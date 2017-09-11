Многие автолюбители задаются подобным вопросом, но далеко не все решаются отойти от рекомендаций производителя.

Замена штатных колес автомобиля — это один из видов простейшего тюнинга. Зачем это нужно? Вариантов много. Самая распространенная причина — не нравится внешний вид. Скажем, вы хотите, чтобы колеса выглядели эффектнее. Для этого диск должен быть большего диаметра. Ну или купили бэушную машину, а дизайн колесных дисков вам категорически не подходит. Быть может, вам приглянулись какие-то конкретные диски, но их размерность не входит в перечень, рекомендованный производителем автомобиля. Поменять колеса можно и исходя из соображений практичности. Но чем установка таких колес может обернуться в будущем? Давайте разбираться.

Для начала вспомним ключевые параметры колеса.

Основные размеры шины: D — наружный диаметр шины; Н — высота профиля шины; В — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода колеса (шины).

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Далее рассказ поведем на примере шин для весьма распространенного на автомобилях В-класса размера 185/65 R15. Это популярные Рио, Солярисы, Логаны, Ларгусы и т.д. Кстати, напомню, что значат все эти обозначения.

185 — ширина профиля шины в мм

65 — процентное отношение высоты профиля шины к ширине

R — обозначение шины радиальной конструкции

15 — посадочный диаметр в дюймах

Итак, есть несколько способов отойти от размера штатного колеса.

1. Более широкая шина

При сохранении штатного размера колесного диска увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики.

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2. Более высокий профиль шины

Колесный диск оставляем прежним, а процентное отношение высоты профиля шины к ширине увеличиваем до 70. В нашем примере получаем 185/70 R15. Наружный диаметр колеса увеличивается на 20 мм, что вполне допустимо (помним про запас для установки цепей). Все было бы хорошо, но в нашем конкретном примере вмешивается тот фактор, что шины такой размерности выпускают, в основном, для коммерческого транспорта и они слишком жесткие и дорогие для установки на легковушку. Однако в других размерностях, ситуация может быть иной.

3. Меняем диаметр диска

Весьма показательна история с автомобилем одного знакомого. Он приобрел Киа Рио с двигателем 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Штатные колеса автомобиля имели размер 185/65 R15. Владелец проездил летний сезон и был не в восторге от жесткой подвески автомобиля и недостаточного клиренса. Тогда он решил изменить поведение машины, не подвергая тюнингу пружины с амортизаторами, а поработав с колесами. При подготовке к очередному летнему сезону он использовал кованые диски диаметром 14 дюймов, полностью подходящие по установочным размерам.

Kia Rio прошлого поколения в базе оснащался 15-дюймовыми колесами, но чтобы сделать машину мягче, владелец установил на нее 14-дюймовые с шинами размерностью 195/70 R14.

Воздуха между диском и шиной стало заметно больше. Вырос и наружный диаметр колеса (на 9 мм). В результате, плавность хода стала фантастической. При преодолении неровностей дороги автомобиль, изначально не славящийся энергоемкой подвеской, стал напоминать сверхкомфортные на российских дорогах автомобили семейства логанообразных. Мягко, тихо, плавно. Все проблемы убитых российских дорог и жесткой корейской подвески растворились. Гонять он не планирует, потому возможное ухудшение курсовой устойчивости на очень больших скоростях его не волнует.

Однако уменьшение диаметра диска весьма редкое явление. Куда чаще бывает так, что владелец выбирает диски на один, а то и на два размера больше. И «заворачивает» их в низкопрофильные шины. При этом общие габариты колеса почти не меняются или растут в допустимых пределах.

Типичный пример низкопрофильной шины.

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Смотрится эффектно, но страдает в первую очередь плавность хода. Да и повредить колесо на плохой дороге шансов куда больше, ведь чем меньше высота профиля шины, тем меньше способность такой шины противостоять ударным нагрузкам. Во всем нужно знать меру. Возвращаясь к нашему примеру, автомобили Рио и Солярис в дорогих комплектациях щеголяют 16-дюймовыми дисками с шинами размерностью 195/55 R16. В данном случае можно немного «поиграть» размерами. Например, шина 195/60 R16 без проблем разместится в нише колеса, поскольку ее внешний диаметр увеличится всего на 19 мм. Просвет подрастет на приличные 9,5 мм, но про мягкость хода, которую обеспечивают 15-дюймовые диски базовой модификации, можно забыть.

