Lada Vesta CNG — не только на бензине

Помню, очень завидовал соседу по даче на Ладе с газовым баллоном в багажнике. Сам хотел даже пригнать газовую Самару из Голландии, но там наши спецы меня отговорили, напугав снижением моторного ресурса у таких автомобилей. И вот Лада на новом витке предлагает Весту CNG — ест и бензин, и газ.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta CNG
Lada Vesta CNG

Вазовцы говорят, что о ресурсе позаботились, мотору газ не навредит. В нашем тесте мы сосредоточились на возможностях сэкономить. Да, непростая это задача — пойти и купить автомобиль не как у многих. Но уже вижу лица просветленных пользователей, коим был и мой сосед, и опять начинаю облизываться.

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Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (11)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Недостатки:

Комментарий:

Что в ней русского??? А???

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