Пол-литра для водителя Ларгуса и другие советы бывалых

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БОЛЬШАЯ ЭСТАКАДА
В рубрике «Советы бывалых» (ЗР, № 2, 2017) один из читателей рассказал об эстакаде из бруса, позволяющей приподнимать переднюю или заднюю часть машины. Из-за отсутствия ямы в гараже я решил изготовить эстакаду на всю длину автомобиля. Для нее подошли деревянные брусья размером 150×50 мм. Высоту эстакады каждый подбирает по потребности и возможности — в моем случае она составляет 250 мм. На концах брусьев прибил ограничительные бортики. На полу сделал разметку по ширине автомобиля, чтобы быстро ее ставить. Заехав на такую эстакаду, проще заменить масло в двигателе, проверить состояние подвески и даже произвести мелкий ремонт.
СИЛИТ ПОМОГ
В солнечный день сосед решил очистить ветровое стекло от останков насекомых. Взял припасенный состав, нанес его, немного подождал и удалил грязь. Но, как это обычно бывает, не прочитал инструкцию — а она запрещает наносить препарат на горячее стекло. В итоге появились разводы, которые не поддавались никаким подручным средствам. Если днем еще можно было ездить, то в сумерках разводы сильно мешали. Вспомнив, что очень давно стекла полировали плавиковой кислотой, я предложил соседу воспользоваться средством от известкового налета «Силит». Помогло! Стекло опять стало прозрачным. Если задумаете поступить так же, следите, чтобы состав не попал на резиновые детали и лакокрасочное покрытие.
ПО ФЭНШУЮ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
На ВАЗ‑2112 при развороте развалился внешний левый ШРУС. Включаю передачу, отпускаю сцепление, а автомобиль не едет. Открыл я капот, увидел вращающийся левый привод. Вспомнил, как устроен дифференциал: если при включенной передаче одно колесо затормозить, крутящий момент передается на другое. Достал буксировочный трос, намотал на левый вал, выходящий из коробки, и привязал к рычагу подвески. Причем намотал в нужную сторону — так, чтобы вал не вращался. И доехал оставшиеся до дома километра два.
НЕРАЗЛЕЙВОДА
УПРЯМЫЙ БОЛТ
На седане Mitsubishi Lancer 2004 года менял рычаг передней подвески. При демонтаже возникла проблема: болт переднего сайлент-блока откручивался на несколько оборотов и упирался из-за заржавевшей резьбы. Дальнейшее вращение грозило срывом резьбы либо проворачиванием закладной гайки. Очистить и смазать резьбу невозможно, так как она находится внутри скрытой полости подрамника. Поэтому я просверлил небольшое отверстие напротив болта, выступающего над гайкой, и через него впрыснул масло медицинским шприцем. Смазанный болт выкрутился без особого труда.
Призы авторам нашей подборки:
- дневные ходовые огни фирмы Osram
- спасательный фонарь «7 в 1» компании AirLine
- мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА.ч компании Heyner
- канистра масла ZIC компании SK Lubricants
- канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»
- набор автокосметики ASTROhim
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Отдел автомобильной информации «За рулем»
Фото: авторы советов
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