Испытываем новый для нашего рынка кроссовер из Китая на дорогах и бездорожье Северо-Запада России.

Городской кроссовер DFM AX7 на фоне крепости «Орешек» в Шлиссельбурге. Смотрится неплохо!

Повод: первый российский тест-драйв DFM AX7.

Место действия: Ленинградская область.

Впечатления: перефразируя Генри Форда: «Вы можете выбрать любой автомобиль при условии, что он будет белым». Так могли бы нам сказать организаторы теста, начавшегося утром 4 сентября в аэропорту Пулково под Санкт-Петербургом. Оттуда нам предстояло отправиться к границе с Эстонией, в Ивангород, затем через Копорье в Петергоф, на другой день — в Кронштадт, Шлиссельбург и обратно в Питер, на самолет. Всего около 500 километров за два дня.

DFM AX7 способен ездить быстро, — но все-таки лучше подходит для спокойного режима движения.

Ограничили в выборе цвета — не беда. Зато не пришлось бороться с коллегами из конкурирующих изданий за машины ярких цветов, которые выгодно смотрятся на фотографиях. Впрочем, в палитре у DFM AX7 их не так много: кроме перламутрового белого есть еще серебристый, черный и коричневый металлик. И за перламутры и металлики доплачивать не нужно. Это хорошо. Плохо, что эту модель ждали у нас три года. И только недавно смогли сертифицировать и огласить прайс-лист, чтобы начать продажи. Они стартовали 25 июля.

Диапазон цен на машину — от 990 000 до 1 249 000 рублей. Комплектаций четыре: Comfort, Prestige, Premium и Luxury. «Комфорт» и «Премиум» — с 5-ступенчатой механикой концерна Peugeot-Citroen BE4/5, которой почти 20 лет. Чуть посвежее 6-ступенчатый японский автомат Aisin AT6 (в версиях «Престиж» и «Лакшери»). А вот двигатель один, 2,0-литровый 140-сильный с индексом RFN 10LH3X. Это выпускаемый по лицензии EW10A того же концерна PSA. Не менее заслуженный, известный своей надежностью и потрясающей эластичностью. Его ставили на Peugeot 307, 407 и 807, Citroen C4, C5 и C8. В этом списке есть машины, служившие в такси. То есть ресурс у силового агрегата должен быть немаленьким.

Салон вполне удобен и выглядит неплохо. Но мне не нравятся вставки под эбеновое дерево и выпирающий из передней панели центральный дисплей. Комбинация приборов топовой комплектации Luxury смотрится неплохо. В комплектации Prestige приборка «слепая» и некрасивая. Напоминает комбинацию приборов в Renault Kaptur. Конфигурация панели управления мультимедийной системой навевает ассоциации с Infiniti шести-семилетней давности.

В выборе комплектаций нас тоже ограничили, выкатив на тест машины только с автоматами. И первый день я провел за рулем топового «Лакшери», второй — в «Престиже». Не стоит смеяться над названиями, это действительно хорошо оснащенные машины. А продолжая тему ресурса, процитирую пресс-релиз: «наиболее подверженные коррозии части кузова оцинкованы методом „горячего цинкования“». И окрашены Дунфэны неплохо.

Что касается подвески DFM AX7, то спереди применен традиционный МакФерсон, сзади — многорычажка, с прогрессивной характеристикой жесткости пружин и эффектом подруливания. Для работ по настройке якобы привлекали специалистов инжинирингового центра SAAB.

В комплектации Luxury у передних сидений коротковатые подушки, а обивка именуется кожаной. Хотя на вид и на ощупь это обычный кожзаменитель. Задний ряд поражает большим запасом пространства для ног пассажиров. В принципе можно сесть, закинув ногу-на-ногу.

По поводу якобы собственной платформы DFMS вопрос открытый. Китайцы зачем-то заявляют о конструктивном сходстве подвесок с Хондой CR-V третьего и четвертого поколений — но это не одинаковые узлы. К слову, когда DFM AX7 только собирались выпускать в Китае, представитель марки на Пекинском автосалоне 2014 года заявил, что платформа у машины будет позаимствована у Nissan Qashqai первого поколения, и это стали транслировать СМИ. В общем, кто на чем стоял, с ходу не выяснишь.

