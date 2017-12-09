Замерз замок?! 5 проверенных способов, как открыть машину!

Замерзшие замки, в том числе автомобильные, — дело в наших краях привычное, и опытные автовладельцы в такой ситуации не паникуют. Прежде всего нужно проверить, действительно ли в машине замерзли все замки. Может быть, внутрь можно попасть через багажник или заднюю дверь? И, если позволяет физическая форма, стоит проползти на место водителя и начать прогревать двигатель.
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Во многих современных автомобилях личинки замков скрыты пластиковыми накладками. С такими замок вряд ли замерзнет. Случись такое чудо, придется аккуратно снять накладку.
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Ключ не лезет в замочную скважину — внутри лед. Значит, его нужно как-то растопить. Только не пытайтесь жечь бумагу. Есть способы безопаснее.
Однако если простой вариант не сработал и машина все же не открывается. Способов справиться с этой много. Самые простые и доступные мы проверили лично и готовы дать рекомендации:
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Не рекомендуем!
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Надежный способ!
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Если дело происходит рядом с домом, проще всего сбегать домой, включить электрический чайник, а потом полить теплой (не горячей!) водой дверь вокруг замка. Конечно, даже крутой кипяток вряд ли повредит лак и краску, но им можно обварить себе ноги. Зачем рисковать? Способ с чайником плох еще и тем, что вода может попасть в замок и снова там замерзнуть. Следовательно, ее придется как-то оттуда убирать — сушить, продувать.
Если есть возможность нагреть чайник и вынести его на улицу, не стремитесь полить замок крутым кипятком. Достаточно просто теплой воды. Не самый удобный способ, ведь рано или поздно вода снова замерзнет.
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Чайник с кипятком лучше использовать по-другому. Налить горячую воду в медицинскую грелку и приложить ее к замку. Нет грелки? Тогда налейте воду в чашку до краев и согрейте в ней металлическую часть ключа. Учтите, что в большинство ключей современных автомобилей встроен пульт охранной системы, так что пластиковую часть в воду погружать нельзя. И перед тем как вставлять ключ в замок, его «жало» нужно быстро протирать — чтобы вода не попала внутрь замка.
Металлическую часть ключа можно погреть в чашке с кипятком, стараясь не обварить руки и ноги и не намочить пульт охранной системы.
Отогреть замок с помощью тепла от собственного тела не получится. Даже не пытайтесь: только руки замерзнут.
Греть замок руками или дыханием бессмысленно. Ничего не получится. Проверяли!
Допустим, у вас есть возможность дотянуть до замка электрокабель (например, если вы живете в частном доме или на первом этаже многоэтажки). Можно использовать бытовой фен и погреть замок теплым воздухом. А вот с промышленным феном следует быть осторожным. Направлять на замок его следует кратковременно и на минимальной мощности. Иначе можно повредить лако-красочное покрытие кузова.
Можно использовать фен. Лучше всего подойдет бытовой. Правда, далеко не у каждого есть возможность подключить его рядом с машиной.
В продаже есть специальные брелоки для размораживания замков. Один из них мы приобрели для испытаний за 300 рублей. Это средняя цена на такие изделия. Внутри две батарейки ААА. Металлическое «жало» выдвигается кнопкой на корпусе, и уже через 10 секунд к нему нельзя прикоснуться — обожжешься. Брелок действительно работает и может выручить в подобной ситуации. В нем еще и светодиодный фонарик имеется. Однако если хотите приобрести такой, учтите, что придется запастись еще и несколькими комплектами батареек. Брелок немаленький и кое-что весит, так что ключи от машины потяжелеют. Да и полностью ли исключен риск случайно выдвинуть нагревающееся «жало»? По-нашему, нет.
Брелок-размораживатель автомобильных замков действительно работает. Но использовать его неудобно: хранить в бардачке бессмысленно, дома — тоже. Ведь несчастье может настигнуть вас в гостях. Тогда носить с собой? Но в качестве брелока он тяжелый, да и «жало» может случайно выдвинуться в кармане. Тогда ожег обеспечен.
Курите? Хорошо! Не для вашего здоровья, конечно. Но в данной ситуации плохая привычка может оказаться полезной. Если вы курите — в кармане лежит зажигалка. Лучше, конечно, плазменная, не боящаяся ветра, но сгодится и обычная. Доставайте и нагревайте металлическую часть ключа. Только не переусердствуйте, а то расплавится пластиковая головка.
Чтобы как следует прогреть личинку замка, ключ, скорее всего, придется нагревать два-три раза.
Если дело происходит во дворе многоквартирного дома, а поблизости есть более удачливый автовладелец, прогревающий или уже прогревший двигатель машины, можно попробовать погреть и ваш замок выхлопными газами. Для этого на трубу нужно надеть толстый шланг (например, от пылесоса) и направить газы на личинку. Может быть, поможет. Хотя придется побегать в поисках шланга, испачкаться и понюхать выхлопы. Плюс задержать соседа. Если шланг будет слишком длинным, выхлопные газы успеют остыть, пока доберутся до замка вашей машины.
Теоретически замок можно согреть выхлопными газами. Но для этого нужно где-то добыть машину с работающим двигателем и шланг на трубу. Короткий, чтобы газы не успели остыть.
Лучше попросить у другого автовладельца прикуриватель. Раскалите его докрасна и, выдвинув подпружиненную часть, прижмите к личинке замка. Подержите так секунд 30. Делайте все очень аккуратно, чтобы не обжечь пальцы и не повредить машину. Возможно, операцию придется повторить несколько раз. Способ надежный, но учтите, что легко переусердствовать, и тогда облезет хром с личинки замка.
Разморозить личинку прикуривателем очень просто. Единственная загвоздка: его нужно где-то одолжить.
А что же специализированные средства? Пожалуй, одной из самых известных в автохимии жидкостей является WD-40. Но после ее использования придется потом продувать замки. А это не очень удобно.
WD-40 также способен разморозить замок. Но содержащийся в нем керосин потом замерзнет. Следовательно, этот способ лучше не использовать, если нет возможности продуть замки.
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Как нам кажется, самый безопасный и разумный способ справиться с проблемой — держать под рукой (дома, на работе) химические размораживатели замков, то есть баллончики со спиртосодержащими жидкостями. Мы выбрали «жидкий ключ», рекомендованный нашими экспертами по результатам сравнительного теста. Использовать очень просто — открыл колпачок, вставил носик в личинку, нажал — залил жидкость. Подождал секунд десять — и можно вставлять ключ. Дверь наверняка откроется.
В сравнительном тесте размораживателей замков победило это средство от Hi-Gear стоимостью всего 100 рублей.
Конечно, мы показали не все способы, которыми можно отогреть замок. Например, не стали иллюстрировать старый таксистский прием — использовать вместо чайника свой организм. То есть, простите за натурализм, помочиться на дверь. Но на это способны не все. Еще несколько приемов мы приберегли для следующей публикации. Возможно, что-то могли упустить. Но уверены, что вы напомните и нам, и коллегам-автовладельцам.
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