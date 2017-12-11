Спорткары бездорожья: самые быстрые кроссоверы планеты

В нашей подборке самые быстрые кроссоверы, которые доступны на российском рынке.

Mercedes-Benz GLS-класса
Mercedes-Benz GLS-класса

Mercedes-Benz > GLS-класса

Bentley Bentayga
Bentley Bentayga

Bentley > Bentayga

Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz > GLC

Mercedes-Benz GLA-класса
Mercedes-Benz GLA-класса

Mercedes-Benz > GLA-класса

Porsche Cayman
Porsche Cayman

Porsche > Cayman

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Land Rover > Range Rover Sport

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Jeep > Grand Cherokee

BMW X6
BMW X6

BMW > X6

BMW X5
BMW X5

BMW > X5

Лет двадцать назад уже было несколько внедорожников, чей разгон до 100 км/ч составлял около 10 секунд. Что это были за машины! Ими восхищались, они казались верхом совершенства. Сейчас подобная динамика воспринимается заурядной. Даже дизельный Hyundai Santa Fe ускоряется до сотни за 9,6 секунды, что уж говорить о премиальных кроссоверах — они гораздо, гораздо быстрее. Среди них есть даже суперкары, выстреливающие до сотни менее чем за 5 секунд.

Спорткары бездорожья: самые быстрые кроссоверы планеты
Спорткары бездорожья: самые быстрые кроссоверы планеты
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