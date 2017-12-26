Одни автомобили теряют треть стоимости едва выехав за пределы автосалона, другие и через пару-тройку лет можно перепродать с несущественной потерей. Немецкие аналитики подсчитали, насколько обесценятся к 2021 году самые лучшие машины, в ликвидности которых никто не сомневается.
Весной 2017 года немецкая компания, выпускающая прекрасные спортивные автомобили, приютила у себя на заводе в Лейпциге 25 пчелиных колоний. Сейчас пчелы спят, а произведенные ими 400 кг меда выставлены на продажу в клиентском центре предприятия.
Сегодня по любому поводу создаются чаты для обсуждения чего-либо. Поток информации настолько мощный и одновременно замусоренный, что лишний раз не хочется лезть в карман за телефоном, чтобы прочитать новые сообщения. А что, если они будут транслироваться на видеорегистратор?
В честь наступившего 2018 года мы собрали восемнадцать автомобилей из праздничных фильмов про Новый год и Рождество, рассмотрев не только отечественный кинематограф, но и зарубежный. С Новым годом, друзья!
Основные положения ПДД мы все, так или иначе, знаем. Но есть в Правилах такие тонкие моменты, на которые не всегда обращаешь внимание. Вот вам очередная задача. Дед Мороз поставил свой автомобиль с подарками на обочине и прямо у пешеходного перехода. Является ли это нарушением?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ на второй странице.
Нарушил ли Дед Мороз ПДД, поставив на стоянку автомобиль с подарками так, как изображено на схеме?
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