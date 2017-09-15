Кроссоверы Франкфурта-2017, которые в Россию не приедут. А жаль

Нынешний Международный автосалон во Франкфурте (IAA-2017) стал местом дебюта массы кроссоверов, вот только не все они будут к нам поставляться. Мы отобрали пятерку моделей, которые вполне бы могли пользоваться на нашем рынке неплохим спросом.

Kia Stonic: Rio c тоником

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Самой громкой премьерой Kia во Франкфурте стал миниатюрный кроссовер Stonic, неизменно собиравший около себя толпы интересующихся. В его основе лежит платформа от Rio, да и внешне они сильно похожи. Длина Стоника 4140 мм, высота — 1520 мм. Ведущие колеса передние — полного привода корейцы не предлагают даже за доплату.

Дизайн интерьера почти один в один повторяет стилистику европейского Rio. Набор оборудования — тоже. И тем не менее за счет более высокой крыши в салоне Стоника больше воздуха, в нем не чувствуешь себя зажатым.

Европейским покупателям Stonic предлагает четыре двигателя на выбор в диапазоне мощности 84–128 л.с. Причем наибольшая отдача — у турбодизеля 1.6, на который корейцы делают особую ставку. Россиянам грустить об отсутствии Стоника не следует — через пару месяцев у нас дебютирует однотипная машина, которая будет представлять собой приподнятый хэтчбек Rio.

Hyundai Kona: привереда

Компания Hyundai слывет консервативной: ее машины всегда отличались сдержанной внешностью, что позволяет привлекать максимально широкую аудиторию. Но в случае с компактным кроссовером Kona они решили поменять стратегию, наделив его вызывающе экстравагантным обликом. Двухэтажная головная оптика заставляет вспомнить о Jeep Cherokee, облик которого не ругал только ленивый. Вот Кона у коллег-журналистов вызывала ухмылки. Корейцев это ничуть не смущает. Напротив, они считают, что внешний эпатаж поможет привлечь нестандартно мыслящих людей, желающих выделиться из толпы.

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Габаритами Kona немногим уступает популярной у нас Крете: длина — 4165 мм, высота — 1550 мм против 4270 и 1630 мм соответственно. Дизайн салона не такой экстремальный. Тут все чинно-благородно. Разве что пластик отделки смутил: слишком уж он легко царапается — дверные панели выставочной машины покрылись бороздками уже к концу первого пресс-дня.

Kona базируется на одинаковой платформе со Стоником, однако братьями-близнецами эти машины все-таки не являются. Так, в отличие от родственника, Hyundai будет предлагаться не только с передним приводом, но и с полным. И моторы у Коны мощнее. Скажем, уже в базе предлагается трехцилиндровый 120-сильный двигатель. За доплату же можно получить 1,6-литровый турбомотор с отдачей 177 л.с. Ну а в следующем году появится версия на электротяге.

Opel Grandland X: привет с большой земли

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Вообще-то, Opel Grandland X был представлен еще в конце весны, однако публичный показ флагманского кроссовера компания из Рюссельсхайма провела только сейчас. Несмотря на «большое» название, в реальности дебютант невелик: длина — 4477 мм, ширина — 1844, высота — 1636, колесная база — 2675 мм. Точно такой же показатель и у Peugeot 3008, на платформе которого базируется Grandland X. Что это значит? А то, что опелевский кроссовер идет исключительно с передним приводом. За вездеходную составляющую здесь отдувается система Grip Control, меняющая настройки ездовой электроники в зависимости от выбранного режима движения.

Интерьер подкупает классной эргономикой и высококачественной отделкой, но не дизайном — он уже сейчас выглядит старомодным. Такое ощущение, что Opel все никак не может расстаться со своим прошлым и опасается будущего. Хорошо хоть по части оснащения все в порядке: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, самопарковщик, функция бесконтактного открывания багажника (его объем, кстати, 514 л).

На первых порах на выбор покупателям предлагается только два двигателя. Полностью алюминиевый бензиновый турбоагрегат при рабочем объеме 1,2 литра выдает 130 л.с. В распоряжении 1,6-литрового турбодизеля 120 лошадей. В стандарте машина идет с механикой, 6-ступенчатый автомат — за доплату.

Seat Arona: игра в городки

Уже много лет компания Seat все свои модели называет в честь испанских городов. Не прервалась эта традиция и сейчас — новый B-кроссовер Arona носит имя небольшого городишки на острове Тенерифе. Признаться, при первом взгляде на Арону я было перепутал ее с хэтчбеком Ibiza. И немудрено: дизайн этих машин выполнен в одинаковой стилистике. Да и построены они на общей платформе MQB-A0. Но, как полагается, габаритами кроссовер превосходит Ибицу: длина кузова составляет 4138 мм, а высота — 1543.

Оказавшись на водительском месте, начинаешь проклинать того, кто придумал эти дурацкие треугольные зеркала — в них почти ничего не видно! Но в остальном за рулем недурно. Красивый, качественный, богато оснащенный автомобиль! Особенно понравился толковый интерфейс информационно-развлекательной системы с протоколами Apple CarPlay и Android Auto и с ярким 8-дюймовым экраном.

На вопрос о наличии полного привода представители фирмы разводят руками, дескать, для маленького городского паркетника он вовсе не нужен. «Зато мы берем обилием модификаций», — оправдываются они. Действительно, пять вариантов двигателей нельзя не занести в актив. Открывает гамму бензиновый трехгоршковый турбомотор 1.0 TSI, который выдает 95 или 115 л.с. Есть версия и посерьезней: 1.5 TSI (150 л.с.). Поклонникам дизелей адресован агрегат 1.6 TDI, развивающий 95 или 115 л.с. А вы бы какую версию выбрали?

Volkswagen T-Roc: нетяжелый рок

Еще недавно казалось, что следующим кроссовером VW станет малыш Taigun, но в последний момент его премьеру отложили. Ожидался во Франкфурте и показ третьего поколения Туарега — и тут мимо! И все-таки без дебютов компания из Вольфсбурга посетителей не оставила: почетное место на подиуме занял кроссовер В-сегмента — T-Roc.

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Красивый автомобиль! Он лишь немногим меньше Тигуана, но смотрится не в пример интереснее. Особенно здорово выглядят «дутые» крылья и глухие задние стойки кузова, которые немцы украсили контрастными накладками. Салон тоже не банальный, что для Фольксвагена само по себе достижение. Двухцветная отделка, асимметричная центральная консоль, виртуальные приборы — кто посмеет сказать, что немцы делают исключительно скучные машины?

В отличие от многих соперников, T-Roc можно приобрести не только с передним приводом, но и с полным — у таких версий в салоне есть управление режимами работы трансмиссии. Одной из фишек можно признать и опционные адаптивные амортизаторы DCC, которые в этом сегменте встречаются крайне редко.

Для T-Roc предлагается три бензиновых двигателя (115, 150 или 190 л.с.) и три дизельных, причем с такой же градацией по мощности. В будущем ожидается появление спортивной модификации с 300-сильным мотором. Парни из VW, может, вы передумаете и начнете поставки Ти-Рока? Нам такие машины очень нужны!