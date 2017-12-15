Сегодня этот кроссовер (вместе с Macan) составляет основу благополучия марки. Понятно, почему в Штутгарте прошлись по внешности Кайена лишь легкими штрихами — боялись спугнуть удачу. Чего не скажешь о модернизации технической части.
Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon — пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник уже прошли проверку на интеллект полного привода, которую мы проводим с помощью специальных роликовых платформ. Настало время испытать машины на реальном бездорожье.
Помню, очень завидовал соседу по даче на Ладе с газовым баллоном в багажнике. Сам хотел даже пригнать газовую Самару из Голландии, но там наши спецы меня отговорили, напугав снижением моторного ресурса у таких автомобилей. И вот Лада на новом витке предлагает Весту CNG — ест и бензин, и газ.
На что похож и с кем предстоит конкурировать новому компактному кроссоверу Volvo XC40, — выясняем на ездовой презентации.
Lada Vesta CNG — не только на бензине
Помню, очень завидовал соседу по даче на Ладе с газовым баллоном в багажнике. Сам хотел даже пригнать газовую Самару из Голландии, но там наши спецы меня отговорили, напугав снижением моторного ресурса у таких автомобилей. И вот Лада на новом витке предлагает Весту CNG — ест и бензин, и газ.
Вазовцы говорят, что о ресурсе позаботились, мотору газ не навредит. В нашем тесте мы сосредоточились на возможностях сэкономить. Да, непростая это задача — пойти и купить автомобиль не как у многих. Но уже вижу лица просветленных пользователей, коим был и мой сосед, и опять начинаю облизываться.
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