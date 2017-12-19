Инцидент со взрывом произошел утром 15 декабря в британском городе Ланкастер. Владелица малолитражки smart fortwo перепутала воздухозаборник двигателя с топливной горловиной, залила в нее бензин и включила зажигание.
Что подарить автомобилисту? Радар-детектор или видеорегистратор? Как и какой прибор выбрать, чтобы и подарком был солидным, и обошелся в разумную сумму? Есть мудрое и правильное решение: комбо-устройство, совмещающее функции радар-детектора, видеорегистратора, современный гаджет по вменяемой цене.
Завидуем американцам, пуская в контролируемый занос новый седан Genesis G70. Для кого он сделан, на чей хлеб из конкурентов претендует и когда появится в наших краях — эти и другие вопросы в нашем тест-драйве.
Мы собрали пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник, чтобы узнать, чей полный привод лучше. Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon — все они прошли проверку на интеллект полноприводной трансмиссии. Выясним, как каждый из них впишется в рейтинг ЗР за всю историю сравнительных тестов.
Новый Renault Dokker — видеотест ЗР
В России появился новый «каблучок» Renault Dokker. Кому он придется по душе больше: семьянину или предпринимателю?
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