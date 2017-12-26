После внедрения платформы CLAR (cluster architecture) компания BMW — на подъеме. Сначала «семерка» с индексом G12 позволила баварцам подобраться к S-классу на расстояние последнего прыжка. А спустя год великолепная «пятерка» G30 положила на обе лопатки новую «ешку» и, возможно, украла десятки тысяч ее потенциальных клиентов.
Пока в Штутгарте дули на свечки, отмечая второй день рождения среднеразмерного кроссовера GLC, в Мюнхене презентовали новый BMW X3 на революционной платформе. И поскольку прежний «икс-третий», выпускаемый с 2011 года, даже во второй фазе карьеры уступал Мерседесу буквально чуть-чуть (ЗР, № 12, 2015), на встречу с новым я отправлялся в предвкушении чуда. Если первый СLAR-кроссовер поедет не хуже братьев седанов, мерседесовским дилерам можно будет наряжаться во всё черное.
Тяжелая ноша
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BMW X3 xDrive30d
Длина / ширина / высота / база, мм 4708 / 1891 / 1676 / 2864
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BMW X3 M40i
Длина / ширина / высота / база, мм 4716 / 1897 / 1676 / 2864
Хорош? Безусловно! Твердый взгляд светодиодных фар, рельефные мускулы боковых выштамповок и настоящие, отнюдь не бутафорские воздуховоды в задней части передних крыльев. Ушедший из Шкоды противоречивый Йозеф Кабан не успел приложить карандаш к этой машине, а ее единоличному автору — Кельвину Лаку — определенно удался гармоничный дизайн.
По традиции со сменой поколений «икс-третий» прибавил в размерах. Длина, прирост которой целиком и полностью пришелся на колесную базу, увеличилась на 50 мм. Изменения в ширине и высоте — в пределах погрешности.
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Виртуальные приборы как у «пятерки» с «семеркой». И вновь за доплату — 33 200 рублей.
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Система кругового обзора — «семерочная». Спустя два года после своего появления она по-прежнему лучшая.
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Интерьер X3 напоминает «пятерочный» как архитектурой, так и качеством материалов, но расстраивает неувязками: центральный подлокотник не регулируется по длине, заблокировать центральный замок можно только с двери водителя.
В общем, если вам кажется, что сзади новый BMW X3 тесноват, ключевое слово — «кажется». Вопросы могут возникнуть разве что к геометрии посадки. Как и прежде, подушка сиденья расположена достаточно низко, рослым людям приходится держать бедра на весу. Продольная регулировка отсутствует, а список переменных параметров ограничивается углом наклона спинки. Климатический блок — опция, а вот USB-слоты задним пассажирам недоступны в принципе.
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Мы давно привыкли видеть клавиши выбора ездовых режимов на этом месте. Но не привыкли, что даже в «комфорте» руль может быть так сильно «зажат».
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Опционный обогрев руля — 16 200 рублей. За 17 тысяч предлагают М‑руль.
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Корпоративная мультимедийная система с управлением жестами теперь доступна и «икс-третьему».
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Система помощи при спуске поддерживает скорость в диапазоне от 1 до 30 км/ч.
Вообще при всей технологичности X3 с индексом G01 удивляет некоторыми решениями. Вслед за седанами на платформе CLAR он получил новейшую мультимедийную систему с функцией управления жестами, интерактивный ключ BMW Display Key и зачатки автопилота под названием Driving Assistant Plus, однако в нем в принципе нет нехитрых вещей вроде регулируемого центрального подлокотника и клавиши блокировки центрального замка на пассажирской двери. За общей безупречностью эргономики и качества материалов эти упущения заметит не каждый, но логика баварцев кажется странной.
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На фото — опционные спортивные сиденья за полсотни тысяч рублей. Они хороши. Но я уверен, что и к базовым не будет никаких вопросов.
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Сзади много воздуха, но подушку сиденья по-прежнему хочется немного поднять. А еще не помешали бы USB-слоты.
Трехлитровый дизель версии xDrive30d работает почти бесшумно: ни вибраций, ни характерного рокота. Скрывать пристрастие к тяжелому топливу «икс-третий» умеет не хуже аналогичной «пятерки». Разгонная динамика — огонь! Будучи в близких отношениях с безальтернативным 8-ступенчатым автоматом ZF, 265‑сильная (российские версии наверняка дефорсируют до 249 сил) рядная «шестерка» закидывает графическую стрелку спидометра на отметку «100 км/ч» за какие-то 5,8 секунды. Вот только после первой же скоростной змейки я задаюсь немым вопросом: оно мне надо?
Люди, занимавшиеся настройкой рулевого управления, однозначно перехитрили сами себя. Опционные спортивные рейки с переменным шагом, установленные на все тестовые автомобили, нужно срочно переплавить и заменить обычными. Иначе домохозяйка из Штатов предъявит Мюнхену крупный иск, намотавшись на молодую секвойю и даже не поняв, как так вышло! Нелинейность обратной связи, приправленная весьма специфической настройкой электроусилителя, реально пугает. В «околонулевых» положениях руль сравнительно «пустой». Но стоит повернуть его на несколько градусов, как машина чрезмерно резко ввинчивается в поворот. Если сильно перебрать со скоростью, недалеко и до заноса!
Кроме того, внедорожный маршрут, проложенный по территории португальского национального парка «Педра-Амарела», близ Эшторила, позволил убедиться, что с геометрической проходимостью у BMW X3 по-прежнему полный порядок, а электронно-управляемая муфта быстра и разумна. Разве что система помощи при спуске, умеющая поддерживать постоянную скорость в дельте от 1 до 30 км/ч, работает грубовато. Клевки на спусках не соответствуют прайс-листу.
|В ощущении качества и уровне оснащения не уступает старшим моделям
|От первого CLAR-кроссовера мы ждали большего — вернее, всё еще ждем
Версия xDrive30d (по цене от 3 600 000 рублей), наверняка будет одной из самых популярных в России модификаций «икс-третьего». Однако говорить о том, что первый CLAR-кроссовер станет лидером в своем классе, преждевременно. Разгромным преимуществом перед Мерседесом GLC здесь и не пахнет. А ведь есть еще только-только обновившиеся Audi Q5 и Volvo XC60.
P.S.: Cluster architecture продолжает шагать по планете. И делает это даже быстрее, чем изначально планировали в BMW. Воодушевившись успехами «пятерки» с «семеркой», мюнхенцы решили работать семь дней в неделю и, по слухам, в 2018 году представят «икс-пятый» на платформе CLAR. Таким образом, прежняя «немодульная» машина с индексом F15 продержится на конвейере всего четыре года — в два раза меньше стандартного срока. И очень хочется думать, что перед выпуском на рынок новый «икс-пятый» научат ездить безупречно. Так, чтобы нам с вами не пришлось рассуждать про рейку и переменчивость ее шага. Так, как умеют ездить «пятерка» и «семерка».
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