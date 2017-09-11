А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР

Многие автолюбители задаются подобным вопросом, но далеко не все решаются отойти от рекомендаций производителя.

Замена штатных колес автомобиля — это один из видов простейшего тюнинга. Зачем это нужно? Вариантов много. Самая распространенная причина — не нравится внешний вид. Скажем, вы хотите, чтобы колеса выглядели эффектнее. Для этого диск должен быть большего диаметра. Ну или купили бэушную машину, а дизайн колесных дисков вам категорически не подходит. Быть может, вам приглянулись какие-то конкретные диски, но их размерность не входит в перечень, рекомендованный производителем автомобиля. Поменять колеса можно и исходя из соображений практичности. Но чем установка таких колес может обернуться в будущем? Давайте разбираться.

Для начала вспомним ключевые параметры колеса.

Основные размеры шины: D — наружный диаметр шины; Н — высота профиля шины; В — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода колеса (шины).
Основные размеры шины: D — наружный диаметр шины; Н — высота профиля шины; В — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода колеса (шины).

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Далее рассказ поведем на примере шин для весьма распространенного на автомобилях В-класса размера 185/65 R15. Это популярные Рио, Солярисы, Логаны, Ларгусы и т.д. Кстати, напомню, что значат все эти обозначения.

  • 185 — ширина профиля шины в мм
  • 65 — процентное отношение высоты профиля шины к ширине
  • R — обозначение шины радиальной конструкции
  • 15 — посадочный диаметр в дюймах

Итак, есть несколько способов отойти от размера штатного колеса.

1. Более широкая шина

При сохранении штатного размера колесного диска увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики.

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2. Более высокий профиль шины

Колесный диск оставляем прежним, а процентное отношение высоты профиля шины к ширине увеличиваем до 70. В нашем примере получаем 185/70 R15. Наружный диаметр колеса увеличивается на 20 мм, что вполне допустимо (помним про запас для установки цепей). Все было бы хорошо, но в нашем конкретном примере вмешивается тот фактор, что шины такой размерности выпускают, в основном, для коммерческого транспорта и они слишком жесткие и дорогие для установки на легковушку. Однако в других размерностях, ситуация может быть иной.

3. Меняем диаметр диска

Весьма показательна история с автомобилем одного знакомого. Он приобрел Киа Рио с двигателем 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Штатные колеса автомобиля имели размер 185/65 R15. Владелец проездил летний сезон и был не в восторге от жесткой подвески автомобиля и недостаточного клиренса. Тогда он решил изменить поведение машины, не подвергая тюнингу пружины с амортизаторами, а поработав с колесами. При подготовке к очередному летнему сезону он использовал кованые диски диаметром 14 дюймов, полностью подходящие по установочным размерам.

Kia Rio прошлого поколения в базе оснащался 15-дюймовыми колесами, но чтобы сделать машину мягче, владелец установил на нее 14-дюймовые с шинами размерностью 195/70 R14.
Kia Rio прошлого поколения в базе оснащался 15-дюймовыми колесами, но чтобы сделать машину мягче, владелец установил на нее 14-дюймовые с шинами размерностью 195/70 R14.

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Воздуха между диском и шиной стало заметно больше. Вырос и наружный диаметр колеса (на 9 мм). В результате, плавность хода стала фантастической. При преодолении неровностей дороги автомобиль, изначально не славящийся энергоемкой подвеской, стал напоминать сверхкомфортные на российских дорогах автомобили семейства логанообразных. Мягко, тихо, плавно. Все проблемы убитых российских дорог и жесткой корейской подвески растворились. Гонять он не планирует, потому возможное ухудшение курсовой устойчивости на очень больших скоростях его не волнует.

Однако уменьшение диаметра диска весьма редкое явление. Куда чаще бывает так, что владелец выбирает диски на один, а то и на два размера больше. И «заворачивает» их в низкопрофильные шины. При этом общие габариты колеса почти не меняются или растут в допустимых пределах.

Типичный пример низкопрофильной шины.
Типичный пример низкопрофильной шины.

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Смотрится эффектно, но страдает в первую очередь плавность хода. Да и повредить колесо на плохой дороге шансов куда больше, ведь чем меньше высота профиля шины, тем меньше способность такой шины противостоять ударным нагрузкам. Во всем нужно знать меру. Возвращаясь к нашему примеру, автомобили Рио и Солярис в дорогих комплектациях щеголяют 16-дюймовыми дисками с шинами размерностью 195/55 R16. В данном случае можно немного «поиграть» размерами. Например, шина 195/60 R16 без проблем разместится в нише колеса, поскольку ее внешний диаметр увеличится всего на 19 мм. Просвет подрастет на приличные 9,5 мм, но про мягкость хода, которую обеспечивают 15-дюймовые диски базовой модификации, можно забыть.

