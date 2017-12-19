Тест-драйв Genesis G70 — дорогу молодым! Завидуем американцам, пуская в контролируемый занос новый седан Genesis G70. Для кого он сделан, на чей хлеб из конкурентов претендует и когда появится в наших краях — эти и другие вопросы в нашем тест-драйве. Новый Renault Dokker — видеотест ЗР В России появился новый «каблучок» Renault Dokker. Кому он придется по душе больше: семьянину или предпринимателю? Лучшие полноприводные автомобили! Рейтинг ЗР Мы собрали пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник, чтобы узнать, чей полный привод лучше. Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon — все они прошли проверку на интеллект полноприводной трансмиссии. Выясним, как каждый из них впишется в рейтинг ЗР за всю историю сравнительных тестов.