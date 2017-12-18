Любимые Волги Юрия Никулина: день рождения великого артиста

Нынешнее поколение садится за руль чуть ли не с начальной школы и не мыслит жизни без автомобиля. А в минувшие времена личный автомобиль даже для известных артистов вовсе не был обязательным. А некоторые и вовсе не стремились за руль, считая это не своим делом.

Вот и Юрий Никулин, великий актер и клоун, впервые попробовал себя в роли водителя уже сорокалетним, причем без особого энтузиазма. В 1962-м, когда ему было уже за сорок (Никулин родился 18 декабря 1921 года), он должен был играть Деточкина в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Инструктора по вождению актеру наняли, но роль ему так и не досталась.

Первая в семье Никулиных машина, Волга ГАЗ-22, прослужила, как могла, тринадцать лет.

Езда, по воспоминаниям Юрия Владимировича, давалась ему нелегко. На одном из первых занятий он чуть не задавил дворника. Обошлось, к счастью, сломанной метлой. Ездить великий актер все же научился. А вскоре у него появился и первый автомобиль — универсал Волга ГАЗ-22.

Вообще-то, в свободную продажу такие машины не поступали, поэтому частных Волг-универсалов в стране были единицы, только у особенных людей. Никулин позднее писал, что машину предложили цирку, но интереса она не вызвала, а он, подзаняв денег, — купил.

Вторым автомобилем Никулина тоже была Волга со знаменитым и, как считал актер, счастливым номером.

В гастрольных и съемочных поездках Никулин набивал свой универсал под завязку.



Прочная и вместительная Волга — мечта многих и многих советских людей — оказалась особенно удобной для путешествий на гастроли на съемки. Ее, правда, надо было часто чинить и обслуживать. Простейшие операции Никулин освоил сам, ну а более сложные доверял спецам. Помочь любимому актеру хотел, разумеется, каждый. К слову, в те годы практически каждый далекий от техники автолюбитель обзаводился знакомым механиком, причем часто работающим вовсе не в официальном сервисе, а на автобазе, а иногда и просто в частном гараже.

ГАЗ-22 прослужил семье Никулиных тринадцать лет. Машину неоднократно перекрашивали, а мелких и крупных ремонтов, пережитых Волгой и ее хозяином, — не счесть.

Страстью Никулина всегда были собаки. Иногда их в семье актера было даже две. Здесь — любимая Волга и еще более любимый фокстерьер.

Следующим автомобилем актера логично стал новый горьковский универсал — Волга ГАЗ-24-02 с государственным номерным знаком 00–13 ММО. Такое сочетание цифр, рассказывал Никулин, никто в ГАИ не хотел брать. А он — решился.

Конечно, Волгу Никулина на улицах узнавали. Особенно в столице.

За новой машиной знаменитый актер сам ездил в Горький. Качество недоступного миллионам советских людей автомобиля от этого лучше не стало. Уже по дороге в Москву потекло масло и антифриз, вскоре от кузова стала отваливаться краска. Потом случались и мелкие аварии, и переборка двигателя, но Юрий Владимирович свою машину любил. Как, впрочем, и все тогдашние автолюбители, привыкшие относиться к семейным автомобилям почти как к живым существам с индивидуальными характерами, а иногда и причудами. Никулину, любителю собак, этот взгляд был особенно близок.

На памятнике перед цирком на Цветном бульваре любимый актер с трофейным Adler Trumpf Junior из знаменитой комедии «Кавказская пленница». Правда, в фильме за рулем этого автомобиля актер не сидел.

В последние годы жизни Юрий Владимирович за руль почти не садился, в цирк его чаще возили на Мерседесе. Но образ великого актера, конечно же, навсегда будет ассоциироваться с Волгами. И это справедливо!