Броня крепка: российский Тигр против Хаммера

Сравниваем автомобили армий России и США — какой мощнее, экономичнее, проходимее и лучше защищен.

Наследнику Хамви, BRV-O JLTV разработки AM General, не суждено встать в строй. Интересно, что эта машина сильно похожа на наш Тигр.

Не секрет, что Тигр, российский армейский бронеавтомобиль, появился на свет в качестве ответа на американский Хаммер. Вернее, на HMMWV, высокомобильное мультифункциональное колесное транспортное средство, созданное американской компанией AM General еще в конце 70-х.

Хамви быстро «раскрутили» телепередачами и публикациями в прессе о победоносной войне в Ираке.

История Хаммера

В начале 80-х Хамви приняли на вооружение. А широкую известность автомобиль получил во время войны в Персидском заливе. Быстро выяснилось, что Хамви плохо защищены и от пулевых выстрелов, и от взрывов мин и гранат — так что конструкторам пришлось разрабатывать дополнительную бронезащиту. Еще быстрее американцы наладили выпуск гражданской версии под маркой Hummer. Естественно, без брони, но с улучшенной отделкой. Позже эти машины стали именовать H1, так как появились H2 и H3, отдаленно напоминающие первый Хаммер стилистикой, хорошей проходимостью и внушительной ценой.

Гражданский вариант HMMWV, Hummer, рекламировали как непревзойденный внедорожник

История Тигра

В конце 90-х арабы из фирмы Bin Jabr Group Ltd (BJG) объявили тендер на 60 миллионов долларов США на создание автомобиля, подобного Хамви. Заказчиком был иорданский король Абдула II, не жаловавший ни американцев, ни их машины. Тендер выиграла ЗАО «Промышленные компьютерные технологии» (ПКТ), дочерняя фирма Горьковского автозавода. Три опытных образца разработали и представили заказчику в рекордный срок, показав на Международной выставке вооружения lDEX-2001 под названием Tiger HMTV.

Такую стремительность отчасти можно объяснить тем, что горьковчане (они же нижегородцы) использовали узлы давно освоенных бронетранспортеров и спецавтомобиля Водник.

Но и наш Тигр оказался не лыком шит. Такое бездорожье ему нипочем.

В июне 2005 года арабы начали производить аналогичные бронеавтомобили Nimr, с турбодизелем MTU 6R 106 мощностью 325 л.с. и трансмиссией Allison LCT 1000 — той же марки, кстати, что у Хамви. А к производству Тигров приступил Арзамасский машиностроительный завод. Сначала их оснащали дизельными двигателями Cummins B-180, В-205 и B-215. Позже стали ставить ярославский турбодизель ЯМЗ-5347-10. Коробка передач — механическая 5-ступенчатая. Именно такой силовой агрегат стоит сейчас на модернизированных Тиграх, впервые показанных миру на параде 9 Мая 2016 года.

Чей двигатель мощнее?

И Хамви, и Тигр — это в первую очередь платформы, на которых могут стоять разные кузова и различное вооружение. Вариантов множество. Так что сравним машины по основным техническим характеристикам. Начнем с того же силового агрегата. На Хамви установлен Detroit Diesel V8 объемом 6,5 литров. Он развивает 195 л.с. при 3400 об/мин и 581 Нм при 1700 об/мин. Комплектуется гидромеханической автоматической 4-ступенчатой коробкой передач. У Тигра АКП предусмотрена только в гражданских версиях. Спор же, что лучше для армейской техники — механика или автомат, бесконечен.

Дизель ЯМЗ-534, которым комплектуется Тигр.

Ярославский дизель меньше детройтского по объему, 4,4 литра, но чуть мощнее. Он развивает 158 кВт (215 л.с.) при 2600 об/мин. Максимальный крутящий момент меньше, 470 Нм, но приходится уже на 1000 об/мин. Хамви заметно легче, его масса 4672 кг. Масса бронированного Тигра — 6880 кг.

Чья машина быстрее?

И Хамви, и Тигр могут развивать до 140 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 17–20 секунд, так что тут паритет.

Чей двигатель экономичнее?

Детройтский дизель явно экономичнее — с ним Хамви требуется от 16 до 23 литров на 100 километров. Аппетит Тигра только разгорается на 25. Реальный же средний расход топлива — около 30 л на 100 км. В Тигре два бака емкостью по 70 литров. А у Хамви бак на 25 американских галлонов (94,63 л). Так что по запасу хода преимущества нет ни у нашей машины, ни у американской.

Чей салон вместительнее?

Кабина Хамви предельно проста. Четырех седоков разделяет высокий центральный тоннель, на который можно положить раненого бойца.

Стандартный экипаж Хамви — четыре бойца в салоне и пулеметчик в люке. Больше не помещается из-за огромного центрального тоннеля и скошенной задней части крыши. У Тигра крыша плоская и распашные двери сзади. Если в Тигре установлены индивидуальные сиденья (креслами не назовешь), его стандартный экипаж — 6 человек, а с местами вдоль бортов он может быть и 9-местным. И это серьезное преимущество.

Кабина Тигра уютнее американской, если можно так сказать о военной машине. Значительно больше пространства и посадочных мест.

Чья бронезащита лучше?

Главное то, что Тигр сразу создавался как броневик. Кузов сваривается из термообработанных стальных листов толщиной 5 или 7 мм, обеспечивающих уровень баллистической защиты по 3-му и 5-му классам соответственно. Специалисты говорят, что Тигр выдерживает взрыв 600 г тротила под днищем.