4. Увеличиваем ширину диска и меняем вылет

Отдельная история, когда владелец автомобиля решается на установку более широких дисков. Кому-то нравится, когда колесо немного выступает за пределы арки. Обратите внимание, что изменение размеров диска и шины могут существенно увеличить массу колеса в сборе. Такое утяжеление негативно скажется на ресурсе элементов подвески и даже кузова, так как бОльшие неподрессоренные массы могут вызывать резонансные колебания, на которые подвеска конструктивно не рассчитана. А еще важно помнить о таком параметре, как вылет колеса.

Вылет колесного диска — это расстояние между плоскостью симметрии обода и поверхностью, прилегающей к ступице автомобиля. Слева направо на схеме приведены: отрицательный вылет, нулевой и положительный.
Вылет колесного диска — это расстояние между плоскостью симметрии обода и поверхностью, прилегающей к ступице автомобиля. Слева направо на схеме приведены: отрицательный вылет, нулевой и положительный.

Любители менять вылет колесных дисков, как правило, стремятся расставить колеса пошире. Эстетическая составляющая таких изменений спорная, а вот ресурс элементов подвески уменьшится наверняка.

Натянуть узкие и недорогие шины на диски, больше напоминающие солидные отрезки труб с закраинами, конечно, можно, но деформация каркаса шины вскоре приведет ее в негодность. Много на таких не наездишь.
Натянуть узкие и недорогие шины на диски, больше напоминающие солидные отрезки труб с закраинами, конечно, можно, но деформация каркаса шины вскоре приведет ее в негодность. Много на таких не наездишь.

Даже крупные кроссоверы, которые в сравнении с седанами представляются этакими увальнями, при установке низкопрофильных шин начинают управляться на оценку не менее чем «хорошо».
Даже крупные кроссоверы, которые в сравнении с седанами представляются этакими увальнями, при установке низкопрофильных шин начинают управляться на оценку не менее чем «хорошо».

На утилитарном Соболе любитель тюнинга установил диски, изрядно увеличившие колею. Гарантированы любопытные взгляды окружающих, а также уменьшенный ресурс ступичных подшипников и амортизаторов.
На утилитарном Соболе любитель тюнинга установил диски, изрядно увеличившие колею. Гарантированы любопытные взгляды окружающих, а также уменьшенный ресурс ступичных подшипников и амортизаторов.

Последствия увеличения габаритных размеров колеса:

Плюсы

Минусы

Увеличение клиренса. На наших дорогах каждый миллиметр дорожного просвета на счету. Если днище автомобиля будет дальше от колдобин на 5–10 мм, то и меньше шансов повредить его на плохой дороге.

Колесо может задевать за элементы кузова. Если ширина и диаметр колеса вырастут не более, чем на 24 мм от максимального размера колеса из числа рекомендованных производителем, то это проблема вам не страшна. Только цепи после этого уже не поставишь.

Улучшение экономичности. Экономичность немного улучшается на загородных дорогах, особенно на автомобилях с коробками передач, имеющими мало ступеней (4 или 5).

Увеличение валкости автомобиля. Да, валкость чуть возрастет, за счет того, что центр масс теперь расположен чуть выше. На практике это означает чуть меньшую предельную скорость переставки.

Изменение показаний спидометра и одометра. Штатные приборы всегда занижают показания. Можете проверить по GPS. А с новыми, чуть большими колесами, показания придут в соответствие с реальностью. Плюс это или минус решать вам. Все-таки подобное расхождение сделано в первую очередь из соображений безопасности. Мы же за точные показания приборов.

Снижение динамических характеристик. Новые колеса чуть труднее крутить двигателю, да и сами они немного тяжелее.

Уменьшение вылета дисков (когда колеса сильнее выступают за пределы колесных арок) обеспечивает более широкую колею, что повышает поперечную устойчивость машины.

Широкий диск легко повреждается при касании бордюрного камня. К тому же если ширина диска значительно больше штатной, каркас шины работает неправильно. Это приводит к повышенному износу шины.

В большинстве случаев внешний вид становится более эстетичным и броским.

