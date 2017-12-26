Правила дорожного движения едины для всех. И даже Дед Мороз, развозящий подарки, обязан выполнять эти требования.

Основные положения ПДД мы все, так или иначе, знаем. Но есть в Правилах такие тонкие моменты, на которые не всегда обращаешь внимание. Вот вам очередная задача. Дед Мороз поставил свой автомобиль с подарками на обочине и прямо у пешеходного перехода. Является ли это нарушением?

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