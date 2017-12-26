Люди, занимавшиеся настройкой рулевого управления, однозначно перехитрили сами себя. А в остальном все очень хорошо.

После внедрения платформы CLAR (cluster architecture) компания BMW — на подъеме. Сначала «семерка» с индексом G12 позволила баварцам подобраться к S-классу на рассто­яние последнего прыжка. А спустя год великолепная «пятерка» G30 положила на обе лопатки новую «ешку» и, возможно, украла десятки тысяч ее потенциальных клиентов.

Пока в Штутгарте дули на свечки, отмечая второй день рождения среднеразмерного кроссовера GLC, в Мюнхене презентовали новый BMW X3 на революционной платформе. И поскольку прежний «икс-третий», выпуска­емый с 2011 года, даже во второй фазе карьеры уступал Мерседесу буквально чуть-чуть (ЗР, № 12, 2015), на встречу с новым я отправлялся в предвкушении чуда. Если первый СLAR-кроссовер поедет не хуже братьев седанов, мерседесовским дилерам можно будет наряжаться во всё черное.

Тяжелая ноша

BMW X3

BMW X3 xDrive30d Длина / ширина / высота / база, мм 4708 / 1891 / 1676 / 2864

Объем багажника (VDA) 550–1600 л

Снаряженная / полная масса 1895 / 2500 кг

Двигатель дизельный, Р6, 24 клапана, 2993 см³; 195 кВт / 265 л.с. при 4000 об/мин; 620 Н·м при 2000- 2500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 5,8 с

Максимальная скорость 240 км/ч

Топливо / запас топлива ДТ / 68 л

Расход топлива: смешанный цикл 6,0 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; А8 BMW X3 M40i Длина / ширина / высота / база, мм 4716 / 1897 / 1676 / 2864

Объем багажника (VDA) 550–1600 л

Снаряженная / полная масса 1885 / 2455 кг

Двигатель бензиновый, Р6, 24 клапана, 2998 см³; 265 кВт/360 л.с. при 5500–6500 об/мин; 500 Н·м при 1520- 4800 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 4,8 с

Максимальная скорость 250 км/ч

Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95, АИ-98 / 65 л

Расход топлива: смешанный цикл 8,4 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; А8

Хорош? Безусловно! Твердый взгляд светодиодных фар, рельефные мускулы боковых выштамповок и настоящие, отнюдь не бутафорские воздуховоды в задней части передних крыльев. Ушедший из Шкоды противоречивый Йозеф Кабан не успел приложить карандаш к этой машине, а ее единоличному автору — Кельвину Лаку — определенно удался гармоничный дизайн.

По традиции со сменой поколений «икс-третий» прибавил в размерах. Длина, прирост которой целиком и полностью пришелся на колесную базу, увеличилась на 50 мм. Изменения в ширине и высоте — в пределах погрешности.

Виртуальные приборы как у «пятерки» с «семеркой». И вновь за доплату — 33 200 рублей.

Система кругового обзора — «семерочная». Спустя два года после своего появления она по-прежнему лучшая.

Интерьер X3 напоминает «пятерочный» как архитектурой, так и качеством материалов, но расстраивает неувязками: центральный подлокотник не регулируется по длине, заблокировать центральный замок можно только с двери водителя.



В общем, если вам кажется, что сзади новый BMW X3 тесноват, ключевое слово — «кажется». Вопросы могут возникнуть разве что к геометрии посадки. Как и прежде, подушка сиденья расположена достаточно низко, рослым людям приходится держать бедра на весу. Продольная регулировка отсутствует, а список переменных параметров ограничивается углом наклона спинки. Климатический блок — опция, а вот USB-слоты задним пассажирам недоступны в принципе.

Мы давно привыкли видеть клавиши выбора ездовых режимов на этом месте. Но не привыкли, что даже в «комфорте» руль может быть так сильно «зажат».

Опционный обогрев руля — 16 200 рублей. За 17 тысяч предлагают М‑руль.

Корпоративная мультимедийная система с управлением жестами теперь доступна и «икс-третьему».

Система помощи при спуске поддерживает скорость в диапазоне от 1 до 30 км/ч.



Вообще при всей технологичности X3 с индексом G01 удивляет некоторыми решениями. Вслед за седанами на платформе CLAR он получил новейшую мультимедийную систему с функцией управления жестами, интерак­тивный ключ BMW Display Key и зачатки автопилота под названием Driving Assistant Plus, однако в нем в принципе нет нехитрых вещей вроде регулируемого центрального подлокотника и клавиши блокировки центрального замка на пассажирской двери. За общей безупречностью эргономики и качества материалов эти упущения заметит не каждый, но логика баварцев кажется странной.