Сильно выступающие из арок колеса перегружают ступичные подшипники и затрудняют управление автомобилем. Стоит попасть передним колесом на неровность дороги, как руль буквально вырывает из рук.

Для расчетов удобно использовать шинный калькулятор.

Юридический аспект

По закону нештатные колеса запрещены. Поэтому любые эксперименты с размерностью шин или дисков незаконны. Исключение, если новая размерность допускается к установке самим производителем. Однако на деле не все так страшно: если колесные диски на малолитражке у вас не разварены до ширины 12 дюймов, если диаметр не 19 и более дюймов, то интерес сотрудников ГАИ такие колеса не вызовут. А вот с получением диагностической карты уже возникнут проблемы.

Разваренные диски могут заинтересовать сотрудников ДПС, ведь использование таких дисков — это прямое вмешательство в конструкцию автомобиля, что запрещено. В таком случае можно попробовать убедить гаишника в том, что вы «добираетесь до места проведения ремонта с соблюдением необходимых мер безопасности».
Разваренные диски могут заинтересовать сотрудников ДПС, ведь использование таких дисков — это прямое вмешательство в конструкцию автомобиля, что запрещено. В таком случае можно попробовать убедить гаишника в том, что вы «добираетесь до места проведения ремонта с соблюдением необходимых мер безопасности».

В заключение предлагаю вам поделиться, какие изменения в размерах шин и дисков вы применяли на своих автомобилях, и что, по-вашему, это дало.

А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР
А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР
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Комментарии (25)

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Вопрос возник: Если на одну и ту же модель на заводе ставят большое количество типов размеров колес, то исходя из какого типа настраивают характеристики спидометра? Настройка осуществляется на самых маленьких дисках и шинах или напротив на самых больших?

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0

По п1 — увеличение ширины шины. Высказывание : " что более широкие шины лучше тормозят " требует обязательной оговорки , на сухих ,тёплых и чистых покрытиях. В случаях мокрых, грязных и или холодных покрытий широкие шины будут увеличивать тормозной путь по вполне объективным физическим законам. Большая площадь пятна контакта широкой шины имеет меньшее удельное давление на каждый см2, в итоге любой мусор , песок, листва, в том числе даже обычная вода на заметно меньшей скорости начинают становится смазкой которая ступенчато удлиняет тормозной путь.

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0

А все уверены, что ширина шины, есть ширина «от борта до борта», а не ширина рабочей части протектора ?



Во всём остальном, согласен с каждым словом автора.

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0
Автомеханик со стажем

Ширина шины это ширина той формы, в которой ее «варят»  — согласно ГОСТу. Так что от борта до борта. А протектор при этом бывает даже немного разным по ширине, посмотрите на полках шинных магазинов.

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0

Технический критерий размерности колесного диска, это возможность его монтажа на тормозной механизм с размером тормозного диска необходимого данному авто.

Увеличение размера колесного диска более этого размера, технический абсурд, не имеющий реальных технических выгод.Но имеющий ощутимые финансовые для производителя и продавца и заметные траты для покупателя.

Однако производители и «торгованы» всех мастей пытаются всучить Вам диски и шины с большим посадочным размером, рассказывая о массе плюсов.

В плюсах только один субъективный, это дизайн и один объективный — скорость прохождения «лосиного» теста, далее не всё так радужно.

Сравните цену покрышки с одинаковым наружным радиусом, шириной, нагрузкой и одинаковым индексом скорости, допустим 17 и 21 размера. Разница почти двукратная, при том что себестоимость производства одинакова, а вес затраченных материалов соизмерим.

Та же картина и с дисками, разница между 17 и 21 размером обычно более чем двукратная. Технологические затраты тоже соизмеримы, а стоимостью, даже хорошего, алюминиевого сплава, можно пренебречь т.к. 100 рублей за килограмм помноженные на " лишние " 6-8-10кг между весом 17 и 21 диска, легко тонут в разнице розничной цены.

Теперь о тех потерях которые несут потребители и о которых молчат продавцы.

1.Лишний вес колеса сокращает срок службы деталей подвески .

2.Увеличивает время разгона.

3.Увеличивает расход топлива.

4.Ухудшается контакт шины с дорогой на неровностях.

5.Повышенный износ тормозных колок и дисков.

И самое главное :

6.Увеличивается тормозной путь.

7.российские условия жизнь низкопрофильный резины и дисков на которые она обута делают очень скоротечной.

