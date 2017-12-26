В сознании большинства людей Дед Мороз ассоциируется с тройкой лошадей, Санта — с санями и оленями. Франкоязычный Пер-Ноэль изначально передвигался на ослике. Олени при этом умеют летать, лошади вроде бы нет, про осла толком ничего не известно. Но в любом случае все три варианта не слишком годятся для перемещений в реальных условиях. Никуда они не успеют добраться из своих Рованиеми, Великого Устюга, французского Либурна, эстонского Йыгеве, казахского Бурабая, норвежского Савалена, Порт Нола на Аляске и так далее.
Это выяснилось довольно давно, поэтому благодарное человечество издавна предоставляет дедам морозам всех стран и народов различные транспортные средства. Какие именно? Смотрим в нашей галерее.
- Машину для Деда Мороза можно просто... нарисовать!
Фото: ИТАР-ТАСС, Twitter.com
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