Супертест шести полноприводников — кто справится с бездорожьем? Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon — пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник уже прошли проверку на интеллект полного привода, которую мы проводим с помощью специальных роликовых платформ. Настало время испытать машины на реальном бездорожье. Lada Vesta CNG — не только на бензине Помню, очень завидовал соседу по даче на Ладе с газовым баллоном в багажнике. Сам хотел даже пригнать газовую Самару из Голландии, но там наши спецы меня отговорили, напугав снижением моторного ресурса у таких автомобилей. И вот Лада на новом витке предлагает Весту CNG — ест и бензин, и газ. Volvo XC40: первый тест-драйв На что похож и с кем предстоит конкурировать новому компактному кроссоверу Volvo XC40, — выясняем на ездовой презентации.