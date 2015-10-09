Читаем маркировку легкосплавных дисков за минуту (ИНФОГРАФИКА)

В дни, когда шиномонтаж становится самой востребованной услугой, вслед за «резиновой грамотой» мы решили напомнить нашим читателям «колесную азбуку». Кроме того, самое время поговорить о том, какие дополнительные меры можно принять для защиты хромированных дисков зимой, когда дороги залиты реагентами.

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Автомобилю необходим движитель — устройство, которое обеспечивает контакт с дорогой и передает силы и моменты, приводящие машину в движение. Иначе говоря, четыре колеса, каждое из которых состоит из шины, обода, соединительного элемента (диска) и ступицы. Что зашифровано в маркировке колес? Чтобы прочесть «тайнопись», воспользуйтесь нашей подсказкой.

Код, по которому можно подобрать колесо для конкретного автомобиля, расшифровывается так: 4 Markirovka kolesa CP

7,5 — посадочная ширина обода в дюймах; несоответствие штатным размерам приводит к ухудшению ездовых характеристик шины, допустимое отклонение — от 0,5 до 1,0 дюйма

J×16 — конструкция закраин обода (служебная информация);

J×16 — монтажный диаметр обода в дюймах

H2 — индекс конструкции хампов (служебная информация)

5×114,3 — PCD, количество крепежных отверстий и диаметр (в мм) их расположения относительно оси вращения колеса (отклонения не допускаются)

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А теперь — часто задаваемые вопросы о колесах и ответы на них.

В инструкции по эксплуатации, прилагаемой к некоторым колесам, указано, что для их чистки необходимо использовать только мягкие моющие средства. Относится ли к этой категории широко используемая на мойках активная пена?

Да, относится. Советуем выбирать автомобильные мойки, которые несут ответственность за качество оказываемых услуг. Как показывает практика, основные повреждения лакокрасочного покрытия дисков происходят из-за неправильного использования пистолета высокого давления (до 10 атм), который сбивает краску в местах сколов и повреждений диска. Смывать грязь «в упор» мы не рекомендуем. Есть много средств по уходу за дисками, защищающих поверхность от тех же царапин и сколов, — например, средство для защиты колесных дисков Wurth, минеральные ингредиенты которого легко удаляют пыль от тормозных колодок и грязь.

Какие дополнительные меры можно принять для защиты хромированных дисков зимой, когда дороги залиты реагентами?

Хорошо бы иметь два комплекта колес — для лета и для зимы. Если же и зимой вы ездите на хромированных колесах, настоятельно рекомендуем обрабатывать их защитным составом — например, средством Silver Chrome (Turtle Wax), предназначенным для очистки и восстановления хромированных поверхностей. Оно удаляет потускнения, пятна ржавчины и окисления. А полироль Chrome Polish предназначен для очистки, обновления и защиты хромированных изделий от воздействия окружающей среды.

1 Markirovka kolesa CP —1

Установленные на автомобиле колеса подлежат замене по гарантии. Кто должен оплачивать шиномонтаж?

Шиномонтаж — это услуга, и она должна оплачиваться отдельно от основного товара. Но если компания борется за клиентов, такой сервис может быть и бесплатным.

Можно ли считать пластиковое центровочное кольцо («супинатор») надежным средством центровки колесного диска на ступице?

Да. Центральное кольцо, или «супинатор», необходимо только для того, чтобы отцентровать диск на ступице и правильно его прикрутить. После данной процедуры кольцо не несет на себе никакой нагрузки.

Vilet

Большинство шинных центров и интернет-магазинов торгуют исключительно китайскими колесами марок Replica, Nitro и др. Соответствуют ли они нормам безопасности?

Как правило, колеса, представленные в серьезных магазинах, проходят обязательную сертификацию и имеют допуск к эксплуатации. Не стесняйтесь, спрашивайте у торговцев сертификаты на их товар.

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Где можно провести независимую экспертизу колес для предъявления претензии продавцу или производителю?

В следующих организациях: Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Научно-исследовательский центр «НИИШП». Зачастую производитель и продавец заинтересованы в проведении независимой экспертизы, поэтому для начала советуем обратиться непосредственно к ним.

Можно ли править кованые диски? Каким оборудованием должна располагать шиномонтажная мастерская, чтобы качественно восстановить геометрию кованого диска?

Править диски, как литые, так и кованые, нежелательно. При правке изменяется структура сплава, в результате страдают эксплуатационные качества — в частности, удароустойчивость. Помимо прочего нарушается лакокрасочное покрытие, то есть защита колеса от температурных воздействий и эрозии, — и оно утрачивает внешний лоск.

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У меня дорогой немецкий автомобиль. По цене оригинальных колес можно купить очень хорошую альтернативу известных брендов, но проблема в том, что крайне трудно найти диск со стопроцентным соответствием всех параметров оригинальным. Как правило, не совпадает вылет диска (ET). Какова максимально допустимая погрешность этого параметра?

Допустимой погрешностью можно считать ± 2 мм. Диск должен быть прописан в каталоге применяемости производителя (выдержка из ГОСТ Р 52390–2005 «Колесные диски. Технические требования и способы испытаний»). Если вылет обода отличается от вылета оригинального колеса больше, чем на допустимую величину, вам должны представить нормативные документы, подтверждающие соответствие всем требованиям безопасности при эксплуатации.

Кто в России изготавливает кованые диски? Остался только Slik?

Крупносерийное производство ведут компании Slik и AGForged. Кованые диски присутствуют в линейках многих американских, европейских и азиатских фирм.

Ответы на вопросы наших читателей мы искали совместно со специалистами компании «Новые колеса».