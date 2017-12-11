Спорткары бездорожья: самые быстрые кроссоверы планеты

В нашей подборке самые быстрые кроссоверы, которые доступны на российском рынке.

Лет двадцать назад уже было несколько внедорожников, чей разгон до 100 км/ч составлял около 10 секунд. Что это были за машины! Ими восхищались, они казались верхом совершенства. Сейчас подобная динамика воспринимается заурядной. Даже дизельный Hyundai Santa Fe ускоряется до сотни за 9,6 секунды, что уж говорить о премиальных кроссоверах — они гораздо, гораздо быстрее. Среди них есть даже суперкары, выстреливающие до сотни менее чем за 5 секунд.