Самые продаваемые автомобили в истории нашей страны

Конечно, продаваемость той или иной модели в СССР определялась, в основном, не симпатиями покупателей, а предложением. Попросту: брали все, что давали, а заводы всегда работали на полную мощность.

Статистику продаж в советские времена не публиковали, поэтому будем ориентироваться на количество выпущенных автомобилей. Конечно, часть машин попадала в государственные структуры (в большей степени Волги и Москвичи, в меньшей — ВАЗы и Запорожцы). Кроме того, некоторое количество советских легковых автомобилей отправляли на экспорт. В отношении тольяттинских машин этот показатель доходил иногда до 100 тысяч в год. Однако полного экспортного расклада по моделям тоже нет. Поэтому автомобили, продаваемые во времена СССР за рубеж, вошли в общее количество. Но ведь масштабы производства были таковы, что на распределение мест в нашем рейтинге экспорт не влияет.

Итак, вот 22 самых продаваемых семейства автомобилей за всю историю нашей страны, распределенные по 19 позициям...