8. Чувствительность к колейности и другим дефектам покрытия, помноженное на снижение комфорта, это уже мелочи по отношению в вышесказанному.

Впрочем у каждого свои приоритеты в жизни и он сам волен ее выбирать.

Всем удачи на дороге и в жизни!

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0

Вычитал, что при переходе на другую размерность колес, если не хотим изменять конструкцию подвески или кузова, главное, чтобы наружный диаметр шины и её ширина изменились не более чем на пять процентов.

Диаметр можно рассчитать по формуле:

D = 25,4d+sh/50, где

d — посадочный диаметр колеса в дюймах,

s — ширина профиля шины (мм),

h — серия шины (отношение высоты к ширине в процентах).

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+1

На Шнивике стоит штатная резина 215/65R16. На зиму хотел поставить более узкую, что увеличило бы удельное давление колёса на дорогу. Но в такой размерности была только Кама. Не рискнул, поставил стандартный Нордман5.

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0
Верещагин Илья

Правильно сделал))

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0

В машинах ценю надёжность. Поэтому на эксперименты с отступлением от рекомендаций производителя не хожу. Важно чтобы машина не просто не сломалась, но и надёжно доставляла меня до заданного пункта назначения. Выше профиль — выше клиренс, лучше плавность хода. Поэтому рабочий Логан ездит на резине 185/70R14 —самый внедорожный автомобиль в автошколе)

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+1

Родные колеса 245/55R19, на лето поставил 265/40R22. Смотрятся обалденно, руль стал более острым, тормоза тоже улучшились. Клиренс вырос на незаметный 1 сантиметер, до 205 мм. Но машина стала реагировать на колею (плавает в ней), стала жестче подвеска. Так же ухудшилась динамика разгона, так как масса колес увеличилась, на 2–2.5 литра вырос расход топлива, но при расходе в 18–20 л. по городу это не сильно заметно. Авто Тойота Хайлендер 2014

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+1
Гильманов Ильнур

Понты ДОРОЖЕ денег!

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+3

И что-ж не сказали, что более широкая шина более склонна к рысканью в колее?

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+3
Маковейчук Михаил

У кого как. Я сильно не менял ширину за все свои тридцать лет практики, а  + 10 мм особо не меняет поведение. Поэтому могу рекомендовать пошире на 10 мм, ну или на 5% повыше...

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0
Ревин Алексей

175 и 195 на 14м диаметре уже очень заметно отличаются. Кстати, 195-я еще и в дождь всплывает раньше — пятно контакта больше. Поэтому надо смотреть. Если уж ставишь покрышку шире — бери модель с лучшей сопротивляемостью аквапланированию, ну и 4 мм высоты протектора остается — начинай думать о замене

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0

Стоят 185\70R14 вместо рекомендованных 185\65R14

Зимние 185\60R14 

Машина — Приора

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-1
Hedgehog173

Разве бывают 10-ти дюймовые колесные диски? Или опечатка?

Ответить#
0
Ламич Владимир

Очепятка.

А за что пришел «минус» — не знаю.

Ответить#
0

1. Более широкая шина 195/65 R15 у Вас увеличились и ширина и высота профиля.

Ответить#
0

У переднеприводных автомобилей чаще всего отрицательное плечо обкатки, и диагональное распределение контуров тормозов. В таком случае, при увеличении вылета, меняется плечо обкатки, вплоть до положительных значений, и в случае аварийного торможения (при выходе из строя одного контура), руль может вывернуть. Это нужно отнести к «минусам», так как в первую очередь изменение параметров колеса влияет на безопасность...

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0
Железняк Антон

Вылет нельзя сильно менять, а то как у моего знакомого на восьмерке в девяностые, резину начали пилить кромки крыльев. Он не обратил внимание и две покрышки на свалку.

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0

Сколько замечал,штатный спидометр всегда завышал показания,"льстя"мне.

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+3
Ромаш

Это его обязанность, вообще-то.

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+3
Колодочкин Михаил

Аа,а я думал его обязанность показывать истинную скорость.

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0
Ромаш

Теперь вы знаете, что это не так. Спидометр не может показывать абсолютно верную скорость, а потому производители настраивают его немножко в «плюс». Он не имеет права занижать скорость ни при каких условиях — —поэтому немножко завышает.

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+3
Ромаш

это специально сделано, что спидометр суток завышает.



А если ставить колеса больше тех, что заводом предписаны, то начнешь занижать..

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0