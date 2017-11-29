Зачем нужен личный автомобиль в городе и еще 5 горячих дискуссий с форума ЗР

На нашем форуме обсуждается все, что волнует автовладельцев. В дискуссиях участвуют авторы «За рулем». Главные темы месяца — препятствия на дороге, подбор колес для машины, признание властей в неумении организовать движение... Присоединяйтесь к дискуссиям!

Прочитал на сайте про новый универсал Лада Ларгус Куб. Неужели разработчики не понимают, что идеальное решение для скорой — это сменная будка на рамном пикапе с мощным мотором?

Не всё так просто. Конструкция с отдельной «будкой»-модулем гораздо дороже классического российского варианта. А медучреждение не вольно выбирать всё, что понравится: есть годовой лимит — и в итоге покупают те машины, которые в него вписываются. При таком раскладе дешевый Ларгус — подходящий вариант. Кроме того, «по квитанции — корова рыжая одна». Иными словами, одну машину купил — одну и списал. Причем целиком. Нет у нас такой практики, чтобы списать шасси, а модуль переставить. Можно вместо машины купить шасси в несколько раз дешевле, но на полнокомплектную скорую денег после этого уже не дадут никогда.

Что я должен делать, если на дороге — препятствие, например брошенный грузовик, а без пересечения сплошной ­­его не объехать? Сбегать за гаишником и попросить разрешения?

Правила не позволяют в этом случае пересекать сплошную линию разметки. Нужно или сдать назад (если в данном месте это позволяют ПДД), или сообщить в полицию и ожидать приезда экипажа ДПС. Конечно, сотрудники Госавтоинспекции могут появиться и через час либо вовсе не отреагировать на обращение. Поэтому большинство водителей вынуждены идти на нарушение, принимая меры предосторожности и надеясь, что их не накажут.

В статье о самоблокирующихся дифференциалах (ЗР, № 7, 2017) сказано: «Конструкция Торсена настолько чувствительна к изменению момента на осях, что мгновенно блокирует дифференциал, позволяя реализовать крутящий момент на колесе с лучшим сцеплением». На мой взгляд, самоблокирующийся дифференциал не может чувствовать никаких изменений момента, которые связаны коэффициентом блокировки. Он просто создает разницу за счет своего внутреннего трения. Прав ли я?

Да, такой дифференциал создает разницу моментов на осях за счет своего внутреннего трения, причем ее величина зависит от коэффициента блокировки узла (его конструктивных особенностей). Но изначально эту трансформацию провоцирует изменение сцепления колес с дорожным покрытием. Повышение момента на одной оси — следствие его снижения на другой. Поэтому можно считать, что конструкция Торсена чувствительна к его изменению на колесах, которое произошло вследствие потери сцепления на одном из них.

В сравнительном тесте (ЗР, № 8, 2017) вы посетовали, что Santa Fe не хватает современного бензинового мотора. По-моему, нечестно сравнивать модель, выпущенную пять лет назад, со свежим Колеосом. Не лучше ли было взять Grand Santa Fe 2016 модельного года с двигателем V6 и подобрать других конкурентов?

Этот тест собирался вокруг Колеоса, конкурентом которому приходится именно Santa Fe, а не его удлиненная версия Grand. Что касается возраста, то, если машина удачная, ей по силам бороться на равных и даже побеждать более свежих одноклассников. В числе таких примеров — Yeti, который с 2010 года не проиграл ни одного сравнительного теста.

Прочитал на сайте статью «А что, если поставить колеса побольше?» и возник вопрос. Правильно ли считать, что ширина шины есть ширина «от борта до борта», а не ширина рабочей части протектора?

ГОСТ обозначает ширину шины как ширину профиля, а не протектора. Ширина профиля — это ширина формы, в которой производится окончательная вулканизация шины. И шины с одинаковой шириной профиля порой имеют разную ширину протектора. Встречаются сильно закругленные края протектора (обычно у летних шин), есть и шины с резко обозначенными углами — обычно зимние или грязевые.

Жителям мегаполисов активно вбивают в голову, что приобретать личный автомобиль бессмысленно и неоправданно. Это что — признание властей в неумении организовать движение?

Когда личный автомобиль на глазах превращается из акселератора развития в его тормоз, становится очевидным: перемены нужны. Вполне возможно, что личный автомобиль полностью утратит свою привлекательность, поскольку затраты на его содержание, хранение и обслуживание становятся несоизмеримыми с реальной отдачей. Поэтому, вместо того чтобы тратить средства на покупку, страховку, парковку, налоги, ремонты и всё остальное, имеет смысл время от времени заказывать себе определенную услугу по перемещению из пункта А в пункт Б. Первый шаг — это каршеринг, сильно напоминающий прокат велосипедов. Кстати, это вовсе не российская особенность, а общая тенденция. Средства передвижения могут стать совместной собственностью, а личные машины — чем-то вроде лошадок на богатых ранчо для воскресного катания вокруг усадьбы. Хотя мы надеемся, что автомобили в личном пользовании будут оставаться еще очень долго.

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