Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство.

По поводу выезда на трамвайные пути в Правилах вроде бы все однозначно. На рельсы попутного направления выезжать в ряде случаев можно, а за выезд на пути встречного направления предусмотрено лишение прав. Но как поступить в этой ситуации?

Участок улицы Малая Семеновская в Москве. Трамвайные пути ровно посередине проезжей части. С каждой стороны одна полоса для движения. Знаков, информирующих водителей о количестве полос для движения нет. Трамваев тоже не видно.

Как водителю определить, в каком направлении должны двигаться трамваи по таким путям? Попутные ли они или встречные? Можно ли в данном случае выехать на трамвайные пути для обгона, если в поле зрения не наблюдается трамваев? Не лишат ли вас прав за объезд этой фуры?

Разрешают ли Правила дорожного движения в данной ситуации объехать припаркованную фуру по трамвайным путям? Или за такой маневр можно распрощаться с водительским удостоверением?

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