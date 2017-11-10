Нервные пешеходы — что с ними делать опытному водителю?

Половину всех ДТП в российских городах составляют наезды на пешеходов. А как поступите вы в сложной ситуации, чтобы не пополнить печальную статистику?

Представьте ситуацию. Вы едете в левом ряду по оживленной улице, имеющей по три полосы для движения в каждом направлении. Видимость отличная, дорожное покрытие сухое, ровное, что позволяет двигаться с максимально разрешенной в городе скоростью 60 км/ч. Впереди, метрах в сорока, нерегулируемый пешеходный переход. На островке безопасности находится группа людей. Часть из них только что закончили переход встречной для вас стороны дороги и намереваются продолжить путь дальше. Некоторые поглядывают на автобусную остановку, расположенную в 20 метрах за переходом. К ней подошел автобус, и началась посадка.


За вашей машиной в занимаемом вами ряду никого нет, но на средней полосе метрах в тридцати сзади приближается легковой автомобиль. Его скорость выше, чем у вас. Какими неожиданными и неприятными последствиями грозит обернуться данная ситуация? Что предпримете вы в такой обстановке?

Из нескольких вариантов развития событий предлагаем выбрать один — оптимальный, по вашему мнению, — и проголосовать за него. А «разбор полетов» читайте на следующей странице.

Вы приближаетесь к пешеходному переходу. А с другой стороны дороги тормозит автобус на остановке. И еще есть нервничающие пешеходы рядом с переходом. Что делать?

1. Затормозите перед переходом, включив аварийную сигнализацию
129 (4.29%)
2. Притормозите заранее, чтобы водитель в среднем ряду тоже смог оценить обстановку
2701 (89.79%)
3. Включите правый сигнал поворота, перестроитесь перед желтым автомобилем и остановитесь у перехода.
178 (5.92%)
Всего голосов:
3008

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