4. Увеличиваем ширину диска и меняем вылет

Отдельная история, когда владелец автомобиля решается на установку более широких дисков. Кому-то нравится, когда колесо немного выступает за пределы арки. Обратите внимание, что изменение размеров диска и шины могут существенно увеличить массу колеса в сборе. Такое утяжеление негативно скажется на ресурсе элементов подвески и даже кузова, так как бОльшие неподрессоренные массы могут вызывать резонансные колебания, на которые подвеска конструктивно не рассчитана. А еще важно помнить о таком параметре, как вылет колеса.

Вылет колесного диска — это расстояние между плоскостью симметрии обода и поверхностью, прилегающей к ступице автомобиля. Слева направо на схеме приведены: отрицательный вылет, нулевой и положительный.

Любители менять вылет колесных дисков, как правило, стремятся расставить колеса пошире. Эстетическая составляющая таких изменений спорная, а вот ресурс элементов подвески уменьшится наверняка.

Натянуть узкие и недорогие шины на диски, больше напоминающие солидные отрезки труб с закраинами, конечно, можно, но деформация каркаса шины вскоре приведет ее в негодность. Много на таких не наездишь. Даже крупные кроссоверы, которые в сравнении с седанами представляются этакими увальнями, при установке низкопрофильных шин начинают управляться на оценку не менее чем «хорошо». На утилитарном Соболе любитель тюнинга установил диски, изрядно увеличившие колею. Гарантированы любопытные взгляды окружающих, а также уменьшенный ресурс ступичных подшипников и амортизаторов.

Последствия увеличения габаритных размеров колеса:

Плюсы Минусы Увеличение клиренса. На наших дорогах каждый миллиметр дорожного просвета на счету. Если днище автомобиля будет дальше от колдобин на 5–10 мм, то и меньше шансов повредить его на плохой дороге. Колесо может задевать за элементы кузова. Если ширина и диаметр колеса вырастут не более, чем на 24 мм от максимального размера колеса из числа рекомендованных производителем, то это проблема вам не страшна. Только цепи после этого уже не поставишь. Улучшение экономичности. Экономичность немного улучшается на загородных дорогах, особенно на автомобилях с коробками передач, имеющими мало ступеней (4 или 5). Увеличение валкости автомобиля. Да, валкость чуть возрастет, за счет того, что центр масс теперь расположен чуть выше. На практике это означает чуть меньшую предельную скорость переставки. Изменение показаний спидометра и одометра. Штатные приборы всегда занижают показания. Можете проверить по GPS. А с новыми, чуть большими колесами, показания придут в соответствие с реальностью. Плюс это или минус решать вам. Все-таки подобное расхождение сделано в первую очередь из соображений безопасности. Мы же за точные показания приборов. Снижение динамических характеристик. Новые колеса чуть труднее крутить двигателю, да и сами они немного тяжелее. Уменьшение вылета дисков (когда колеса сильнее выступают за пределы колесных арок) обеспечивает более широкую колею, что повышает поперечную устойчивость машины. Широкий диск легко повреждается при касании бордюрного камня. К тому же если ширина диска значительно больше штатной, каркас шины работает неправильно. Это приводит к повышенному износу шины. В большинстве случаев внешний вид становится более эстетичным и броским. Сильно выступающие из арок колеса перегружают ступичные подшипники и затрудняют управление автомобилем. Стоит попасть передним колесом на неровность дороги, как руль буквально вырывает из рук.

Для расчетов удобно использовать шинный калькулятор.

Юридический аспект

По закону нештатные колеса запрещены. Поэтому любые эксперименты с размерностью шин или дисков незаконны. Исключение, если новая размерность допускается к установке самим производителем. Однако на деле не все так страшно: если колесные диски на малолитражке у вас не разварены до ширины 12 дюймов, если диаметр не 19 и более дюймов, то интерес сотрудников ГАИ такие колеса не вызовут. А вот с получением диагностической карты уже возникнут проблемы.

Разваренные диски могут заинтересовать сотрудников ДПС, ведь использование таких дисков — это прямое вмешательство в конструкцию автомобиля, что запрещено. В таком случае можно попробовать убедить гаишника в том, что вы «добираетесь до места проведения ремонта с соблюдением необходимых мер безопасности».

В заключение предлагаю вам поделиться, какие изменения в размерах шин и дисков вы применяли на своих автомобилях, и что, по-вашему, это дало.