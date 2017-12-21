Что делать, если зимой очень надо проехать на летних шинах?

В идеале зимой следует ездить на зимних шинах. Но жизнь порой вносит коррективы: бывают ситуации, когда проще доехать на летних шинах.

Ситуаций, когда жизнь ставит автолюбителя перед подобным выбором, — масса. К примеру, проворонили вы наступление зимы и не успели переобуть автомобиль вовремя. А до шиномонтажа рукой подать: проехать нужно все-то метров 300. Или купили машину зимой, а продавец, жмот, не добавил комплект зимней резины. Или попросил за него такую сумму, на которую вы никак не рассчитывали. Может, вы и не собираетесь ездить этой зимой. Так можно ли доехать до гаража или дома в такой ситуации и как это лучше сделать?

Начнем с того, что наказания за езду зимой на летних шинах пока не предусмотрено. Об этом можно почитать здесь.

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В советское время и вовсе не знали, что такое зимние шины. И как-то при этом ездили. Конечно, с тех пор многое изменилось: моторы стали мощнее, машины быстрее и их стало в сотню раз больше. Но не теряйте оптимизма. Ведь, согласно поговорке, лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом в стаде баранов. Своим осторожным поведением за рулем вы наверняка постараетесь компенсировать недостаточные сцепные свойства летних шин на зимней дороге. Правда же?

Итак, несколько простых советов, если все же решились проехать по зимней дороге на летних шинах:

не следует резко разгоняться и тормозить, резко поворачивать рулевое колесо;

держите дистанцию больше, чем обычно;

не занимайте левые ряды.

Ну и еще могу дать совет технический, который, возможно, вызовет споры, но проверен временем. Давление в шинах можно снизить до 1,6–1,7 бара. Такое значение не повредит шинам, но сильно увеличит площадь соприкосновения протектора с дорожным покрытием.

И уж точно не следует выезжать зимой на летних шинах, если стаж вождения недостаточно большой или если предстоит дальняя дорога.

Ровных и нескользких дорог вашему новому автомобилю.