Бронезащиту для Хамви разрабатывали после того, как он был принят на вооружение, и первые броневики оказались беспомощными в пустынях, садясь по брюхо в песок.

Чья геометрическая проходимость лучше?

И Тигр, и Хамви построены на мощных рамах. Но российская конструкция внушительнее американской (на фото).

Важно, что многие элементы ходовой части Тигра взяты от БТР-80. Как, например, межколесные самоблокирующиеся дифференциалы, подвеска на сдвоенных поперечных рычагах, централизованная система подкачки колес. Есть раздаточная коробка с блокировкой центрального дифференциала. Ход подвески Тигра поражает воображение — 300 мм. Дорожный просвет — 400 мм. Угол въезда — 36°, съезда — 45°. Колесная база — 3300 мм. Габаритная длина — 5700, ширина — 2400. Такая же высота.

Армейский Тигр снизу. Очевиден колоссальный запас прочности ходовой.

При той же величине колесной базы, как у Тигра, Хамви чуть компактнее. Его длина — 4930 мм, ширина — 2310 мм, высота — 1990 мм. Дорожный просвет американца чуть больше — 17,2 дюйма (430 мм). Угол въезда заметно больше, почти 49°. Но угол съезда уже 37°. То есть на твердом покрытии Хаммер может застрять из-за заднего свеса. У Тигра этой проблемы нет.

Тигр длинее, выше и чуть шире Хаммера. 11. Хамви делали низким, чтобы он мог прятаться за «складками местности» и его легче было грузить в самолет для десантирования.

Стандартный Тигр может преодолевать броды глубиной до 1,2 метра. Хамви — до 30 дюймов (76 см), а со шноркелем — до 1,5 метров. Здесь американец вроде бы круче, но что такое в реальности эта разница? Пошел побыстрее, поднял волну побольше — двигатель и захлебнулся. Кроме того, у нас есть стандартная русская смекалка. У американцев — вера в высшие силы и доллар. Кстати о нем.

Чья машина дешевле?

Стоимость армейского Тигра оценивается в 60–100 тыс. долларов, гражданской версии — 90–150 тысяч. А первые 55 тысяч Хамви были куплены у AM General за 1,2 миллиарда долларов США. То есть каждая машина стоила всего 22 тыс. долларов. Впрочем, стоимость гражданских версий, тем более с эксклюзивной отделкой, сопоставима с тигровской.

Колонна автомобилей Тигр-М на параде Победы на Красной площади в Москве.

Многие знаменитости в Америке купили себе Хаммеры, один из главных фанатов марки — Арнольд Шварценеггер. У него как минимум три машины этой марки. Два армейских Хамви, цвета хаки и песочный. В прошлом году появился еще один Хаммер, красный. Он построен для кинозвезды австрийской фирмой Kreisel Electric, и это электромобиль с парой моторов на каждой оси. Ведь «австрийский дуб» при всей своей брутальности известен еще и как защитник окружающей среды, борец за экологию. Это, впрочем, не мешает Арни держать в гараже помимо Хаммеров несколько бензиновых суперкаров.

Наши тоже не прочь приобрести Тигров — скажем, братья Михалковы, Никита и Андрей. О первом говорят, что у него несколько таких машин (для поездок на охоту), а второй избавился от внедорожника, решив, что он плохо подходит для мирной жизни. Среди владельцев Тигра числился Валерий Шанцев, бывший губернатор Нижегородской области, и Владимир Жириновский, бессменный лидер ЛДПР. Подаренный на 60-летие синий Тигр он спустя восемь лет владения отправил на войну в Луганск. Вскоре его начали показывать украинские СМИ с искореженным то ли от взрыва, то ли от переворота кузовом.

Жириновский получил Тигр в подарок в 2006 году. А в 2014-м отправил его на убой в Луганск.



На смену Хамви первого поколения уже в 2018 году в вооруженные силы США начнут поступать автомобили Oshkosh L-ATV с дизель-электрической силовой установкой и ценой в 399 тыс. долларов. Чтобы заменить 280 тысяч Хамви до 2040 года, американцам придется потратить 30 миллиардов долларов.

И все-таки Хаммер стал, как сейчас говорят, культовой машиной. Тигру это явно не по плечу.

В тендере на оснащение американской армии новыми машинами участвовала и компания AM General, создавшая HMMWV. Их новая разработка называется BRV-O JLTV. И она подозрительно похожа на наш Тигр, только в песочной окраске.



В тендере на замену устаревших Хамви участвовала и AM General. Они представили на конкурс разработку BRV-O JLTV, с большим внутренним пространством и усиленной защитой днища… Но американским военным понадобились машины уже другого класса, с новыми возможностями. У Oshkosh L-ATV намного больше полезная нагрузка и вместимость, кроме базовой защиты предусмотрена дополнительная, которую можно ставить в полевых условиях, как когда-то на Хамви. Подвеска адаптивная, и дорожный просвет достигает полуметра. Кроме того, машина может служить электрогенератором.

У нас тоже создают и испытывают новые броневики, но подробностей про них меньше. Гонка вооружений продолжается. Но хочется верить, что, если наши машины и столкнутся с американскими, то только в подобном заочном сравнении.

Фото: «За рулем» и фирмы-производители