На фото — опционные спортивные сиденья за полсотни тысяч рублей. Они хороши. Но я уверен, что и к базовым не будет никаких вопросов.

Сзади много воздуха, но подушку сиденья по-прежнему хочется немного поднять. А еще не помешали бы USB-слоты.



Не удивлюсь, если этот интерактивный ключ (21 300 рублей) однажды станет доступен даже «единичкам». Вопрос в том, на руку ли BMW его «обесценивание»?

Трехлитровый дизель версии xDrive30d работает почти бесшумно: ни вибраций, ни характерного рокота. Скрывать пристрастие к тяжелому топливу «икс-третий» умеет не хуже аналогичной «пятерки». Разгонная динамика — огонь! Будучи в близких отношениях с безальтернативным 8-ступенчатым автоматом ZF, 265‑сильная (российские версии наверняка дефорсируют до 249 сил) рядная «шестерка» закидывает графическую стрелку спидометра на отметку «100 км/ч» за какие-то 5,8 секунды. Вот только после первой же скоростной змейки я задаюсь немым вопросом: оно мне надо?

Люди, занимавшиеся настройкой рулевого управления, однозначно перехитрили сами себя. Опционные спортивные рейки с переменным шагом, установленные на все тестовые автомобили, нужно срочно переплавить и заменить обычными. Иначе домохозяйка из Штатов предъявит Мюнхену крупный иск, намотавшись на молодую секвойю и даже не поняв, как так вышло! Нелинейность обратной связи, приправленная весьма специфической настройкой электроусилителя, реально пугает. В «околонулевых» положениях руль сравнительно «пустой». Но стоит повернуть его на несколько градусов, как машина чрезмерно резко ввинчивается в поворот. Если сильно перебрать со скоростью, недалеко и до заноса!

Багажник (550 литров при пятиместной конфигурации) с органайзером в подполье и местом для шторки аккуратен и продуман. Фальшпол поддерживается пневматическим упором.

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Не считая этой особенности, новый «икс-третий» почти безупречен. Не сомневаюсь, что с обыкновенной рейкой его поведение станет куда адекватнее, а электроусилитель инженеры перекалибруют в самое ближайшее время — сейчас усилие на нем избыточно даже в режиме Comfort. Чтобы не жаловаться на излишнюю жесткость адаптивных амортизаторов, не гонитесь за колесами максимального диаметра. На базовых «восемнадцатых» энергоемкость вполне приемлема. Хотя при активной атаке мелочевки вроде корней деревьев или жестких земляных промоин «икс-третий» всё же изрядно трясет.

Кроме того, внедорожный маршрут, проложенный по территории португальского национального парка «Педра-Амарела», близ Эшторила, позволил убедиться, что с геометрической проходимостью у BMW X3 по-прежнему полный порядок, а электронно-управляемая муфта быстра и разумна. Разве что система помощи при спуске, умеющая поддерживать постоянную скорость в дельте от 1 до 30 км/ч, работает грубовато. Клевки на спусках не соответствуют прайс-листу.

Клиренс 204 мм и отлично настроенная трансмиссия xDrive — «икс-третий» не чужой на бездорожье. Но стóит ли заказывать топовые 20‑ или 21‑дюймовые колеса?

В ощущении качества и уровне оснащения не уступает старшим моделям От первого CLAR-кроссовера мы ждали большего — вернее, всё еще ждем

Версия xDrive30d (по цене от 3 600 000 рублей), наверняка будет одной из самых популярных в России модификаций «икс-третьего». Однако говорить о том, что первый CLAR-кроссовер станет лидером в своем классе, преждевременно. Разгромным преимуществом перед Мерседесом GLC здесь и не пахнет. А ведь есть еще только-только обновившиеся Audi Q5 и Volvo XC60.

P.S.: Cluster architecture продолжает шагать по планете. И делает это даже быстрее, чем изначально планировали в BMW. Воодушевившись успехами «пятерки» с «семеркой», мюнхенцы решили работать семь дней в неделю и, по слухам, в 2018 году представят «икс-пятый» на платформе CLAR. Таким образом, прежняя «немодульная» машина с индексом F15 продержится на конвейере всего четыре года — в два раза меньше стандартного срока. И очень хочется думать, что перед выпуском на рынок новый «икс-пятый» научат ездить безупречно. Так, чтобы нам с вами не пришлось рассуждать про рейку и переменчивость ее шага. Так, как умеют ездить «пятерка» и «семерка».