Замерз замок?! 5 проверенных способов, как открыть машину!

Металлическую часть ключа можно погреть в чашке с кипятком, стараясь не обварить руки и ноги и не намочить пульт охранной системы.

Чайник с кипятком лучше использовать по-другому. Налить горячую воду в медицинскую грелку и приложить ее к замку. Нет грелки? Тогда налейте воду в чашку до краев и согрейте в ней металлическую часть ключа. Учтите, что в большинство ключей современных автомобилей встроен пульт охранной системы, так что пластиковую часть в воду погружать нельзя. И перед тем как вставлять ключ в замок, его «жало» нужно быстро протирать — чтобы вода не попала внутрь замка.

Если есть возможность нагреть чайник и вынести его на улицу, не стремитесь полить замок крутым кипятком. Достаточно просто теплой воды. Не самый удобный способ, ведь рано или поздно вода снова замерзнет.

Если дело происходит рядом с домом, проще всего сбегать домой, включить электрический чайник, а потом полить теплой (не горячей!) водой дверь вокруг замка. Конечно, даже крутой кипяток вряд ли повредит лак и краску, но им можно обварить себе ноги. Зачем рисковать? Способ с чайником плох еще и тем, что вода может попасть в замок и снова там замерзнуть. Следовательно, ее придется как-то оттуда убирать — сушить, продувать.

Можно использовать фен. Лучше всего подойдет бытовой. Правда, далеко не у каждого есть возможность подключить его рядом с машиной.

Допустим, у вас есть возможность дотянуть до замка электрокабель (например, если вы живете в частном доме или на первом этаже многоэтажки). Можно использовать бытовой фен и погреть замок теплым воздухом. А вот с промышленным феном следует быть осторожным. Направлять на замок его следует кратковременно и на минимальной мощности. Иначе можно повредить лако-красочное покрытие кузова.

В продаже есть специальные брелоки для размораживания замков. Один из них мы приобрели для испытаний за 300 рублей. Это средняя цена на такие изделия. Внутри две батарейки ААА. Металлическое «жало» выдвигается кнопкой на корпусе, и уже через 10 секунд к нему нельзя прикоснуться — обожжешься. Брелок действительно работает и может выручить в подобной ситуации. В нем еще и светодиодный фонарик имеется. Однако если хотите приобрести такой, учтите, что придется запастись еще и несколькими комплектами батареек. Брелок немаленький и кое-что весит, так что ключи от машины потяжелеют. Да и полностью ли исключен риск случайно выдвинуть нагревающееся «жало»? По-нашему, нет. Брелок-размораживатель автомобильных замков действительно работает. Но использовать его неудобно: хранить в бардачке бессмысленно, дома — тоже. Ведь несчастье может настигнуть вас в гостях. Тогда носить с собой? Но в качестве брелока он тяжелый, да и «жало» может случайно выдвинуться в кармане. Тогда ожег обеспечен.

