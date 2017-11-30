Пол-литра для водителя Ларгуса и другие советы бывалых

Под рубрикой «Советы бывалых» мы публикуем маленькие хитрости, призванные облегчить жизнь водителя и сэкономить на ремонте и запчастях. На этот раз читатели делятся опытом постройки эстакады для ремонта автомобиля, удаления останков насекомых со стекол, фиксации бокса для всякой всячины в багажнике и другими премудростями.

Вы тоже можете принять участие в нашем клубе любителей «Советов бывалых». Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы — например, дневные ходовые огни, набор автокосметики, канистру хорошего моторного масла. БОЛЬШАЯ ЭСТАКАДА

В. Масков, Владикавказ

В рубрике «Советы бывалых» (ЗР, № 2, 2017) один из читателей рассказал об эстакаде из бруса, позволяющей приподнимать переднюю или заднюю часть машины. Из-за отсутствия ямы в гараже я решил изготовить эстакаду на всю длину автомобиля. Для нее подошли деревянные брусья размером 150×50 мм. Высоту эстакады каждый подбирает по потребности и возможности — в моем случае она составляет 250 мм. На концах брусьев прибил ограничительные бортики. На полу сделал разметку по ширине автомобиля, чтобы быстро ее ставить. Заехав на такую эстакаду, проще заменить масло в двигателе, проверить состо­яние подвески и даже произвести мелкий ремонт.

СИЛИТ ПОМОГ

Б. Шишмарев, Москва



В солнечный день сосед решил очистить ветровое стекло от останков насекомых. Взял припасенный состав, нанес ­его, немного подождал и удалил грязь. Но, как это обычно бывает, не прочитал инструкцию — а она запрещает наносить препарат на горячее стекло. В итоге появились разводы, которые не поддавались никаким подручным средствам. Если днем еще можно было ездить, то в сумерках разводы сильно мешали. Вспомнив, что очень давно стекла полировали плавиковой кислотой, я предложил соседу воспользоваться средством от известкового налета «Силит». Помогло! Стекло опять стало прозрачным. Если задумаете поступить так же, следите, чтобы состав не попал на резиновые детали и лакокрасочное покрытие.

ПО ФЭНШУЮ

И. Озябкин, Московская область





У многих автомобилей багажник небольшой, а скарба приходится возить много . Для эффективной организации внутреннего пространства купил в магазине ИКЕА небольшой бокс (за 499 рублей), в который идеально поместились огнетушитель с аптечкой, канистра с водой, набор инструментов и ЗИП. Для придания боксу жесткости можно использовать тонкую фанеру или плотный картон. А чтобы не летал по багажнику, зафиксируйте лентой-липучкой.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Д. Шарипов, Ижевск



На ВАЗ‑2112 при развороте развалился внешний левый На ВАЗ‑2112 при развороте развалился внешний левый ШРУС . Включаю передачу, отпускаю сцепление, а автомобиль не едет. Открыл я капот, увидел вращающийся левый привод. Вспомнил, как устроен дифференциал: если при включенной передаче одно колесо затормозить, крутящий момент передается на другое. Достал буксировочный трос, намотал на левый вал, выходящий из коробки, и привязал к рычагу подвески. Причем намотал в нужную сторону — так, чтобы вал не вращался. И доехал оставшиеся до дома километра два.

НЕРАЗЛЕЙВОДА

А. Кущанов, Иваново





Скромные по размеру карманы дверей Ларгуса не вмещают даже пол-литровую бутылку. Предлагаю такой способ размещения. Откручиваем саморез крепления обивки центральной консоли в ногах пассажира и прикрепляем им хомут для пластмассовых труб. Хомуты можно подобрать под бутылку любого размера. В моем случае это 110 мм, под полутора- или двухлитровую бутылку. Дополнительно замотал защелку хомута изолентой, чтобы случайно не раскрылся на ходу. Очень удобно — теперь бутылка всегда чистая, доступ к ней легкий, ногам пассажира абсолютно не мешает.

УПРЯМЫЙ БОЛТ

А. Паницков, Гатчина





На седане Mitsubishi Lancer 2004 года менял рычаг передней подвески. При демонтаже возникла проблема: болт переднего сайлент-блока откручивался на несколько оборотов и упирался из-за заржавевшей резьбы. Дальнейшее вращение грозило срывом резьбы либо проворачиванием закладной гайки. Очистить и смазать резьбу невозможно, так как она находится внутри скрытой полости подрамника. Поэтому я просверлил небольшое отверстие напротив болта, выступающего над гайкой, и через него впрыснул масло медицинским шприцем. Смазанный болт выкрутился без особого труда.

Призы авторам нашей подборки:

дневные ходовые огни фирмы Osram

спасательный фонарь «7 в 1» компании AirLine

мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА . ч компании Heyner

ч компании Heyner канистра масла ZIC компании SK Lubricants

канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»

набор автокосметики ASTROhim

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Отдел автомобильной информации «За рулем»