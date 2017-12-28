Мы поставили опыт и получили забавные результаты.

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Еще с детства мы помним, что пачка сахара, высыпанная в бензобак, способна надолго отравить существование владельца машины. В знаменитой франко-итальянской кинокомедии «Разиня» образца 1965 года с Бурвилем и де Фюнесом в главных ролях этот прием сработал отлично. И всем было смешно.

Трудно сказать, сколько бензобаков подверглось с тех пор подобному издевательству: добрых людей на свете много. Алгоритмы устранения последствий подобных «шуточек» рисовались довольно жуткими: чего стоит одна только замена топливопроводов, забитых липкой сладкой субстанцией. А действительно, что же делать тому, кто, как говорится, «попал под раздачу»?

Мы поставили простой эксперимент. Взяли стеклянную баночку с 95-м бензином, бухнули в нее три кусочка сахара «Чайкофский» (так написано на коробке — через Ф!), изготовленного в городе Валуйки, и стали ждать, когда же сахар начнет вести себя так, как если бы он попал в чайную чашку.

Древние философы в спорах часто говорили: «Смотри!» Можем выразиться аналогично: мол, смотри — вот три куска сахара, пролежавшие в бензине много часов… Вывод: сахар в бензине растворяться не хочет!

И-и-и… не дождались. Даже спустя шесть часов все три кусочка сохраняли исходную форму, даже не пытаясь создать новую марку бензина с повышенной калорийностью. Понятно, что при езде все они рано или поздно развалятся от тряски, но желания растворяться в 95-м у них точно не прибавится.

Конечно, такие опыты многократно ставили и до нас. Вердикт всегда был однозначным: никакого вреда от сахара нет и быть не может. Однако…

Однако ж не всё так просто. Да, в бензине сахар не растворяется… Но зато он отлично контактирует с водой! И если в бензобаке есть вода, а она там — частая гостья, то ситуация немножко меняется. В нижней части бензобака появляется слой жидкости с более высокой плотностью, чем у бензина. При этом топливный насос обязательно начнет ее всасывать.

Добавив к бензину немножко воды, мы сразу убедились: ситуация в корне изменилась. Куски сахара исчезли, а нижнюю часть нашей колбы заняло нечто, напоминающее сахарный сироп.

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А начнет ли? Это проверить несложно — вместо трубочки для коктейля берем фильтр тонкой очистки топлива (например, от Лады Гранты) и смело погружаем в банку с зельем…Увы: сладенькая водичка спокойно «прососалась» наружу! А коли так, то преград для сахара, в общем-то не существует, сколько бы фильтров ни стояло на его пути.

Таким образом, все публикации разоблачительного характера, включая шоу от «Разрушителей легенд», на поверку оказываются, скажем так, не вполне корректными. Конечно, вода в бензине — это нежелательная гостья, но именно она в ряде случаев может составить компанию другому незваному гостю — сахару.

Как удалять из бензина воду — вопрос отдельный. Мы уже рассказывали об этом. Писать про сахар, конечно же, веселее, но и вода в топливе может причинить кучу неприятностей. Впрочем, в ближайшее время мы хотим вернуться к этой теме, только немножко «с другой стороны».

Всех, кто имеет свое собственное суждение по «сахарному» вопросу, приглашаем высказаться. Основной вопрос прежний: возможно ли нанести вред системе питания от сахара или нет?