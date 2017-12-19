Новый Renault Dokker — видеотест ЗР

В России появился новый «каблучок» Renault Dokker. Кому он придется по душе больше: семьянину или предпринимателю?

Renault Dokker
Renault Dokker

Renault > Dokker

  • Подробнее о новом Renault Dokker можно почитать в материале Кирилла Бревдо по ссылке.

Фото: Онлайн-редакция
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