велики.

Задержание ТС

Взять, к примеру, эвакуацию ТС за отсутствие документов. Допустим, водителю могут подвезти недостающее свидетельство о регистрации, которое тот забыл дома, но сотрудников Госавтоинспекции это чаще всего не интересует. А ведь по закону, если причина задержания может быть устранена на месте, машину обязаны вернуть владельцу. Но никаких временных нормативов, опять же, не прописано. Получается, что и здесь решение принимается на основании субъективного мнения конкретного должностного лица. Полагаю, что, если прописать временной норматив, случаев произвола станет намного меньше.

При эвакуации, как правило, не принимается во внимание тот факт, что автовладелец может устранить причину задержания ТС на месте.

Оформление ДТП

Относительно свежий спорный момент. Не так давно в Правилах появилось новое требование. Это пункт 2.6.1, по которому водители обязаны освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие. Для этого нужно предварительно зафиксировать (фото или видео) положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры. То есть нам самим дали право определять, создаются помехи или нет. А как на глаз определить, мешают автомобили проезду или нет? Совсем уж явные случаи не в счет. А если никакой возможности освободить дорогу нет? В общем и здесь простор для действий сотрудников ДПС.

С одной стороны, есть возможность оформить аварию самостоятельно по европротоколу. Но не всех устраивает максимальная сумма выплат (50 тысяч рублей). Да и аварий, где нет спора о вине, не так уж и много. Вот и вызывают водители ГИБДД и ждут часами. А в результате приезжают недовольные инспекторы и, в наказание, видимо, выписывают штрафы за то, что участники аварии не освободили дорогу. А это штраф в тысячу рублей по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ.

В последнее время, судя по обращению читателей, происходит следующее. В Госавтоинспекции выезд на место аварии, где нет пострадавших по здоровью, считается почти преступлением.

В общем, таких неоднозначных моментов в Правилах много. Отсутствие в ПДД или том же Административном кодексе положений, прописывающих четкий порядок рассмотрения подобных ситуаций приводит к необоснованным обвинениям. Как результат, водитель вынужден или оспаривать выводы сотрудников Госавтоинспекции в суде, или, смирившись, платить штраф ни за что.

Если, друзья, вы сталкивались еще с какими-то подобными ситуациями или вам удавалось победить систему и отменить незаконные штрафы, пишите в комментариях, обсудим.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС