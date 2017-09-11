Катушки зажигания: новые старые технологии

Например, системы зажигания автомобилей не особенно изменились за последние 50 лет. Большинству из них и сегодня для генерации электрического импульса для поджига топливовоздушной смеси в бензиновом двигателе необходимы распределительный элемент и катушка зажигания. Сама по себе катушка — достаточно простое устройство: это все еще трансформатор с двумя обмотками на железном сердечнике. Но, как это часто бывает, простота в данном случае — действительно синоним гениальности. В нашем случае — эффективности. Давайте просто представим: чтобы зажечь воздушную смесь, необходим электрический импульс напряжением примерно 15 000–30 000 вольт. Откуда взять такой заряд, если аккумулятор дает лишь 12 вольт? На помощь приходит та самая катушка, генерирующая высоковольтный импульс.
Однако не стоит думать, что катушки вообще не претерпели никаких изменений. Ведь в современных условиях мало просто «зарядить», необходимо сделать это так, чтобы точный импульс действительно привел к поджигу и полному сгоранию смеси в любых условиях работы двигателя. Именно поэтому современная катушка зажигания работает «на пару» с электронным блоком управления, который служит для контроля времени импульса. Он может быть встроенным в катушку, размещаться отдельно или находиться внутри блока управления двигателем.
Однако следует помнить, что, несмотря на свою простоту, катушка зажигания, как и другие автокомпоненты, подвержена износу и со временем выходит из строя. Особенно вследствие перепадов температур, что так типично для российских условий эксплуатации с морозными зимами и жарким летом. Так что, если катушку вовремя не поменять, она может привести к повреждению модуля управления двигателем ECM, что уже гораздо серьезнее и неприятнее в плане затрат на ремонт.
Катушки, несмотря на свою простоту, требуют бережного обращения. Вот что советуют специалисты Delphi тем, кто решил произвести их замену или ремонт:
- Катушки не должны иметь видимых повреждений и плотно надеваться на свечи. Поврежденная деталь может привести к раннему выходу из строя, а плохо установленная катушка — к пропускам зажигания.
- Никогда не разбирайте и не снимайте колодку с катушки.
- Не царапайте корпус катушки или ее кожух, не допускайте ударов по катушке.
- Не используйте молоток и другие ударные инструменты для установки катушек. Устанавливайте их только с помощью рук.
- Не применяйте никаких недопустимых материалов при работе с клеммой высокого напряжения, которая соединяется с обмоткой высокого напряжения.
- Не распыляйте краски и другие аэрозоли на электрические коннекторы.
- Всегда прикладывайте допустимое усилие при установке проводов и самой катушки.
- Не подвешивайте систему зажигания за провода.
- Не прикладывайте силу при подсоединении проводов к катушке зажигания.
Помимо катушек, ассортимент компонентов Delphi для систем зажигания включает такие продукты, как крышки и роторы распределителей зажигания, клапаны рециркуляции ОГ, клапаны регулировки подачи воздуха на холостом ходу и клапаны добавочного воздуха, блоки зажигания, комплекты проводов зажигания.
Delphi — один из крупнейших поставщиков оборудования на конвейеры мировых автопроизводителей. Поэтому приобретая компоненты Delphi, вы получаете надежное, производительное и долговечное изделие оригинального качества.