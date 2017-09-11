Катушки зажигания: новые старые технологии

Прогресс, как известно, не остановить. Этот тезис, очевидно, применим и к развитию автомобильной отрасли — с каждым годом автомобили и их системы усложняются, превращаясь, без преувеличения, в произведения инженерного искусства. Однако существуют компоненты, остающиеся практически неизменными на протяжении десятилетий. Просто потому, что они доказали свою эффективность и надежность.

Например, системы зажигания автомобилей не особенно изменились за последние 50 лет. Большинству из них и сегодня для генерации электрического импульса для поджига топливовоздушной смеси в бензиновом двигателе необходимы распределительный элемент и катушка зажигания. Сама по себе катушка — достаточно простое устройство: это все еще трансформатор с двумя обмотками на железном сердечнике. Но, как это часто бывает, простота в данном случае — действительно синоним гениальности. В нашем случае — эффективности. Давайте просто представим: чтобы зажечь воздушную смесь, необходим электрический импульс напряжением примерно 15 000–30 000 вольт. Откуда взять такой заряд, если аккумулятор дает лишь 12 вольт? На помощь приходит та самая катушка, генерирующая высоковольтный импульс.

Однако не стоит думать, что катушки вообще не претерпели никаких изменений. Ведь в современных условиях мало просто «зарядить», необходимо сделать это так, чтобы точный импульс действительно привел к поджигу и полному сгоранию смеси в любых условиях работы двигателя. Именно поэтому современная катушка зажигания работает «на пару» с электронным блоком управления, который служит для контроля времени импульса. Он может быть встроенным в катушку, размещаться отдельно или находиться внутри блока управления двигателем.

Однако следует помнить, что, несмотря на свою простоту, катушка зажигания, как и другие автокомпоненты, подвержена износу и со временем выходит из строя. Особенно вследствие перепадов температур, что так типично для российских условий эксплуатации с морозными зимами и жарким летом. Так что, если катушку вовремя не поменять, она может привести к повреждению модуля управления двигателем ECM, что уже гораздо серьезнее и неприятнее в плане затрат на ремонт.

В контексте замены катушек зажигания квалифицированные автослесари советуют обратить внимание на продукцию компании Delphi. Основной плюс изделий Delphi — 100 % оригинальное качество. А это означает надежность, долгий срок службы, а также широкий охват модельного ряда автомобилей.

Катушки зажигания Катушки зажигания Delphi обеспечивают выработку точного количества электричества для создания напряжения на свече зажигания, благодаря чему достигаются оптимальные рабочие характеристики двигателя. Помимо этого, аналогично другим узлам системы зажигания Delphi, катушки позволяют системам управления работой двигателя более жестко контролировать объемы вредных выбросов, расход топлива и производительность. Более того, в зависимости от специфики применения одна катушка Delphi способна обслуживать одну, две, шесть или восемь свечей зажигания.