Дизайн экстерьера разрабатывало собственное бюро Dongfeng Motors «при участии коллег» из ItalDesign маэстро Джуджаро. По-моему, китайский автомобиль выглядит ничуть не хуже прочих современных среднеразмерных кроссоверов, европейских, японских и корейских. При желании можно найти мотивы разных марок, но они не явные. Лучше всего автомобиль смотрится с 18-дюймовыми колесами, которые устанавливают на версию Luxury, но и с 17-дюймовыми (Prestige) совсем не плох. Низ кузова, включая моторный отсек, и колесные арки защищены пластиковыми накладками. Тестовые машины дополнительно оснастили металлической защитой картера двигателя.

Автомобиль в максимальной комплектации оборудован подушками безопасности занавесочного типа. В дверях — силовые балки. В китайских краш-тестах по системе CNCAP кроссовер DFM AX7 набрал 58,7 балла за безопасность. Это эквивалент максимальной оценки в пять звезд по европейской классификации. В топовой версии предусмотрен люк с электроприводом.

AX7 — городской кроссовер исключительно с передним приводом. При этом у него внушительный дорожный просвет — 190 мм, приличные углы въезда и съезда, 23° и 24° соответственно. Такими же показателями обладает, к примеру, Subaru Forester. У многих конкурентов параметры геометрической проходимости хуже. Кстати, давайте посмотрим, кто в конкурентах. Это FAW Besturn X80, Haval H6, Chery Tiggo 5, Geely Emgand X7, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Renault Kaptur, Hyundai Creta и Lifan X60. Внушительный список! Нелегко будет новичку из Китая отвоевать свою долю рынка.

Что интересно, DFM AX7 — самый большой среди конкурентов. Чуть шире только Kia Sportage и Haval H6, чуть выше — Chery Tiggo 5, и то за счет рейлингов. Такой внушительной колесной базы в 2712 мм и длины кузова в 4690 мм нет больше ни у кого в сегменте. То же относится и к вместительности багажного отсека и простору на втором ряду.

Так что же я стою возле машины? Открываю дверь без ключа (Luxury!), закидываю рюкзак назад, устраиваюсь за рулем. К сожалению, он регулируется только по высоте. Как у многих китайских машин, подушка сиденья коротковата. Чтобы усесться более-менее комфортно, приходится сильнее обычного наклонять спинку назад. Кстати, в Luxury водительское кресло снабжено электроприводами с памятью трех положений. Над головой — большой люк с электроприводом и механической шторкой. Перед глазами — классическая комбинация приборов: круглые шкалы, белая подсветка. Вокруг — приличный на вид и на ощупь пластик.

В Luxury водительское кресло с электроприводом и памятью положений. В Prestige, Premium и Comfort — механические регулировки водительского сиденья. По величине колесной базы и длине кузова этот автомобиль превосходит всех конкурентов. Но выглядит вполне пропорционально. Стартовая кнопка в этом автомобиле приняла вид сложной геометрической фигуры. Впрочем, кто сказал, что она обязательно должна быть круглой? Точно так же никто не говорил, что кнопка ЭРЫ-ГЛОНАСС должна быть обязательно на потолке. Здесь — прямо под рукой, рядом с клавишами подогрева сидений. Кстати, подогрев кресел есть только в топовой версии! Есть и розетка на 220 вольт на центральной консоли!

Бесключевой доступ предусмотрен только в максимальной комплектации Luxury.

Но мне не нравятся вставки, стилизованные под какую-то экзотическую древесину. Некая вольная фантазия на тему эбенового или змеиного дерева. Трудно найти кнопку аварийки, зато кнопку системы ЭРА-ГЛОНАСС зачем-то расположили под рукой, рядом с клавишами включения подогрева сидений (привилегия топовой комплектации). В салоне много отсеков для мелочей (китайцы насчитали 26), однако удобно расположить 5-дюймовый смартфон мне удается. Убираю его в карман.

Тем временем организаторы подгоняют: поехали скорее, нам нужно попасть в Петергоф до выключения фонтанов! Приходится поторапливаться. Нажимаю кнопку пуска двигателя — стрелки на панели оживают. Перевожу селектор автомата в Drive и сразу беру высокий темп. Такой режим движения DFM AX7 поддерживать может, но дается это машине нелегко. Во время быстрых обгонов двигатель раскручивается почти до 7000 об/мин, с соответствующим звуковым сопровождением. Руль излишне легкий, а подвеска, напротив, слишком «зажата» — «лежачих полицейских» приходится преодолевать с особой осторожностью. К тому же DFM AX7 остро реагирует на колею, норовя из нее выпрыгнуть, и шарахается от порывов бокового ветра. На результаты работы инженеров SAAB это совсем не похоже. Хотя допускаю, что невнятную управляемость и курсовую устойчивость отчасти можно списать и на шины неизвестного у нас китайского бренда.

Системы слежения за «слепыми зонами» в этой машине нет. Маленькие прямоугольнички с внутренней стороны корпуса зеркала просто дублируют поворотники на наружной стороне. Декоративные вентиляционные решетки на передних крыльях напоминают аналогичные у кроссовера Ford Kuga.

Тем не менее «на фонтаны» успели почти все экипажи — кроме тех, кто застрял в пути на пару часов, фотографируя автомобиль. Простительно: машина фотогенична, пейзажи отличные, а погода для сентября в Ленинградской области просто потрясающая — солнце, теплынь.

Автомобиль и сам намекает на то, что гонять на нем не стоит — на скорости 120 км/ч срабатывает зуммер, напоминающий о превышении лимита. Куда комфортнее, когда катишь в спокойном темпе. Это могут подтвердить и мои пассажиры, которые даже прикорнули в пути. Если бы еще спинка заднего ряда регулировалась по наклону, а реле поворотников цокало не так громко, было бы просто отлично. Кстати, для удобства седоков заднего ряда на центральной консоли под дефлекторами предусмотрена розетка на 220 вольт — можно подключить хоть ноутбук, хоть DVD-проигрыватель… Съезжаем с асфальтированной дороги на гравийку. Теперь уснуть в этой машине не смог бы и солдат первого года службы — так трясет. Интересно, что даже на скользких китайских шинах DFM AX7 вполне способен везти по раскисшему проселку — видимо, это заслуга хорошей геометрии, практически гладкого днища и довольно тяговитого двигателя.

17-дюймовые колеса в комплектациях Premium, Prestige и Comfort. Шины неизвестного у нас китайского бренда. Версии Luxury полагаются 18-дюймовые диски.

Расход топлива порадовал. В режиме «газ в пол» и с тремя людьми в салоне DFM AX7 тратит порядка 11 литров на 100 километров пути, при спокойной езде на большое расстояние можно уложиться в 7.

Удивительно, но машина в комплектации Prestige мне понравилась больше, чем Luxury. В ней нет люка, парктроников и бесключевого доступа, а сиденья с тканевой обивкой (вместо псевдокожи) и механическими приводами. Зато подушка сиденья не такая короткая, а обивка не слишком скользкая. К тому же в этих креслах не так жарко в солнечную погоду. Из других отличий: обычный кондиционер вместо климат-контроля, а вместо 18-дюймовых колес 17-дюймовые. Однако кажется, что и усилитель руля в этой версии настроен получше, и подвеска легче справляется с крупными неровностями… Хотя и руль, и подвеска в машинах одинаковые.

Видимо, все дело в том, что мы с DFM AX7 на второй день уже прикатались друг к другу. Городской кроссовер, говорите? По-моему, он и для больших путешествий вполне подходит. Кстати, надо будет проверить.

Объем багажника — 565 литров. При сложенном втором ряде сидений он возрастает до 1585 литров. Спинка складывается сегментами. Под полом багажника — комплект инструмента в пенале и полноразмерная запаска, на которую китайцы прилепили наклейку об ограничении скорости. Так что формально это докатка. На фото запаска комплектации Prestige, в Luxury положено «литье».

К сожалению, у «Престижа» совершенно нечитаемая комбинация приборов, нет подогрева передних сидений, а в «Комфорте» нет даже обогрева зеркал. Эх, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича… Впрочем, китайцы ведь так и делают. Иногда получается неплохо.

Оценка: у автомобиля есть сильные стороны (современный дизайн, вместительность, оснащенность, хорошие геометрические параметры, надежный и экономичный силовой агрегат). Но тем, кто любит быструю езду, он вряд ли подойдет. К тому же для нашего рынка следовало бы пересмотреть комплектации: к примеру, обогрев сидений просто обязан быть во всех версиях.

Закрой шильдик — и не поймешь, что это китайский автомобиль, а не «кореец» или «японец». Напоминает сразу целый ряд одноклассников.

Перспективы: DFM AX7 звезд с неба не хватает, но своего покупателя найдет. А российские представители Дунфэна полны оптимизма, готовясь наладить местную сборку. Где именно, пока не говорят. Но если получится, то, надеюсь, это поможет снизить цену.

Подробности: ЗР, 2017, №11

Фото: Илья Пименов и Dongfeng